Cancerul de prostată, tot mai agresiv la românii sub 50 de ani

Septembrie marchează Luna Internațională de Conștientizare a Cancerului de Prostată, un demers global care atrage atenția asupra incidenței și impactului acestei afecțiuni. Informarea corectă, prevenția și diagnosticului precoce sunt esențiale pentru creșterea șanselor de tratament și supraviețuire.

Din păcate, doar 10% dintre pacienți se prezintă pentru screening, deși prevenția este esențială în această boală. De aceea, recomandarea specialiştilor Centrului pentru bărbații de peste 45 de ani este să efectueze anual analiza de sânge PSA și un consult de specialitate.

Jumătate dintre pacienții care s-au prezentat în ultimul an aveau adenom de prostată, 30% au fost diagnosticați cu cancer de prostată în stadii incipiente, 10% prezentau forme avansate, şi doar 10% au venit în scop preventiv, pentru screening.

Peste jumătate dintre pacienții consultați în ultimul an au venit temători, insuficient informați, dar foarte motivați să găsească soluții. Din păcate, mulți ajung la medic după luni de ezitare, deși aveau deja valori PSA modificate și un cancer în evoluție. Este important ca bărbații să nu ignore programele anuale de screening, subliniază experții Centrului.

Cancerul de prostată, al doilea cel mai frecvent tip de cancer în rândul bărbaților de peste 50 de ani

Toate intervențiile realizate la Centrul Cancerului de Prostată București au fost efectuate robotic, cu beneficii semnificative pentru pacienți: spitalizare redusă, complicații mai puține și reintegrare socială mai rapidă.

30% dintre pacienții operați prezintă și afecțiuni cardiologice sau alte comorbidități. Pentru aceștia, centrul oferă monitorizare dedicată, cu accent pe cazurile complexe, precizează specialiștii.

1 din 5 pacienți este depistat precoce prin screening, la Centrul Cancerului de Prostată București