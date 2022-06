Despre rame pentru ochelari. Cum alegem, de unde cumpărăm?

Probabil asta se leagă de faptul că rama este cea vizibilă, cea care sare în ochii celorlalți, cea care ne face să ne placă de noi în oglindă, ne îmbunătățește look-ul. Așa se face că lentilele, cele care ne ajută realmente să vedem bine, cad în mod nedrept în planul secund.

Când tocmai am primit rețeta de la oftalmolog, ajungem repede la optician (dacă nu cumva am și fost atrași chiar atunci în zona de magazin a cabinetului oftalmologic). Acolo ne pornim să alegem o ramă pentru ochelari: ni se oferă una, două (poate chiar zece, în magazinele mai mari), din care să găsim una care ne place, care ne vine, care ni se potrivește ca preț. Doamna de acolo ne asistă, ne scoate rame din dulăpioarele cu cheie, noi ne tot foim, parca cealaltă ne-ar plăcea mai mult, ba nu, unde e prima pe care am probat-o? În fine, trebuie să alegem ceva mai repede, așteaptă lumea, doamna parcă nu mai are timp și nici ce să ne arate. Și gata, avem o ramă câștigătoare. Poate nici cea mai potrivită, nici cea mai bună la preț. Când să mai discutăm despre lentile, deja am stat cam mult. Vă pare cunoscut? Asta e povestea multora, mai ales atunci când nu au mai trecut prin asta anterior, când nu știu la ce să se aștepte și ce să ceară doamnei.

Cum trebuie să fie noile noastre rame pentru ochelari?

O regulă de aur este ca ramele să fie confortabile, să ne simțim bine cu ele pe nas sau, mai bine zis, nici să nu le simțim că sunt acolo. Asta presupune să ni se potrivească mărimea lor, atât pe tâmple, cât și pe nas. Foarte important este să fie cât mai ușoare posibil, foarte probabil le vom simți grele la purtare îndelungată, mai ales că vor mai fi adăugate și lentilele. Apoi trebuie să ne stea bine cu ele. Adică să aibă forma potrivită fizionomiei noastre. Trebuie să fie în ton cu vârsta și stilul nostru. Sunt persoane care chiar cumpără rame pentru ochelari potrivite cu ocazia cu care îi poartă, unele mai elegante, altele sport. In final vine aspectul fashion, în măsura în care ne interesează: să fie un model în trendul modei, să aibă culoarea care se poartă sau care ne place, dar să fie în concordanță și cu stilul nostru. Nu în ultimul rând, trebuie să alegem rame pentru ochelari care să reziste în timp, atât la folosirea curentă, cât și la lovituri, căzături și alte tratamente nepotrivite.

Ce trebuie să știm despre rame pentru ochelari ca să respectăm aceste reguli?

Materialul ramei este foarte important pentru că el face ca ramele pentru ochelari să fie mai mult sau mai puțin rezistente, mai ușoare sau mai grele, mai flexibile sau nu. De obicei ramele sunt din material plastic (plastic obișnuit sau acetat, care este superior calitativ) sau metal, dar și combinații între ele. Dintre diferitele metale folosite, trebuie să știm că aliajele din titan sunt foarte flexibile și ușoare. De asemenea, materialul Ultem are aceleași caracteristici, este foarte ușor și rezistent. Pentru copii se fac rame și din silicon, flexibile și ușoare. Au apărut și rame pentru ochelari din lemn, cu un aspect foarte interesant.

Sunt câteva dimensiuni importante când vorbim despre rame pentru ochelari: lățimea ramei (distanța între tâmple), lățimea punții nazale, înălțimea lentilei, lungimea brațelor. Un sfat bun ar fi să luați aceste dimensiuni de la o ramă cu care vă simțiți bine, eventual să le ajustați dacă e cazul. Le găsiți scrise pe interiorul brațului ramei în formatul 50□17 140, care înseamnă că lățimea lentilei este 50mm, distanța între lentile (puntea nazală) este de 17mm, iar lungimea brațelor este de 140 mm. Unele rame au pernițe nazale care vă ajută să reglați lățimea punții nazale în așa fel încât să se așeze cât mai bine pe nas. Rama nu trebuie să stea strâns pe tâmple, ci doar să se sprijine pe osul din spatele urechii, fără să apese supărător. Evident, nu trebuie nici să cadă când mișcați mai brusc capul în diferite direcții.

