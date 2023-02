Vești proaste: Majoritatea pacienților cu COVID de lungă durată au leziuni ale organelor un an mai târziu!

Cercetătorii sunt îngrijorați de impactul COVID de lungă durată asupra calității generale a vieții oamenilor, în special în rândul lucrătorilor din domeniul sănătății. Mai mult de jumătate dintre pacienții cu COVID de lungă durată suferă de leziuni ale organelor la un an după simptomele inițiale, sugerează un studiu citat de Sky News.

Chiar și cei care nu au fost grav afectați atunci când s-au infectat cu virusul pentru prima dată au probleme.Printre problemele persistente se numără cele de respirație și disfuncțiile cognitive.

Peste 500 de pacienți au fost incluși în studiul SAGE, iar 62% dintre aceștia au suferit de afectarea organelor la șase luni după diagnosticul inițial de coronavirus. Acești pacienți au făcut o scanare RMN șase luni mai târziu, dezvăluind amploarea problemelor lor de sănătate.

Rezultatele, publicate în Journal of the Royal Society of Medicine, au arătat că 59% dintre pacienții cu COVID de lungă durată aveau probleme la un organ și 29% la mai multe organe. Doar 13% dintre cei care au luat parte la studiu au avut nevoie de tratament spitalicesc atunci când au fost diagnosticați pentru prima dată cu COVID.

Amitava Banerjee, profesor la Institutul de Informatică Sanitară al UCL, a declarat că impactul asupra calității vieții este „îngrijorător", în special în rândul personalului medical. Aproape o treime dintre cei care au luat parte la studiu lucrează în domeniul sănătății.

(sursa: Mediafax)