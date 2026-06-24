Pericol în zilele toride: Ce tratamente pot amplifica efectele caniculei?

Specialiștii avertizează că anumite medicamente pot crește sensibilitatea organismului la căldură și pot favoriza apariția unor probleme grave de sănătate.

Pe fondul valurilor de căldură din timpul verii, riscul de deshidratare, epuizare termică și insolație crește considerabil, mai ales în cazul persoanelor care iau diuretice, beta-blocante, anticolinergice sau antipsihotice.

Medicamente care pot agrava efectele caniculei

Exisă patru categorii principale de medicamente care pot afecta capacitatea organismului de a face față temperaturilor ridicate.

Diuretice

Cunoscute și sub denumirea populară de „pastile pentru eliminarea apei”, diureticele sunt prescrise frecvent pentru hipertensiune și alte afecțiuni cardiovasculare.

Acestea favorizează eliminarea lichidelor din organism, ceea ce poate agrava deshidratarea în zilele caniculare.

Beta-blocante

Utilizate pentru tratarea hipertensiunii arteriale, a tulburărilor de ritm cardiac și, în unele cazuri, a anxietății, beta-blocantele reduc ritmul și forța contracțiilor inimii. Specialiștii spun că acest efect poate diminua capacitatea organismului de a elimina căldura și de a se răcori eficient.

Anticolinergice

Aceste medicamente sunt recomandate în afecțiuni, precum vezica hiperactivă, incontinența urinară sau boala pulmonară obstructivă cronică.

Ele pot reduce transpirația, unul dintre mecanismele naturale prin care corpul își reglează temperatura.

Antipsihotice

Prescrise pentru schizofrenie și alte tulburări psihice, antipsihoticele pot afecta sistemul de reglare termică al organismului, crescând riscul de supraîncălzire în perioadele cu temperaturi extreme.

Efectele tratamentelor asupra organismului

Unele tratamente pot împiedica organismul să își mențină temperatura normală, să transpire eficient sau să păstreze un nivel optim de hidratare.

În cazul diureticelor, pierderea suplimentară de apă și sodiu poate duce la scăderea tensiunii arteriale, amețeli și chiar leșin.

Beta-blocantele pot reduce fluxul sanguin necesar pentru disiparea căldurii, în timp ce anticolinergicele limitează transpirația și favorizează creșterea temperaturii corporale.

La rândul lor, antipsihoticele pot interfera cu mecanismele naturale de termoreglare, sporind riscul apariției insolației.

Cum să te protejezi de insolație

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple pentru reducerea riscurilor asociate temperaturilor ridicate:

Consumă suficiente lichide pe parcursul zilei și cere sfatul medicului privind cantitatea optimă de apă, dacă urmezi un tratament medicamentos.

Evită consumul excesiv de alcool și băuturi cu cofeină, care favorizează deshidratarea.

Poartă haine lejere și deschise la culoare, care permit evaporarea transpirației.

Petrece cât mai mult timp în spații răcoroase, umbrite sau climatizate.

Fii atent la semnele epuizării termice, precum amețeala, durerile de cap, confuzia, transpirația abundentă sau senzația accentuată de slăbiciune.

Discută cu medicul despre eventuale ajustări ale tratamentului în perioadele cu temperaturi extreme.

Simptome care nu trebuie ignorate

Canicula poate provoca o serie de manifestări care indică afectarea organismului de temperaturile ridicate. Printre acestea sunt somnolența, transpirația excesivă, amețeala, pulsul accelerat, durerile de cap, crampele musculare și setea intensă.

În cazul apariției acestor simptome, specialiștii recomandă răcorirea imediată a organismului și solicitarea asistenței medicale dacă starea se agravează, potrivit medicool.ro.