O categorie specială este cea a ramelor fără cadru (se mai numesc rimless) care au calitatea de a fi foarte ușoare și aproape invizibile. Ele necesită însă alegerea unui material superior pentru lentile, care să le confere acestora rezistență în punctele de prindere, pe capse sau pe șurub.

De menționat și grupul de rame pentru ochelari clip-on, adică cele care au una sau mai multe rame complementare care se aplică prin presare sau magnetic pe rama de bază și care sunt prevăzute cu lentile de soare, lentile pentru condus, lentile pentru calculator.

Trebuie precizat că, dacă avem dioptrii mari, trebuie alegem rame mai groase pe care să poată fi montate lentilele sau să alegem lentile din materiale superioare (cu indice de refracție mare) care să le permită să fie cât mai subțiri ca să se poată potrivi pe rame mai fine.

Când vom purta lentile progresive, va fi indicat să alegem rame cât mai obișnuite, cu parametrii cât mai apropiați de cei standard pentru a nu fi obligați la o personalizare costisitoare a lentilelor. Ele vor trebui să aibă înălțimea lentilei suficient de mare pentru a putea avea zone de vedere clară cât mai mari.

In ceea ce privește aspectul, forma ramei trebuie să se potrivească cu forma feței, să îndulcească trăsăturile, să nu sublinieze imperfecțiunile.

Deci cam așa trebuie să se desfășoare alegerea unei perechi de rame pentru ochelari.

De unde cumpărăm rame pentru ochelari?

Așa cum am spus, putem căuta în magazinele de ochelari pe care le știm pe lângă casă sau pe cele mai mari, din marile centre comerciale. Dar aveți în vedere că puteți face cercetarea și într-un magazin online unde găsiți mult mai multe rame și la prețuri mai bune. Sunt asemenea magazine care au și un modul de probat online rame pentru ochelari. Avantajul uriaș e că puteți selecta după caracteristici (brand, dimensiuni, material, greutate, culoare, etc) doar ramele care corespund dorințelor dumneavoastră. Am selectat toate acestea în magazinul online ochelari.com și am a fost mulțumiți de oferta mare din care am putut să selectăm doar ce ne interesează. Asta a însemnat că, din 2-3000 de rame, am oprit doar ce ne place, ce ni s-ar putea potrivi. Am folosit modulul de probă online. Am încărcat o poză a noastră și ramele s-au așezat pe fața noastră la proporțiile corecte. A fost foarte util să vedem cum ne vin toate ramele simultan și să le excludem pe cele nepotrivite. In acest fel, rămânem cu câteva din care alegem eventual cu inima, pe cea sau cele care ne-au plăcut cel mai mult. In contul nostru de pe site putem păstra ca favorite toate ramele care au ajuns în finală. Le putem lăsa și relua cercetarea și în altă zi, lucru foarte util și comod și totul din confortul casei sau de la birou. Se poate și pe mobil, de oriunde, dar e clar că un monitor mare va fi mai bun pentru a le vedea mai bine. Putem arăta pozele noastre cu ramele pe față familiei și ne distrăm pe cinste ascultându-le părerea sau le trimitem prietenilor ca să voteze. O altă idee bună e să păstrăm selecția de rame pentru a avea un punct de pornire în cazul unei alte căutări, peste ceva timp. De altfel, este posibil ca rama ochelarilor noștri să pățească ceva și putem căuta online întocmai pe acea rama și evităm schimbarea lentilelor.

Apoi, un alt avantaj este că puteți compara ușor prețurile cu cele ale altor magazine sau cu cele ale magazinelor fizice din oraș. Veți constata, cu surprindere poate, că prețurile pot varia de la simplu la dublu de la un loc la altul, ceea ce ne face să credem că merită acordată ceva atenție acestui aspect.

După ce vă veți fi lămurit de unde și ce rame pentru ochelari să cumpărați, treceți la pasul 2: alegerea lentilelor. Aceasta nu e obligatoriu de făcut tot în magazinul unde am cumpărat rama. Dacă am cerceta, am descoperi că prețurile lentilelor variază de la un loc la altul chiar mai mult decât în cazul ramelor. Puteți lua rama de unde ați găsit-o pe cea perfectă pentru dumneavoastră și achiziționa lentilele de unde aveți prețul cel mai bun pentru ce vă doriți. Nu uitați să verificați promoțiile și ofertele speciale ale momentului, așa puteți să vă încadrați în buget sau să purtați rame și lentile de calitate superioară pentru aceeași sumă cheltuită.