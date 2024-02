Poveștile șocante ale vaccinaților anti COVID-19: „Nu mai am o viaţă normală”. Reacția medicilor

"Regret. " | Mărturiile cutremurătoare ale pacienţilor care au avut reacţii adverse grave după vaccinarea COVID-19

Aceștia au prezentat și documente medicale care atestă afecțiunile care s-au declanșat în urma imunizării. Este vorba despre fișe medicale sau alte fișe de internare în spital. Aceștia au dezvoltat pericardită sau mielită.

Reporter Antena3CNN: Când ai decis să te vaccinezi anti-COVID?

Pacient: În 2021 am început. Cert e că ultima doză, de unde a început și povestea mea, a fost la sfârșitul 2021.

Andreeea Cigolea: Cu ce te-ai vaccinat?

Pacient: Două doze cu Astrazeneca. A treia cu Pfizer. După primele două doze nu am avut absolut nicio problemă. După a treia, la o lună, maxim o lună și o săptămână a început ușor o durere lombară care se accentua. După vreo două săptămâni spre o lună a început ușor să coboare pe picior. S-a accentuat, dar ciudat pe pulpă, pe abdomen înţepături, furnicături, arsuri. Zic, "am luat un detergent aiurea", mă lua, mă ținea câteva secunde, dar foarte dureroasă, chiar până la lacrimi. Am decis să-mi fac un RMN. Toată povestea se consumă în 2022. La sfârșitul lui 2022 n-am mai suportat. Deja aveam parestezie pe piciorul drept. Piciorul drept îl târam. Mă duc la un super doctor chirurg care la prima vedere, în primele 50 de secunde, uitându-se pe RMN, spune mielită. N-am auzit în viața mea, nu știam ce înseamnă, nu știam despre ce este vorba. Eu până la 40 de ani nu am avut absolut nimic. Se termină 2022, începe 2023 și începe prost cu internare la un spital de urgență.

Luam medicamente, absolut nicio schimbare. Dureri pe pulpa dreaptă, pe abdomen şi la spate. Noaptea nu puteam dormi absolut deloc, nu mă puteam înveli.

Mielita asta este o inflamație a măduvei. Cum apare, în ce condiții? De la o mușcătură de căpușă, boli venerice, anumite infecții. Concluzia a fost că este posibil de la vaccin.

Reporter: Îți pare rău că te-ai vaccinat?

Pacient: Maxim! Au trecut doi ani, am intrat în al treiela an, care au fost groaznici! Durerile pe care le-am avut, nopţi nedormite? Nu doresc nici la duşmanii mei. Practic ăștia doi ani dacă gândeam și nu era presiunea pusă în momentul ăla nu mă vaccinam.

Cel mai mare studiu pe vaccinaţii anti-Covid-19

Efectele adverse ale vaccinării anti-COVID au fost dezvăluite de cel mai mare studiu realizat până acum. Testele au fost efectuate pe 99 de milioane de persoane din Australia, Argentina, Canada, Danemarca, Finlanda, Franța, Noua Zeelandă și Scoția. Afecțiunile cardiace, neurologice și sangvine au fost cele mai comune efecte adverse ale vaccinării anti-COVID. Neoficial, medicii le-au recunoscut bolnavilor că afecțiunile de care suferă au apărut în urma vaccinării anti-COVID. Oficial, niciunul nu și-a pus parafa pe un astfel de diagnostic.

Ce spun medicii

Reporter: De ce unele persoane pot avea efecte adverse după vaccin și altele nu?

Medicul Adrian Marinescu: Nu există medicament și nu există vaccin care să nu fie și cu unele reacții adverse. Datele științifice spun în felul următor - că în raport cu un vaccin, prima lună înseamnă frecvența cea mai mare pentru eventuale reacții adverse. Ce discutăm de la o lună încolo, aici trebuie stabilită exact cauzalitatea.

