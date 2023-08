Nu rata fereastra de somn!

„Ritmurile circadiene sunt în fiecare celulă din corpul tău. Gândește-te la această chestiune, pentru că este, într-adevăr, fascinantă. Fiecare celulă are un ritm natural pentru a adormi noaptea”, apreciază psihologa Tara Porter, profesoară la University College London și autoarea unui studiu publicat recent și în România („Ghid psihologic pentru adolescente și tinere (Editura Trei, 2023). Dar să facem loc explicațiilor specialistei: „Și totuși, odată cu inventarea luminii electrice, întreaga societate s-a schimbat, astfel că ne culcăm mai târziu; și tu probabil te lupți cu acest ritm natural, încercând să adormi mai târziu. Adesea, ultimele momente ale serii reprezintă timpul tău liber și este atât de bine să nu muncești și să fii liber/ă să faci ce vrei, încât e dificil să renunți la asta și să te duci la culcare”. Adevărat…

Nu ambala mintea emoțională!

În continuare: „Dar există un concept numit «fereastră de somn» - o perioadă când poți adormi cu ușurință. Dacă ratezi acea perioadă, este într-adevăr foarte dificil să mai adormi, iar după aceea te tot foiești. Este paradoxal, fiindcă tu crezi că vei fi cu atât mai obosit/ă (și mai predispus/ă la somn) cu cât vei sta mai târziu, dar de fapt tu ocolești somnul”. Mai mult: „Dacă ești foarte activă pe rețelele sociale, creierul tău va avea atâtea informații de procesat, încât îți va fi greu să adormi. Dacă mintea ta emoțională este hiperalertă, îți va fi, de asemenea, dificil să dormi”.

Ora potrivită pentru odihnă

Ultimele sfaturi marca Tara Porter: „Ca adolescent/ă, ai o fereastră de somn care este deschisă în mod natural puțin mai târziu decât atunci când ești mai în vârstă, dar nu cu mult mai târziu - undeva pe la 11.30 p.m., nu 2 a.m.; în plus, tu ai nevoie de mai mult somn. Având în vedere că lumea se străduiește în general să se trezească de dimineață, poate apărea un nou paradox: oboseala te face să te simți mai tristă sau mai îngrijorată, dar exact aceste sentimente te împiedică să adormi. Așadar, culcă-te când îți dictează organismul, când fereastra ta de somn este deschisă. N-o rata, dacă vrei să trăiești o viață armonioasă!”.

