Înțepăturile de insecte - cum să acționezi corect și eficient?

Potrivit celor mai noi date ale Organizației Mondiale a Sănătății, țânțarul este insecta cauzatoare de cea mai mare rată a mortalității, în rândul oamenilor. Există peste 3000 de specii de țânțari, dintre care câteva sute sunt responsabile pentru transmiterea a cinci dintre cele mai periculoase boli: malaria, febra Zika, febra Dengue, meningita West Nile și febra galbenă.

Simptome ale mușcăturii de insecte sau ale înțepăturilor de țânțari:

umflături

mâncărime

roșeață sau erupție cutanată

căldură pe și în jurul locului mușcăturii sau a înțepăturii

durere la nivelul zonei afectate

amorțeală sau furnicături în zona afectată

Ulterior, pot apărea și alte simptome ale simplei înțepături de țânțar, precum febra sau greața, în cazurile mai grave.

Cum poți preveni înțepăturile de insecte

RepelX Spray împotriva țântarilor și a altor insecte are efect de până la opt ore împotriva înțepăturilor de insecte și poate fi folosit atât de adulți cât și de copii, începând cu vârsta de 3 luni, dar și de femeile însărcinate. Produsul are miros discret și plăcut și poate fi aplicat și pe haine, fără să le păteze.

Însă ce este de făcut când uiți să folosești un astfel de produs, care să te protejeze de întepăturile de insecte? Când apar primele simptome de la înțepătură, înroșirea zonei și senzația de mâncărime, este importantă aplicarea unui produs de tip gel, care să calmeze zona iritată.

Cum poți combate simptomele cauzate de înțepăturile de insecte

RepelX Gel calmează rapid mâncărimea și iritația pielii, cauzate de înțepăturile de insecte (țânțari, căpușe, pureci, ploșnițe, albine, viespi, bondari, tăuni, furnici, păianjeni, acarieni), datorită combinației de uleiuri (Litsea cubeba, mentă, neem, cuișoare, mușcată, wintergreen, lemongrass) pe care le conține. Totodată, dă o senzație plăcută de răcorire pe zona de piele pe care se aplică, și, în plus, are miros discret și plăcut.

Elementele antiinflamatorii din uleiul de cuișoare fac ca acest ulei să fie extrem de liniștitor. Când este utilizat local, uleiul esențial de cuișoare ajută la calmarea pielii iritate și la reducerea aspectului de roșeață.

Uleiul de lemongrass este un excelent tonic pentru piele și are proprietăți antifungice. Litsea cubeba are proprietăți astringente blânde și are, de asemenea, rol antibacterian, ajutând la reducerea umflăturilor și înroșirii pielii. La nivel local, uleiurile de mentă și wintergreen au efect analgezic și dezinfectant, dând o senzație plăcută de răcorire.

Cu proprietățile sale regenerative, uleiul de neem permite pielii să lupte împotriva agenților patogeni, fiind bogat în acizi grași esențiali, trigliceride, vitamina E și calciu. Totodată, este un remediu natural pentru simptomele eczemelor, cum ar fi mâncărimea pielii uscate.

Uleiul de mușcată calmează pielea iritată, are rol cicatrizant și ajută celulele pielii să se regenereze în mod natural, lăsând pielea mai curată și cu o strălucire naturală. Glicerina este un umectant utilizat în creme, cu efect de hidratare. O parte din activitatea sa este de a facilita reacția enzimatică la nivelul pielii. Astfel, ajută la exfolierea celulelor moarte de la suprafața pielii.

RepelX Gel se absoarbe rapid la nivelul pielii și poate fi utilizat atât de adulți cât și de copiii cu vârstă de peste 3 ani.