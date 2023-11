Alcoolul în exces face ravagii în corp și îmbâtrânește chipul ireversibil: Ești ceea ce bei

Potrivit LONGEVITY Magazine, mai mult decât atât, potrivit OMS, alcoolul este clasificat ca fiind cancerigen uman de grup 1* – alături de tutun, azbest și radioiod. Asta nu este însă tot. Odată cu riscul de boală, consumul exagerat de alcool vine la pachet cu ravagiile pe care le lasă pe chip, daunele cauzate de îmbătrânirea prematură fiind de cele mai multe ori ireversibile, pentru că, da, alcoolul îmbătrânește.

Consumul de alcool vă poate da impresia că vă simțiți mai tânăr pe măsură ce vă pierdeți inhibițiile și câștigați puțină energie, dar este doar o aparență, iar mahmureala de a doua zi sigur vă va face să vă simțiți rău, lent și de-a dreptul bătrân. Chiar dacă nu experimentați efecte secundare acute, alcoolul îmbătrânește. Poate că nu vă dați seama, dar efectele alcoolului și cele ale îmbătrânirii merg mână în mână. Consecințele dăunătoare ale alcoolului asupra pielii și a procesului de îmbătrânire fac ravagii și te pot face să arăți și să te simți mai în vârstă decât ești.

Efectele alcoolului asupra îmbătrânirii

Alcoolul te deshidratează – substanța este un diuretic, ceea ce înseamnă că antrenează o parte din apa din organism și o elimină prin urină. În mod normal, organismul creează un hormon numit vasopresină, care îl ajută să rețină apa, limitând cantitatea de lichid excretat prin sistemul renal. Acest lucru vă ajută să preveniți deshidratarea atunci când nu beți apă suficient. În schimb, alcoolul reduce cantitatea de vasopresină produsă de corp, ceea ce este și motivul pentru care, de cele mai multe ori, trebuie să urinați mai des atunci când beți.

Adulții în vârstă au mai puțină apă în corpul lor decât cei mai tineri. Deoarece aveți nevoie de apă pentru aproape toate funcțiile corpului, inclusiv circulația sângelui și lubrifierea articulațiilor, este posibil să simțiți efectele îmbătrânirii mai intens dacă beți alcool în mod regulat.

Consumul de alcool provoacă riduri

Deshidratarea vă poate distruge pielea privând-o de umiditate și elasticitate și făcând-o, astfel, să devină lăsată, uscată și ridată. Cu alte cuvinte, consumul de alcool te face să arăți bătrân. În plus, cu cât înaintați în vârstă, cu atât este mai probabil să fiți deshidratat. În acest caz, chiar și singură noapte de băut intens poate face ca liniile fine și ridurile să pară mai pronunțate.

Alcoolul îmbătrânește ochii

Aproape fiecare adult se confruntă cu arcus senilis până la 80 de ani. Deși această afecțiune este în general inofensivă, este un semn vizibil al îmbătrânirii. Cercetările arată că oamenii care beau mult au o șansă cu 33% mai mare de a obține arcus senilis, un inel gri revelator în jurul corneei, înainte de a împlini 60 de ani.

Alcoolul afectează vasele de sânge

Ridurile nu sunt singura afecțiune a pielii care vă pot îmbătrâni. Capilarele sparte, vasele mici de sânge de lângă suprafața pielii, tind să apară pe măsură ce îmbătrânim. Consumul de alcool vă dilată capilarele. Așadar, dacă beți prea mult, vasele de sânge se pot sparge, provocând pete roșii și așa-numitele vene în pânză de păianjen (după terminologia medicală, telangiectazii). Băutorii mai în vârstă au, probabil, și mai multe șanse să experimenteze aceste neplăceri. Vasele lor de sânge sunt mai puțin elastice decât ale tinerilor și, prin urmare, consumul de alcool poate agrava efectele naturale ale îmbătrânirii.

Alcoolul alterează abilitățile de recuperare ale corpului

Consumul de alcool vă poate face să arătați și să vă simțiți bătrân imediat. De asemenea, influențează capacitatea corpului de a se vindeca singur, ceea ce poate afecta modul în care îmbătrâniți în viitor.

Alcoolul perturbă somnul

Mulți oameni nu realizează că alcoolul poate modifica tiparele de somn. Deși băutul în exces vă poate face să adormiți mai ușor, reduce, timpul petrecut în faza REM a somnului. REM este considerat reparator, iar dacă ratați această etapă a somnului, vă puteți agrava problemele de sănătate sau, pur și simplu, vă puteți simți somnoros și încețoșat mental pe tot parcursul zilei.

