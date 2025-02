Cum a scăpat medicul Gheorghe Brunei de despăgubiri în valoare de 100.000 de euro

Femeia a obținut câștig de cauză anul trecutt, după 6 ani de procese, însă nu a mai apucat să-l execute.

Acuzații îngrozitoare la adresa medicului

Medicul Gheorghe Burnei a fost acuzat că ar fi făcut experimente pe copii, iar unii dintre pacienți au rămas mutilați

Deși cazurile sunt îngrozitoare, procurorii au clasat dosarele, pe motiv că faptele s-au prescris. Astfel că medicul a fost condamnat, cu suspendare, doar pentru luare de mită.

Multe dintre victime au deschis procese civile, însă au fost târâte pe holurile tribunalelor ani la rând. Una dintre victime a câștigat, dar n-a mai apucat să se bucure de banii acordați ca despăgubire.

„Admite in parte cererea. Obliga pârâtul Burnei Gheorghe la plata catre reclamantă a sumei de 100.000 euro, reprezentând daune morale. Respinge, in rest, cererea formulata de reclamanta in contradictoriu cu paratul Burnei Gheorghe, ca neintemeiata. Respinge cererea formulata de reclamanta in contradictoriu cu Ministerul Sanatatii, ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva. Respinge cererea formulata de reclamanta in contradictoriu cu parata ... Ecaterina-Maria, ca urmare a prescrierii dreptului material la actiune”, a fost, pe scurt, decizia instanței, în procesul deschis de una dintre victime.

Zilele trecute, însă, magistrații de la instanța superioară, unde ar trebui să fie judecat apelul, au anunțat că femeia care a fost purtată ani la rând pe drumuri, la procese, a decedat.

La finele anului trecut, o fostă pacientă a lui Gheorghe Burnei a deschis un proces împotriva medicului, la Tribunalul București. Fata, care se aflăîn evidențele DGASPC ca persoană cu dizabilități, susține că a fost nenorocită pe viață de „îngerii în halate albe” și acuză că medicul Burnei ar fi vinovat de malpraxis.

După începerea anchetei, în care medicul e ste acuzat că a făcut experimente pe copii la Spitalul Marie Curie din Capitală, acestuia i s-a interzis să practice în spitalele de stat, însă interdicția stabilită de instanță a expirat în 2023.

Chirurgul ortoped Gheorghe Burnei a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la 2,6 ani închisoare cu suspendare pentru luare de mită în formă continuată, el fiind acuzat că a primit bani de la zeci de părinţi pentru a le opera copiii internaţi la Spitalul „Marie Curie” din Bucureşti. Judecătorii au dispus suspendarea executării pedepsei de 2 ani şi 6 luni pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani. De asemenea, Curtea de Apel Bucureşti a dispus confiscarea de la Gheorghe Burnei a sumelor de 3.250 euro şi 11.800 lei, însă instanţa superioară a anulat decizia Tribunalului Bucureşti privind plata unei amenzi penale de 150.000 lei, potrirvit spynews.ro.