Păsările, antidot pentru depresie și anxietate

"Beneficiile pentru sănătatea mintală sunt profunde", spune Joan Strassmann, autorul noii cărți „Slow Birding: The Art and Science of Enjoying the Birds in Your Own Backyard”.

"Să stai afară și să asculți păsările și să ajungi să le cunoști cântecele este cu adevărat liniștitor. Iar pentru mine, ceea ce este special la păsări este că pot pleca - nu trebuie să fie acolo, dar au ales să fie acolo unde ești tu și, la un moment dat, vor pleca mai departe", afirmă Strassmann.

Observarea păsărilor a cunoscut un vârf de popularitate în timpul pandemiei, când oamenii căutau un hobby sigur, gratuit și în aer liber, relatează Time.

Apelurile către Mass Audubon - o organizație de conservare bazată pe natură din New England - au explodat în 2020. Angajații care lucrau de acasă doreau să știe ce se întâmplă în afara ferestrei lor, spune Joan Walsh, președinta organizației.

"Există o mulțime de drame, ca o telenovelă care se joacă în vârful copacilor în fiecare zi. Pe lângă intriga hipnotizantă, pasionații de păsări, indiferent de nivelul de îndemânare, pot profita de beneficiile consistente pentru sănătatea mentală legate de acest hobby. Această conexiune pe care o avem cu natura seamănă mult cu îndrăgosteala. Nu știu cum să o descriu altfel decât prin atașament", spune Walsh.

Cercetătorii au căutat mult timp să înțeleagă avantajele observării păsărilor.

Un studiu publicat în octombrie în Scientific Reports a constatat că observând sau ascultând păsări a îmbunătățit bunăstarea mentală a oamenilor timp de până la opt ore.

Aproape 1.300 de persoane au folosit o aplicație pentru a-și înregistra starea de spirit timp de mai multe ori pe zi, notând în același timp dacă vedeau sau auzeau păsări. Persoanele cu depresie, precum și cele fără vreo afecțiune mentală, înregistrau îmbunătățiri semnificative ale stării de bine atunci când au avut aceste întâlniri. Beneficiile nu existau, însă, în cazul altor factori de mediu, precum observarea copacilor, a plantelor sau a apei, toate acestea fiind incluse în studiu.

Alte cercetări susțin ideea că păsările fac bine creierului.

Un studiu din 2017 publicat în BioScience, de exemplu, a constatat că numărul mare de păsări în unele cartiere a fost asociat cu o prevalență mai mică a depresiei, anxietății și stresului.

Un alt studiu, publicat în 2020 în Ecological Economics, a arătat o corelație între fericire și numărul de specii de păsări din jurul locuințelor și orașelor oamenilor. Viața în apropierea a 14 specii de păsări, au remarcat autorii studiului, a fost la fel de satisfăcătoare precum câștigarea a 150 de dolari în plus pe lună.

Iar un alt studiu din 2013, publicat în Journal of Environmental Psychology, constata că, dintre toate sunetele naturale pe care le-ar putea auzi cineva, oamenii asociau cel mai mult cântecul păsărilor cu recuperarea stresului și restabilirea atenției.

(sursa: Mediafax)