Privarea de somn adecvat vă deteriorează celulele și vă poate îmbătrâni mai repede. Dacă procesul de îmbătrânire decurge mai rapid decât ar fi normal, crește și riscul de a dobândi probleme de sănătate asociate vârstei înaintate.

Alcoolul provoacă stres oxidativ

Cercetătorii au descoperit că stresul oxidativ dăunează ADN-ului într-un mod care poate duce la îmbătrânirea prematură. În timp ce stresul oxidativ este o parte naturală a funcționării corpului, poate deveni dezechilibrat dacă se consumă substanțe care generează mai mulți radicali liberi decât poate suporta corpul.

Stresul oxidativ dăunează celulelor din întregul corp – poate deteriora pielea, mușchii, organele și creierul. Pe măsură ce îmbătrânim, mecanismele organismului care ne protejează de radicalii liberi se diminuează. Prin urmare, avem un risc mai mare de a dezvolta o gamă largă de probleme de sănătate, inclusiv bolile neurodegenerative care afectează cogniția și memoria.

Alcoolul suprimă obiceiurile sănătoase

Consumul de alcool vă poate tenta să renunțați la unele obiceiuri care vă mențin sănătos. Dacă vă simțiți lent și aveți dureri, este posibil să vă dispară dorința de a face mișcare, iar un stil de viață sedentar îmbătrânește mai rapid. Poate nu observați efectele imediat, așa cum observați ridurile atunci când sunteți deshidratat, dar corpul nu funcționează pe baza aparențelor…

Celulele conțin telomeri, care sunt fire de ADN de pe cromozomi. Telomerii protejează cromozomii de deteriorare și sunt mai lungi la persoanele tinere. Telomerii mai scurti sunt asociați cu boli precum diabetul și cancerul, iar lipsa exercițiilor fizice poate cauza scurtarea telomerilor. Un studiu a demonstrat că oamenii care erau sedentari mai mult de 10 ore pe zi și făceau exerciții mai puțin de 40 de minute aveau celule care erau biologic cu opt ani mai bătrâne decât persoanele care făceau mai multă mișcare.

Deoarece, atunci când beți alcool, este mai probabil să faceți lucruri pe care altfel nu le-ați face, consumul acestuia poate interfera cu o dietă altfel sănătoasă. În plus, caloriile din alcool provin în principal din zahăr. Alcoolul are puțini nutrienți benefici și vă poate crește greutatea corporală mai repede decât vă imaginați. Mai mult, un aport excesiv de zahăr este legat de inflamație, care este asociată cu o gamă largă de afecțiuni care se pot agrava odată cu vârsta.

Alcoolul te face să te simți mai bătrân

Dacă sunteți binecuvântat cu o genetică bună, care vă conferă „rezistență“ la riduri și alte semne vizibile de îmbătrânire, este posibil să nu observați modul în care alcoolul vă afectează aspectul. S-ar putea, însă, ca din cauza efectelor alcoolului, să vă simțiți mai în vârstă.

Alcoolul dăunează celulelor creierului. Unele tipuri de demență și leziuni cerebrale legate de alcool se dezvoltă pe măsură ce celulele creierului se micșorează. În timp, consumul excesiv de alcool poate duce la pierderea judecății, a concentrării și a memoriei. Este posibil să aveți mai multe probleme în a vă regla emoțiile sau a vă gestiona coordonarea.

De reținut despre alcool și efectele îmbătrânirii

Chiar dacă nu sunteți un băutor înveterat, alcoolul vă îmbătrânește. O noapte cu băutură în exces vă poate face ridurile mai evidente. Deși această consecință este temporară, continuată, ar putea avea efecte ireversibile.

În concluzie, cei care beau alcool regulat pot declanșa funcții biologice care îi fac să îmbătrânească din interior spre exterior. Așadar, dacă beți mult sau în mod constant, vă putea activa procesul de îmbătrânire, expunându-vă unui risc de afecțiuni de sănătate asociate de obicei cu persoanele înaintate în vârstă.

