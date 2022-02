(P) Memoria noastra are nevoie de un booster

Un prenume uitat, o idee care ne scapa, codul cardului sau un numar de telefon pe care nu ni-l mai amintim - asa incepe experienta curioasa a pierderii memoriei. Trecatoare de cele mai multe ori, aceste probleme de memorie nu reusesc sa ne sperie. Pe de alta parte, daca simplele deficiente de memorie sunt frecvente si pot creste odata cu varsta, din cauza stresului sau chiar a oboselii, atunci trebuie sa ne asiguram ca nu este vorba despre anumite boli degenerative mult mai grave. Asa ca, in cele ce urmeaza, va vom da anumite sfaturi si va vom spune ce sa faceti pentru a va stimula memoria aici!

Memoria: cum sa o mentineti si sa o imbunatatiti zilnic?

Memoria se mentine, de aceea trebuie stimulata la fel ca toate facultatile creierului, astfel incat sa ramana autonoma cat mai mult timp. Astfel:

- Stimularea intelectului inseamna sa va folositi de jocuri de cuvinte, cifre, jocuri de societate, dar si cu probleme de matematica, logica pentru ca toate aceste exercitii sunt pana la urma de mare ajutor in mentinerea memoriei.

- O viata activa bogata este importanta (cinema, iesiri, lectura) pentru a stimula constant creierul.

- Faceti exercitii fizice in fiecare zi pentru a oxigena creierul, a pastra functiile cognitive si a le imbunatati. In plus, dezvoltarea capacitatilor cardiovasculare datorita sportului imbunatatesc memoria si in special prin practicarea exercitiilor aerobice cel putin 30 de minute pe saptamana.

- Acordati atentie alimentelor. Micul dejun dimineata reduce pierderile de memorie si scaderile de concentrare prin favorizarea alimentelor bogate in carbohidrati si fibre si prin reducerea celor bogate in grasimi sau zaharuri adaugate. De exemplu: cereale, fructe, oua, branza, lapte, iaurt, unt usor...sunt perfecte pentru a ajuta memoria.

- Atentie la cafea pentru ca este un fapt binecunoscut ca datorita actiunii sale asupra sistemului nervos central, cofeina imbunatateste starea de alerta si atentia pe termen scurt, dar bauta dimineata fara micul dejun asociat nu are efect in procesul de concentrare si memorare. Atentie si la abuzul de cafea, care poate duce apoi la tulburari de somn si, prin urmare, poate perturba procesul de memorare.

- Alegeti alimente bogate in omega-3, vitamine B si fier.

- Beti multa apa pentru a va mentine hidratat.

- Dormiti bine si incercati sa respectati cele 8 ore de somn recomandate de specialisti.

- Gestionati stresul, deoarece memoria si stresul sunt legate. In timp ce stresul acut poate ajuta la amintirea unei anumite situatii, stresul cronic afecteaza capacitatea de memorare.

- Monitorizati-va tensiunea arteriala pentru ca acum stim ca hipertensiunea arteriala necontrolata distruge circuitele neuronale.

Ce pastile de memorie sa luati pentru un booster?

Uneori, in anumite situatii, un mic ajutor pe termen scurt poate fi foarte eficient in stimularea memoriei si a concentrarii. In plus, daca pierderile de memorie nu au cauze mai grave, va puteti “folosi” de suplimente alimentare pentru memorie. Acestea se bazeaza in general pe magneziu, vitamine B, acizi grasi omega-3, Ginkgo biloba si Ginseng pentru cele mai cunoscute. Vitamina C este si ea ideala pentru a elimina oboseala si a beneficia de efectele sale antioxidante. Puteti lua si un supliment antistres usor pentru a dormi bine noaptea si pentru a promova astfel memorarea informatiil. Astfel de suplimente sunt disponibile la Plantum.ro.

