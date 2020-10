Tulburări de limbaj la copil: semne de avertizare

Achiziționarea limbajului are loc treptat. Depinde de dezvoltarea anatomică (auzul, organele fonatorii, sistemul nervos central etc.) și factorii de mediu (nivel socio-cultural afectiv, familial etc.).

Pentru a gestiona tulburările de limbaj cât mai devreme și pentru a optimiza astfel vindecarea, este foarte important să observați semnele de avertizare.

Încă din primele zile, bebelușul comunică cu lumea exterioară uitându-se. El fixează gura și ochii interlocutorului său. Reacționează la stimulări sonore, la intonațiile vocii, la melodie și la ritmul de vorbire pe care îl dau adulții.

Încurajat de adultul pe care îl imită, are loc un dialog în jur de 3-4 luni, care include o insistență a privirii, vocalizări și zâmbete.

Achiziționarea limbajului depinde de dezvoltarea motorie: aparatul vocal, coordonarea mușchilor feței, gurii, respirației și integrarea senzoriomotorie. Acesta este modul în care apare prima gălăgie diversificată în același timp cu activitățile fizice ritmice (de exemplu: lovirea pe masă).

Dacă un bebeluș bâlbâie de la 3 la 8 luni, în jur de 10 luni,............