Opinia unui chirurg estetician:

Ești ceea ce bei

Chirurgul american prof. dr. Stephen Chen, specializat în chirurgie cosmetică, plastică și reconstructivă, cu o experiență în domeniu de trei decenii, are o serie de explicații și recomandări general valabile pentru pacienții – bărbați și femei deopotrivă – care îi trec pragul clinicii cu dorința de a-și șterge de pe chip un număr de ani adunați mai rapid decât se scurge Timpul din cauza consumului excesiv de alcool:

În timp ce tratamentele estetice ale pielii, cum ar fi Botox și fillerele dermice, pot da rezultate care sfidează îmbătrânirea, obținerea unui ten frumos și sănătos vine și ca rezultat al unei diete corecte, ceea ce include limitarea consumului de alcool.

Dacă obișnuiți să cheltuiți sume mari de bani pe creme și proceduri anti-îmbătrânire, consumul excesiv de alcool ar putea să vă saboteze toate eforturile, atât timp cât evitați să vă gândiți ce efect are acesta asupra pielii.

Zahărul este un ingredient insidios, care se camuflează și ne pândește la adăpostul multor alimente, inclusiv al alcoolului. O dietă bogată în zahăr poate provoca o piele grasă, erupții de acnee și chiar riduri. Cum? Totul începe cu un proces numit glicație.

Zahărul este absorbit rapid în sânge, unde devine glucoză și oferă organismului energie. Dar nu toată glucoza este transformată în energie; o parte se leagă de celule sau proteine ​​tisulare, cum ar fi colagenul, și creează produse finale de glicație avansată – AGE (advanced glycation end-products) denumite așa deoarece accelerează procesul de îmbătrânire al corpului și pot duce la boli precum cancerul, diabetul și Alzheimer.

De ce alcoolul îmbătrânește accelerat chipul?

Pe măsură ce îmbătrânim, aceste AGE inhibă capacitatea pielii de a produce colagen și elastină, făcând-o mai lăsată și mai ridată. De asemenea, zahărul din alcool poate deranja microbii și alte bacterii din corpul tău, ducând la afecțiuni ale pielii ca acneea, rozaceea și eczema.

Alcoolul este, de asemenea, bogat în histamine, care pot provoca inflamații în corp, ducând la roșeață și edem – rozacee – asociate cu băutorii de lungă durată. Rozaceea poate începe ca o reacție temporară, dar în timp, capilarele se pot sparge, creând vene roșii și violete vizibile pe față, de care este greu de scăpat.

Ce părți ale feței sunt îmbătrânite de alcool?

Am stabilit că zahărul din alcool cauzează riduri, acnee și alte afecțiuni ale pielii, dar ce părți ale feței îmbătrânește alcoolul? Datorită unui studiu multinațional și multirasial recent publicat în Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, știm că un consum moderat de alcool la pacientele de sex feminin a fost asociat cu pierderea de volum în zona mijlocie a feței, în timp ce consumul intens a crescut suplimentar prezența ridurilor picioare de cioară, a ridurilor de pe frunte, a ridurilor glabelare (de încruntare), a edemului infraorbital (pungile de sub ochi) și a vaselor de sânge vizibile.

Cum se pot combate efectele alcoolului?

Hidratarea este esențială pentru îmbunătățirea aspectului pielii și a modului cum o simțiți. Modalitățile de a vă menține pielea hidratată includ: consumul de apă suplimentar cantităților recomandate în mod normal, limitarea dușurilor la 10 minute, folosirea apei călduțe pentru a face baie și utilizarea unui umidificator.

Dacă aveți de gând să vă răsfățați cu alcool, chiar dacă vă limitați consumul, nu uitați să beți un pahar cu apă între două băuturi alcoolice. Consumul de apă între ele este o modalitate importantă de a contracara deshidratarea pe care o provoacă alcoolul. Evitați băuturile spirtoase, mai ales pe cele mai închise la culoare (rom, whisky, brandy etc.), care conțin coloranți și metanol și au un conținut de alcool dintre cele mai ridicate. Aici, regula este următoarea: cu cât bem mai mult alcool, cu atât este mai rău efectul asupra pielii.

În timp ce unele dintre daunele cauzate pielii de alcool pot fi reparate prin reducerea consumului, îmbunătățirea dietei și un aport mai mare de apă, deteriorarea anterioară a colagenului este foarte dificil de remediat, mai ales dacă ținem cont că producția de colagen a corpului scade în mod natural pe măsură ce se înaintează în vârstă. Dacă ați încercat să beți mai puțin alcool și să urmați o dietă sănătoasă, dar încă nu sunteți mulțumiți de ceea ce vedeți în oglindă, poate fi timpul să luați în considerare tratamente speciale de îngrijire a pielii.

Cât alcool este prea mult?

