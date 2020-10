Avortul spontan - un indiciu neobișnuit, care avertizează asupra riscului

Femeile care au suferit mai multe avorturi spontane inexplicabile nu percep mirosurile la fel ca altele. Au însă o sensibilitate specială pentru mirosul/ parfumul soțului (sau al partenerului de viață)!

Aproximativ 50% din concepții și 15% din sarcini se încheie cu avort spontan, dar numai un număr limitat poate fi explicat de medici. O echipă științifică israeliană consideră că simțul mirosului ar putea ajuta la dezlegarea misterului din jurul tragediilor.

Mirosul, un aliat al reproducerii

Se știe puțin, dar multe mecanisme de reproducere umane sunt legate de miros. De exemplu, acest simț joacă un rol în momentul menstruației pentru femeile care trăiesc sub același acoperiș cu partenerul de viață. În plus, mirosul corporal al mamelor care alăptează poate influența ovulația și menstruația altor femei din preajma lor.

Autorul principal al cercetării, Liron Rozenkrantz, care a studiat la Institutul Național Azrieli pentru Imagistica și Cercetarea Creierului Uman, precum și la Institutul de Științe Weizmann (Israel) - acum cercetător postdoctoral la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) din Cambridge (SUA) - a explicat: „Deoarece mirosul este asociat cu reproducerea umană, am emis ipoteza că acesta ar putea fi legat și de tulburările de reproducere. Am încercat să testăm ipoteza că percepția mirosului - cunoscută sub numele de olfacție - este afectată în timpul unui avort spontan inexplicabil, în special percepția mirosului corporal.”

Mirosul corporal al partenerului - ce rol joacă? Detalii la care nu te gândeai

