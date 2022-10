(P) MIOPIA – pandemia despre care nimeni nu vorbește

În termeni simpli, miopia înseamnă că obiectele aflate la distanță se văd în ceață, iar cele aflate în apropiere se văd clar. Atunci când un copil tinde să apropie obiectele de ochi este foarte probabil să o facă din cauza faptului că nu le poate focusa, sau distinge. Este primul semn că un copil face eforturi suplimentare pentru a vedea mai clar, lucru care trebuie să îi determine pe părinți să programeze un control oftalmologic pentru copilul lor cât mai curând posibil.

Miopia – mai mult decât un defect de vedere

În trecut, miopia era tratată doar în sensul corectării vederii. Însă conduita terapeutică de astăzi, documentată asupra cauzelor și efectelor pe termen lung ale miopiei, ne fac să ne schimbăm comportamentul și să ne reorientăm către un tratament cu efecte pe termen lung.

Miopia, la nivel fiziologic, presupune alungirea globului ocular, sau dezvoltarea sa pe lungime, determinând astfel focalizarea înaintea retinei, în loc de formarea la nivelul ei.

Miopia evoluează cel mai mult în perioada de creștere a copilului. Ceea ce înseamnă că o dată cu dezvoltarea lui, boala se intensifică, la maturitate căpătând un stadiu permanent. Practic, dacă ne preocupăm doar de corectarea vederii, ca și beneficiu pe termen scurt, îi dăm voie bolii să afecteze vederea copilului care la vârsta adultă se va confrunta cu o vedere mai slabă, sau alte complicații ce îi pot afecta grav vederea.

Utilizarea tabletelor și dispozitivelor electronice de către copii, un factor de risc important

Există multe cauze care determină dezvoltarea incorectă a vederii copiilor. Cele mai importante dintre ele țin de obiceiurile noastre de zi cu zi, devenite rutină în societatea modernă. Din acest motiv, este necesar ca părinții să conștientizeze care sunt efectele acestora asupra dezvoltării copiilor și să adopte un program adecvat de divertisment, care să se bazeze mai mult pe joaca în aer liber și mai puțin pe utilizarea dispozitivelor electronice.

Iată așadar care sunt cei mai importanți factori care determină ori accentuează efectele miopiei:

Lucrul de aproape – cum ar fi scrisul sau cititul;

Prea puțin timp petrecut afară – lumina naturală este esențială pentru sănătatea vederii, în special în perioada de creștere. Specialiștii recomandă un minimum de două ore pe zi petrecute în aer liber, unde ochiul are contact cu lumina naturală a soarelui.

Genetica – părinții cu miopie dau cel mai probabil naștere unor copii cu aceeași predispoziție.

Timp prelungit petrecut în fața tabletelor/telefoanelor inteligente.

Studiul miopiei nu se oprește aici, însă până când datele ne furnizează certitudini cu privire la lucruri pe care le putem controla pentru a îmbunătăți sănătatea ochiului, aceasta ar putea fi cea mai bună cale către o ameliorare a efectelor miopiei.

Care este conduita corectă în controlul miopiei?

Nu există în prezent tratament pentru vindecarea miopiei, însă avem la îndemână instrumente care pot personaliza planul de tratament pentru a obține cele mai bune rezultate terapeutice. Pentru aceasta, primul pas este consultarea specialistului, care va analiza și va aduce la cunoștință părinților opțiunile de tratament.

Astăzi, varianta optimă pentru managementul miopiei vizează atât corectarea vederii cât și încetinirea progresiei în timp. Acest lucru este posibil, din fericire, prin simpla purtare a unor lentile inteligente, marca HOYA.

MiYOSMART, o privire asupra beneficiilor pe termen lung

Tehnologia inovatoare marca HOYA își propune să ajute copiii diagnosticați cu miopie să beneficieze de o vedere clară în anii de copilărie, având în același timp și o componentă de prevenție împotriva accentuării viciului de vedere și de evitare a complicațiilor ce pot surveni din cauza lipsei de control asupra bolii.

Ce beneficii aduc lentilele MiYOSMART?

Având la bază tehnologia D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments – segmente multiple încorporate de defocalizare), lentilele MiYOSMART reușesc să încetinească progresia miopiei în medie cu 60%, în 21,5% din ele stopând definitiv progresia acesteia. (Studiul „Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial” care îi are ca autori: Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. a fost realizat de-a lungul a doi ani de zile și a fost publicat în British Journal of Ophthalmology în data de 29 Mai 2019.)

Iată așadar poate cel mai important aspect de considerat în alegerea conduitei terapeutice – o soluție care oferă perspective de control dar și de îmbunătățire a vederii pe termen lung.

O serie de alte beneficii ce însoțesc experiența purtării lentilelor marca HOYA sunt rezistența la impact, adaptată stilului de viață activ al copiilor, dar și protecția UV, cu efecte semnificative în sensul protejării vederii și stării de bine pe termen lung.

Miopia – pandemia despre care nu se vorbește

Miopia în zilele noastre ia dimensiuni de amploarea unei pandemii, despre care însă nu se vorbește prea mult. Studiile arată că până în anul 2050, cinci miliarde de oameni vor fi afectați de miopie, adică jumătate din populația globului. (Statistică elaborată de autorii Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A., Jong M., Naidoo K.S., Sankaridurg P., Wong T.Y., Naduvilath T.J., Resniko_ S. în lucrarea “Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050”, Mai 2016). Zonele cele mai afectate la nivelul populației sunt cele industrializate, așadar unde nivelul de trai și obiceiurile cotidiene aduc în atenția copiilor mai mult dispozitivele electronice atât în scop recreațional cât și în scop educativ. Ceea ce putem noi să facem este să ne folosim de aceste statistici și prin informare corectă să ne îndreptăm către un stil de viață cu o rutină sănătoasă pentru copiii noștri și către luarea unor decizii informate, adecvate și actualizate medicinei moderne. Astfel, putem oferi noilor generații un viitor cu o vedere mai bună și o calitate superioară a vieții.

Despre HOYA Vision Care

De peste 60 de ani, HOYA Vision Care este lider mondial pasionat în producția lentilelor, de înaltă calitate și înalte performanțe, continuând să stimuleze inovația în tehnologia optică, cu scopul de a găsi cele mai bune soluții de îngrijire a vederii pentru specialiștii în îngrijirea ochilor.

Echipa HOYA Lens România deține o vastă experiență oferind consultanță de specialitate partenerilor săi, specialiștii în îngrijirea ochilor, și se completează excelent pentru a oferi servicii etalon pe piața din România.

Mai multe despre HOYA Lens România.