Nenumărate studii științifice au legat consumul de alcool, chiar și în doze mici, de cancerul de piele și cancerul de sân. Așa-numitele niveluri recomandate de consum de alcool sunt doar pentru a oferi un standard, dar nu înseamnă că băutorii sunt 100% feriți de efectele negative ale alcoolului asupra pielii. Înseamnă doar că limitarea cantității de consum de alcool va „reduce riscul de vătămare legată de alcool”.

USDA (Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite) – departamentul executiv federal responsabil de elaborarea și implementarea legilor federale legate de agricultură, silvicultură și alimentație – recomandă tuturor, indiferent de vârstă, abstinența sau, eventual, alegerea de a bea cu moderație. Dar ce înseamnă moderație în accepția USDA? Pentru femei, înseamnă un pahar sau mai puțin pe zi, în timp ce pentru bărbați, două pahare sau mai puțin pe zi. În ceea ce privește cantitatea și tipul băuturii care sunt considerate ca însemnând „un pahar“, trebuie ținut cont că, în cazul berii, o unitate înseamnă 360 ml (cu alcool de 5%), pentru vin, o unitate este echivalentul a 150 ml (cu alcool de 12%), iar în ceea ce privește băuturile spirtoase, unitatea este reprezentată de 45 ml (cu 40% alcool). Așadar, consumul care depășește o unitate/zi pentru femei sau două/zi pentru bărbați iese din sfera moderației.

Potrivit Institutului American pentru Abuzul de Alcool și Alcoolism, consumul intens de alcool reprezintă trei sau mai multe băuturi (unități) pe zi sau 7 băuturi pe săptămână pentru femei și mai mult de patru pahare pe zi sau 14 băuturi pe săptămână pentru bărbați.

Deși s-ar putea să fi auzit în trecut rapoarte care susțin efectele benefice ale alcoolului consumat cu moderație, studii mai noi arată că această teorie este greșită.

Privire de ansamblu – EUROPA, ROMÂNIA

Statisticile raportate în urma celui de-al treilea val al sondajului european de interviu de sănătate (EHIS), realizat la comanda Comisiei Europene între 2018 și 2020 și care acoperă persoane cu vârsta de 15 ani și peste, arată că tiparele de consum variază în funcție de țară. În Luxemburg și Danemarca, de exemplu, tiparul de consum de alcool este caracterizat de proporții mari ale populației care consumă moderat alcool cel puțin o dată pe lună, dar și proporții mari de episoade de consum intens de alcool cu aceeași frecvență lunară.

În România, în schimb, în pofida proporției relativ scăzute a consumului de alcool cel puțin o dată pe lună, consumul exagerat și riscant de alcool la o singură ocazie este de proporții foarte mari (peste 50% din populația peste 15 ani). De asemenea, există țări care se caracterizează prin consumul zilnic de alcool (Spania, Italia, Portugalia), dar nivelurile consumului episodic intens sunt relativ scăzute. De asemenea, este de interes faptul că, potrivit statisticilor europene, consumul exagerat și riscant de alcool în ocazii singulare este disproporționat mai răspândit în rândul bărbaților, persoanelor cu studii medii / superioare și persoanelor cu cele mai mari venituri.

Frecvența consumului de alcool

Potrivit datelor rezultate în urma sondajului CE EHIS, una din douăsprezece persoane din UE a raportat un consum zilnic de alcool.

În 2019, 8,4 % din populația UE în vârstă de 15 ani și peste a declarat consumul zilnic al unei băuturi alcoolice, comparativ cu 28,8 % dintre consumatorii săptămânali de alcool și 22,8 % dintre consumatorii lunari de alcool. În schimb, puțin mai mult de un sfert dintre europeni (26,2 %) nu au consumat deloc alcool în cele douăsprezece luni anterioare sondajului sau nu au băut niciodată o băutură alcoolică de niciun fel.

„Astăzi, mulți oameni din regiunea europeană a Organizației Mondiale a Sănătății nu sunt conștienți încă de faptul că alcoolul este clasificat ca fiind cancerigen uman de grupa 1 – alături de tutun, azbest și radioiod. Nu există o cantitate sigură de alcool consumat. Pe măsură ce trece prin corp, poate deteriora organele cu care intră în contact, provocând diferite tipuri de cancer, de la cavitatea bucală la sân, la ficat și rect”, a declarat dr. Carina Ferreira-Borges, director de Programe pentru prevenția și combaterea consumului de alcool și droguri, în cadrul Oficiului European al OMS.