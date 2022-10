Unul dintre cele mai populare tratamente la care apeleaza oamenii pentru ameliorarea simptomelor hemoroizilor este crema pentru hemoroizi. Aceasta se aplica topic, pe zona afectata, calmand senzatiile de durere, mancarime si disconfort, gratie ingredientelor pe care le contine.

Cu toate acestea, nu toate cremele sunt la fel de eficiente, astfel ca in articolul de fata va fi listata cel mai bun unguent pentru hemoroizi de la ora actuala de pe piata din Romania.

Cea mai buna crema pentru hemoroizi externi

Cea mai practica solutie in tratarea hemoroizilor si ameliorarea simptomelor acestora, mai ales in cazul stadiilor incipiente, este folosirea de creme si unguente special dezvoltate impotriva hemoroizilor. Piata farma cuprinde o diversitate foarte mare de astfel de tratamente, unele eficiente, in timp ce altele fara niciun efect.



Totusi, cei care cauta cea mai buna crema pentru hemoroizi ar trebui sa aleaga crema HemoLift. Aceasta este cea mai buna din piata, la ora actuala, avand cel mai inalt grad de eficienta, realizata din ingrediente 100% naturale.

Un aspect foarte interesant referitor la aceasta crema este faptul ca este realizata dupa o reteta veche de sute de ani care provine din zona Transilvaniei. Reteta este consacrata pentru eficienta ridicata in tratarea hemoroizilor, motiv pentru care a fost dezvoltata, folosind tehnologii de ultima generatie, pentru a obtine o crema revolutionara, care poate fi folosita cu succes atat in tratarea hemoroizilor externi, cat si a celor interni.

In plus, tinand cont ca este realizata numai din ingrediente naturale, crema este si una foarte sigura pentru utilizare, deoarece nu produce efecte secundare. Astfel ca cei care doresc sa se bucure de efectele oferite de cel mai bun unguent pentru hemoroizi pot alege crema HemoLift.

Alte produse bune pentru hemoroizi

Pentru tratarea hemoroizilor se pot folosi, de asemenea, supozitoare sau medicamente care contint ingrediente si substante utile in ameliorarea simptomelor hemoroizilor, cum ar fi durerea, senzatia de arsura sau mancarime, disconfortul.

Baile de sezut sunt si ele utile in ameliorarea simptomelor hemoroizilor, mai ales daca acestea sunt facute cu ceai caldut din plante cu efect calmant. Plantele care au un astfel de efect si care se regasesc si printre ingredientele pe care le contine deja crema HemoLift – ceea ce o face sa fie cea mai buna de pe piata – sunt:

Extras de propolis

Beneficiile pe care le are propolisul sunt foarte multe, iar unul dintre acestea, care este folosit de secole, este ameliorarea inflamatiei hemoroizilor, chiar in intimitatea si confortul propriei locuinte. Acesta se regaseste, in general, in compozitia unor creme sau supozitoare, care faciliteaza astfel administrarea si chiar asimilarea sa, pentru efecte rapide.

Salcia alba

Salcia alba este considerata, inca din antichitate, ca fiind aspirina naturala, datorita efectului puternic antiinflamator pe care il are, chiar mai puternic decat al bine cunoscutei aspirine. Prin urmare, printre numeroasele beneficii pe care le are aceasta planta pentru sanatatea oamenilor se afla si ameliorarea simptomelor inflamatorii ale hemoroizilor.

Extractul hidroalcoolic obtinut din aceasta planta este cel care actioneaza asupra durerilor, indiferent unde ar fi localizate acestea.

Coada soricelului

O alta planta care este utila in tratarea hemoroizilor este coada soricelului, o planta care are proprietati medicinale si pe care romanii o folosesc in acest scop de sute de ani. Acest lucru se datoreaza efectelor sale benefice in ameliorarea simptomelor hemoroizilor, durerea si mancarimea, stimuland totodata circulatia intestinala.

Printre proprietatile pe care le are coada soricelului si care sunt utile in tratarea hemoroizilor sunt antihemoragice, antiinflamatoare, astringente si analgezice. De aceea, planta poate fi folosita atat sub forma de ceai concentrat, cat si in componenta unor creme.

Papadia

Papadia este si ea un ingredient de baza in cremele pentru hemoroizi. Papadia a demonstrat efectele sale benefice in ameliorarea constipatiei si hemoroizilor, prin reglarea tranzitului intestinal, care inmoaie si lubrifiaza scaunul, dar si prin intarirea peretilor vaselor de sange.

De asemenea, ceaiul de papadie este foarte util in ameliorarea simptomelor hemoroizilor, prin baile de sezut, dar si compresele locale pot fi de mare ajutor in combaterea acestora.

Prin urmare, folosirea unei creme cat mai eficiente, care sa contina ingrediente naturale si cu efect demonstrat in ameliorarea si tratarea hemoroizilor, este una dintre principalele modalitati prin care oamenii se pot trata de hemoroizi chiar in intimitatea propriei locuinte.