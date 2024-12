Sfaturi pentru părinți. 8 motive pentru care tușește copilul

Tusea este un reflex natural care ajută corpul să elimine mucusul, iritanții sau particulele străine din căile respiratorii.

Aceasta apare frecvent la copii. iar cauza poate varia de la o simplă răceală la boli mai serioase, notează deparinti.ro.

Cauzele tusei la copii

Răceală

Răceala este cea mai frecventă cauză a tusei la copii, fiind însoțită de nas înfundat, febră ușoară și strănuturi. Potrivit Centers for Disease Control and Prevention (CDC), copiii pot avea între 8 și 10 răceli pe an. Tusea provocată de răceală poate persista până la două săptămâni și nu necesită tratament specific.

COVID-19

Virusul COVID-19 poate provoca tuse persistentă la copii, de obicei uscată și însoțită de febră, oboseală sau pierderea mirosului. Studiile arată că majoritatea cazurilor la copii sunt ușoare, dar trebuie să monitorizezi simptomele. Conform World Health Organization (WHO), copiii cu dificultăți de respirație sau simptome severe trebuie evaluați imediat de un medic.

Crupul

Crupul (laringotraheita acută) este o infecție virală care afectează gâtul și traheea, provocând o tuse cu sunet de lătrat. Acesta este frecvent la copiii cu vârsta între 6 luni și 3 ani. Conform Journal of Pediatrics, simptomele de crup se ameliorează adesea cu aer umed sau rece. Totuși, dacă copilul are dificultăți severe de respirație, este important să mergi la medic.

Bronșiolita

Bronșiolita este o infecție virală a căilor respiratorii inferioare, comună la copiii sub 2 ani. Este cauzată adesea de virusul sincitial respirator (RSV) și se manifestă prin tuse, respirație șuierătoare și dificultăți de respirație. Potrivit American Academy of Pediatrics, majoritatea cazurilor pot fi gestionate acasă, dar unele necesită spitalizare, mai ales dacă copilul are probleme respiratorii severe.

Pneumonia

Pneumonia este o infecție pulmonară gravă care poate provoca tuse persistentă, febră mare și dificultăți de respirație. Este mai frecventă la copiii mici, iar în unele cazuri necesită tratament cu antibiotice. Conform OMS, pneumonia este cauză principală de deces la copiii sub 5 ani, dar tratamentul prompt reduce semnificativ riscurile.

Astm

Astmul este o cauză comună a tusei cronice la copii, mai ales în timpul nopții sau după activități fizice. Tusea poate fi însoțită de respirație șuierătoare (wheezing) și senzație de strângere în piept. Potrivit American Lung Association, astmul afectează aproximativ 10% dintre copii și necesită un plan de gestionare pe termen lung.

Alergii

Tusea cauzată de alergii este adesea însoțită de strănuturi, nas curgător și mâncărimi. Factorii declanșatori includ polenul, praful, mucegaiul sau părul de animale. Studiile arată că alergiile afectează până la 40% dintre copiii din întreaga lume, conform Organizația Mondială de Alergii. Dacă simptomele sunt persistente, discută cu medicul despre opțiunile de testare și tratament.

Reflux gastroesofagian

Refluxul gastroesofagian poate provoca tuse cronică, mai ales pe timpul nopții, din cauza acidului care irită căile respiratorii. Acest lucru este mai frecvent la copiii mici și poate fi însoțit de regurgitări sau disconfort abdominal. Conform Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, modificările în dietă și poziția de somn pot ajuta la ameliorarea simptomelor, potrivit deparinti.ro.

Semne de îngrijorare

Nu orice tuse necesită o vizită la medic, dar există semne de alarmă pe care nu trebuie să le ignori:

- febră persistentă peste 38°C mai mult de trei zile.

-tușește și respiră greu.

-scoate sunete neobișnuite, cum ar fi wheezing sau tuse cu sunet de lătrat.

-este letargic sau refuză să mănânce.