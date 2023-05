(P) Exista farmacii care vand Viagra fara reteta?

Viagra este un medicament care se poate cumpara doar cu reteta si mai este cunoscut sub denumirea de Sildenafil - denumirea provine de la substanta activa din medicament. Acest produs este recomandat barbatilor care au disfunctie erectila, fiind un medicament care ii ajuta sa obtina o erectie puternica in momentul stimularii sexuale. Milioane de barbati din toata lumea folosesc Viagra, iar printre ei se numara inclusiv barbati tineri.

Se poate lua Viagra fara a cere sfatul medicului?

Barbatii care se confrunta cu disfunctie erectila si vor sa foloseasca Viagra pentru a isi imbunatati performanta sexuala trebuie sa se adreseze inainte de toate medicului. Sildenafilul face parte dintr-o clasa de medicamente numite inhibitori PDE5, a caror actiune intensifica circulatia sangelui si relaxeaza muschii din penis. Orice medicament ce influenteaza intr-un fel sau altul circulatia sangelui nu trebuie administrat fara sfatul medicului.

Barbatii cu simptome de impotenta sau care vor sa isi imbunatateasca viata sexuala folosind Viagra, trebuie sa mearga la medic pentru ca acesta sa le evalueze starea de sanatate. Ulterior, specialistul va determina daca Viagra este o solutie buna si in ce doza ar trebui administrata. Recomandarea medicului este foarte importanta, mai ales daca barbatul care intentioneaza sa o foloseasca are si alte afectiuni medicale.

De ce se cumpara Viagra doar cu reteta?

Multe farmacii online pretind ca vand Viagra, insa clientii nu au nicio garantie ca produsul nu este de fapt contrafacut. Exista magazine care vand medicamente fabricate in conditii nesigure, ceea ce le face sa fie periculoase pentru sanatatea consumatorilor. Pentru ca poate avea efecte secundare si poate interactiona cu alte medicamente sau afectiuni medicale, Viagra este un medicament ce se cumpara doar cu reteta in majoritatea tarilor, nu numai in Romania.

Barbatii care cumpara Viagra doar cu reteta reusesc astfel sa evite medicamentele contrafacute, pe care unele magazine si farmacii online le comercializeaza ilegal. Acestea nu numai ca nu ajuta la rezolvarea problemelor de potenta, dar pot reprezenta un adevarat pericol pentru sanatate pentru ca nu se cunosc conditiile in care au fost fabricate.

Efecte secundare Viagra

Viagra este un medicament eficient, insa nu e lipsit de efecte secundare, pe care multi utilizatori le experimenteaza. Multe dintre reactiile adverse sunt temporare si dispar treptat, dar unele sunt ceva mai severe. Lista de mai jos surprinde posibilele efecte secundare ale Viagra:

Dureri de cap;

Ameteala;

Indigestie;

Greata;

Dureri musculare;

Dureri de spate;

Congestie nazala;

Eruptie

cutanata;

Probleme de auz;

Vedere incetosata;

Priapism (erectie rigida si indelungata care se mentine fara stimulare).

Concluzie

Exista farmacii online care vand Viagra fara reteta, insa ilegal. Acest medicament poate fi periculos pentru sanatate, deoarece in mod normal se cumpara doar cu prescriptie medicala, ceea ce inseamna ca Viagra disponibila fara reteta in magazinele si farmaciile de pe internet poate fi contrafacuta si nesigura pentru sanatate.