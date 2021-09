Cum alegi cel mai bun carucior pentru copilul tau?  Sfaturi utile!

Venirea unui copil pe lume este o schimbare uriasa in orice familie. Dintr-o data, toata atentia se indreapta asupra acestui nou membru, care trebuie sa creasca sanatos si fericit.

Primii pasi pe care ii fac parintii atunci cand au un copil este sa achizitioneze tot felul de produse care ii ajuta in cresterea celui mic: hainute, jucarii, piese de mobilier cat mai sigure, scaun pentru masina sau un carucior, toate sunt esentiale.

Dintre toate, caruciorului trebuie sa ii fie acordata cea mai mare atentie, deoarece acesta poate avea un impact major atat asupra confortului parintilor, cat si asupra confortului celui mic.

Pe piata exista carucioare copii ieftine si carucioare copii scumpe, insa nu pretul este cel care conteaza cel mai mult. Daca vrei un carucior perfect pentru copilul tau, criteriile pe care trebuie sa le iei in considerare sunt urmatoarele.

Care sunt criteriile care conteaza atunci cand achizitionezi un carucior pentru copilul tau?

1. Siguranta. Este cea mai importanta. Caruciorul trebuie sa fie solid, sa aiba un sistem de blocare pe frana, sa aiba centuri de siguranta care sa il tina pe cel mic cat mai fix, fara a-i lua din confort si sa fie construit in asa fel incat sa nu aiba colturi ascutite sau elemente in care copilul se poate lovi sau zgaria.

2. Tipul caruciorului. Exista mai multe tipuri de carucioare, gandite in functie de obiceiurile parintilor si de scopul pe care acestia il au. Carucioarele standard sunt cele concepute pentru plimbarile scurte si sunt potrivite atunci cand parintii nu ies foarte des cu cel mic. Pentru cei care doresc sa aiba activitate frecventa, carucioarele sport sunt cele mai potrivite, deoarece sunt usor de manevrat, au dimensiuni reduse si sunt flexibile. Cele mai complexe carucioare pentru copii sunt cele 3 in 1, care se pot transforma pe masura ce copilul creste, in asa fel incat sa ii asigure un maxim de confort pentru o perioada cat mai lunga de timp.

3. Greutatea caruciorului. Este important sa alegi un carucior usor de manevrat, pe care sa il poti cara cu usurinta pew scari. Chiar daca nu stai la bloc, este posibil sa te lovesti de scari prin parcuri sau magazine.

4. Rotile. Este bine sa analizezi cu atentie rotile caruciorului. Acestea trebuie sa fie cat mai solide si rezistente si sa fie facut dintr-un material care sa poata asigura confort. Rotile mari, din cauciuc sau silicon, sunt cele mai potrivite deoarece atenueaza socurile si ii permit celui mic sa doarma fara probleme.

5. Accesoriile. Nu in ultimul rand, orice carucior trebuie sa aiba diverse accesorii care sa il faca mai usor de folosit. Gentile speciale pentru cumparaturi, plasa de insecte, suportul pentru pahar si biberon sau husele caruciorului, toate pot fi extrem de utile si pot creste doza de confort resimtita atat de cel mic, cat si de parinti.