Poti alege Neuro Health 60 pastile pentru memorie si concentrare. Sa vedem cateva beneficii ale acestui supliment alimentar. Acest supliment este ideal pentru persoanele care se lupta cu incapacitate de concentrare mentala, au o coordonare neuro-motorie deficitara sau au stari de somnolenta, stari de confuzie mentala la trezirea din somn. Este, de asemenea, ideala pentru a ajuta in cazul unor afectiuni ale sistemului nervos cum ar fi scleroza multipla, maladia Parkinson, pareze diverse, SLA, probleme neurologice post-traumatice (ca adjuvant). Poate fi foarte buna si pentru tulburari psiho-emotionale de tipul insomnie, depresie, sindroame anxios-depresive, sindrom de oboseala cronica, atacuri de panica.

Suplimentul de mai sus este foarte bun in mentinerea structurii si functiilor cerebrale. Acest supliment ajuta la mentinerea structurii, permeabilitatii si fluiditatii membranelor celulelor nervoase. Concentrarea si memoria va joaca feste pentru ca va luptati cu depresia? Acest supliment este, de asemenea, recomandat in acest sens. Astfel ca, ajuta la cresterea nivelului energiei in mitocondriile celulelor nervoase (ATP) prin facilitarea metabolizarii acizilor grasi si cresterea cantitatii de glucoza cerebrala.

Pierderea progresiva a memoriei cauzata de imbatranire sau lezarea SNC, este o alta problema in care acest supliment va poate fi de ajutor. In plus, Neuro Health ajuta la reducerea edemelor cerebrale cauzate de traumatisme, interventii chirurgicale.

Sunteti in perioada examenelor? Neuro Health ajuta la cresterea capacitatii de invatare, memorare si redare a informatiilor, a fluiditatii verbale, concentrarii, vigilentei si atentiei, la imbunatatirea starii emotionale, sociabilitatii, adaptabilitatii, capacitatii motorie.

Ingredientele atent selectionate din Neuro Health, printre care si Ginkgo Biloba si laptisor de matca, stimuleaza circulatia sanguina la nivelul creierului, imbunatatind atentia, cresc capacitatea de efort intelectual si optimizeaza coordonarea neuro-motorie. De fapt, sa vedem ce fac aceste doua ingrediente mai exact!

Ginkgo Biloba

Vorbeam, mai sus, de Ginkgo Biloba. Originara din China, Ginkgo ar fi o planta magica pentru a stimula memoria! Frunzele sale imbunatatesc microcirculatia cerebrala actionand asupra tulburarilor de memorie. In afara Neuro Health, puteti gasi Ginkgo Biloba si in alte produse de la Plantum.ro. Astfel, puteti bea o cana de ceai dimineata, la pranz si seara dupa masa. Sau puteti lua 2 capsule de 200 mg de pudra de Ginkgo cu un pahar cu apa dimineata, la pranz si seara la masa. Faceti o cura de o luna, daca este necesar, in cure discontinue de 20 de zile pe luna pana la 3 luni. Respectati dozele.

Laptisor de matca

Gratie compozitiei sale (in special in vitaminele din grupa B, esentiale pentru buna functionare a creierului) putem spune ca laptisorul de matca genereaza o stimulare a activitatii intelectuale cu imbunatatirea memoriei. Si in acest caz, laptisorul de matca poate fi administrat separat. Luati 600 mg de laptisor de matca pur si proaspat si lasati-l sa se dizolve sub limba, dimineata pe stomacul gol. Sau puteti lua 200 mg laptisor de matca in capsule cu putina apa, dimineata pe stomacul gol. Cura trebuie sa fie de sase saptamani, repetata la fiecare schimbare de anotimp (decembrie, martie, iunie si septembrie).

Alte plante sau suplimente ideale pentru memorie sunt:

Ginseng

Bine cunoscuta in farmacopeea chineza, radacina de ginseng este excelenta pentru memorie! Contine in medie 3 pana la 8% ginsenozide, de aici si virtutile sale pentru memorie.

Magneziu

Potrivit unui studiu, magneziul imbunatateste memoria. De ce ? Pentru ca acest mineral ar mentine plasticitatea sinapselor (conexiunea celulelor creierului), care tinde sa se deterioreze in timp.

Zinc

Pentru a va imbunatati memoria, puteti folosi si oligoelemente, si mai ales zinc! Acesta din urma trebuie sa fie prezent in hipocamp (regiunea creierului implicata in memorie).

Vitaminele B

Pretioase pentru buna functionare a creierului, ele pastreaza si garanteaza bune abilitati de memorare!