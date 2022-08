Pierderea mirosului este un semn de avertizare al bolii Alzheimer, nu doar pentru COVID-19

Unul dintre cele mai ciudate simptome ale COVID-19, respectiv pierderea simțului olfactiv, este un simptom care, cu mult înainte de pandemie, era considerat a fi un semn de avertizare pentru demență.

Marea întrebare pentru cercetători este acum dacă pierderea mirosului legată de COVID-19 ar putea fi asociată și cu declinul cognitiv. Aproximativ 5% dintre pacienții cu COVID-19 din întreaga lume - aproximativ 27 de milioane de persoane - au raportat o pierdere a simțului olfactiv care a durat mai mult de șase luni.

Noile rezultate preliminare prezentate duminică la Conferința internațională a Asociației Alzheimer din San Diego și citate de NBC News sugerează că ar putea exista o legătură, deși experții avertizează că sunt necesare mai multe cercetări.

Cercetările anterioare au constatat că unii pacienți cu COVID-19 continuă să dezvolte tulburări cognitive după ce au fost infectați. În noul studiu, care nu a fost publicat într-o revistă de specialitate, cercetătorii din Argentina au descoperit că pierderea mirosului în timpul COVID-19 poate fi un predictor mai puternic al declinului cognitiv, indiferent de gravitatea bolii.

„Datele noastre sugerează cu tărie că adulții cu vârsta de peste 60 de ani sunt mai vulnerabili la deteriorarea cognitivă post-COVID dacă au avut o disfuncție olfactivă, indiferent de severitatea Covidului”, a declarat co-autorul studiului, Gabriela Gonzalez-Aleman, profesor la Pontificia Universidad Catolica Argentina din Buenos Aires, adăugând că este prea devreme pentru a spune dacă deteriorarea cognitivă este permanentă.

Studiul a urmărit 766 de adulți cu vârste cuprinse între 55 și 95 de ani timp de un an după ce au fost infectați. Aproape 90 la sută dintre ei au avut un caz confirmat de COVID și toți au completat teste fizice, cognitive și neuropsihiatrice regulate pe parcursul unui an. Două treimi dintre cei infectați prezentau un anumit tip de deficiență cognitivă la sfârșitul acelui an. La jumătate dintre participanți, afectarea era severă.

Cercetătorii nu au avut date concrete despre starea funcției cognitive a pacienților înainte de a contracta COVID-19 pentru a le compara cu rezultatele de la final, dar au întrebat familiile participanților despre funcția lor cognitivă înainte de infectare și nu au inclus persoane care aveau o deteriorare cognitivă clară înainte de studiu.

Potrivit lui Jonas Olofsson, profesor de psihologie la Universitatea din Stockholm, care studiază legătura dintre simțul olfactiv și riscul de demență - și care nu a fost implicat în noua cercetare, pierderea mirosului este un precursor bine stabilit al declinului cognitiv. De asemenea, este bine stabilit faptul că COVID-19 poate duce la pierderea durabilă a mirosului, a spus el.

„Întrebarea este dacă aceste două linii de cercetare se intersectează”, a spus Olofsson. „Acest studiu este destul de ispititor, deși informațiile pe care le-am văzut până acum nu permit concluzii puternice”.

Potrivit dr. Claire Sexton, director senior al programelor științifice și de informare la Asociația Alzheimer, „pierderea mirosului este un semnal al unui răspuns inflamator în creier”.

„Știm că inflamația face parte din procesul neurodegenerativ în boli precum Alzheimer. Dar trebuie să săpăm mai adânc pentru a afla exact cum anume sunt legate”, a declarat Sexton.

Un studiu separat - care nu are legătură cu COVID-19 - publicat joia trecută în revista Alzheimer's & Dementia sondează această legătură mai departe. Cercetătorii de la Universitatea din Chicago au descoperit că nu numai că un declin al simțului olfactiv în timp poate prezice pierderea funcției cognitive, dar pierderea simțului olfactiv poate fi, de asemenea, un semn de avertizare a modificărilor structurale în regiunile creierului importante în boala Alzheimer și în demență.