Reporter: Dar dacă nu am trecut prin boală și doar ne-am vaccinat și au apărut aceste efecte adverse la o lună sau două luni, putem incrimina vaccinul?

Medicul Adrian Marinescu: Putem să ne gândim, dar trebuie să și demonstrăm. Păi, în primul rând, dacă era asimptomatic poate că nu știa dacă a trecut prin infecția cu SARS-Cov-2. Acele reacții adverse care au pus într-adevăr probleme în sfera cardiologică, în sfera neurologică ș.a.m.d. ce înseamnă ca procent? Pentru că vom vedea din datele pe care le avem, mai vorbim de vaccinul împotriva SARS-Cov-2, valabil și pentru altele, că procentul este extrem de mic.

Reporter: Apropo de problemele neurologice și cele cardiace, ce ar putea face acest vaccin în organismul nostru care să ducă la aceste boli cronice?

Medicul Adrian Marinescu: E vorba de un sindrom inflamator acolo, un sindrom inflamator care poate să aibă drept trigger punct de plecare vaccinul, dar spuneam că lucrurile astea sunt absolut excepționale. Însă ceilalți care au pericardită la 6 luni sau un an, după părerea mea, nu e o legătură directă de cauzalitate între vaccin și ce au ei ulterior.

Mărturiile pacienţilor

O altă pacientă s-a îmbolnăvit de pericardită imediat după a doua doză de vaccin. Nu s-a simțit bine nici după prima, motiv pentru care a raportat oficial efectele adverse pe care le-a avut, dar nu a primit în niciun răspuns de la autorități. A continuat imunizarea, iar acum regretă decizia pe care a luat-o.

"M-am gândit că ar putea fi o soluție de protecție în cazul în care aș lua virusul. După fiecare vaccinare, atât la prima vaccinare, cât şi după rapel, mi-a fost din ce în ce mai rău. Au apărut simptome pe care cumva le-am putut gestiona câteva luni de zile, iar după patru luni de zile am ajuns la spital pentru că n-am mai putut să fac față. Diagnosticul pus de medici a fost pericardită.

"Nu mai puteam să respir, mă durea foarte tare în piept"

Nu mai puteam să respir, mă durea foarte tare în piept și atunci când au măsurat lichidul care se adună la inimă când faci pericardică, era într-o cantitate destul de mare. S-a fibrozat în schimb țesutul și asta a fost una dintre consecințele vaccinului, pedicardita. Alte consecințe au mai fost, o tensiune foarte mare la 15-16, și nefiind obișnuit îmi era foarte rău. Ciclul menstrual a dispărut complet. Cel mai greu este că devii ipohondru și nu mai poți să duci o viață normală. Încă ceva ce a fost după vaccin și mult timp după și în prezent o inflamație a ganglionilor . Am ajuns în spital pentru prima dată la cinci luni după vaccinare, după rapel, cu Pfizer. Da, am raportat efectele adverse, dar nu am primit niciodată un răspuns.

Când am ajuns pentru prima oara la camera de gardă, cei de la UPU mi-au spus că da, poate să fie de la vaccin. Au mai văzut foarte mulți oameni în situația mea. Medicii specialiști pe la care m-am dus apoi la cardiolog și alți medici mi-au spus că nu cred. Ei nu pot să spună că este sau nu de la vaccin.

Înainte de vaccin nu am a avut niciun fel de probleme, absolut nimic. Acum sunt sătulă de medici și de analize, și de RMN-uri, și de ecografii și de pastile. Acum îmi este frică să plec în concediu pentru că nu știu dacă azi sunt bine și poate mâine sau poimâine îmi revin durerile. Este foarte greu că e o teamă să pleci. Îmi pare foarte rău că m-am vaccinat! Nu știu dacă cei care au cercetat și au scos acest vaccin vor cerceta și efectele adverse și poate cauzele care duc la aceste efecte adverse și poate ar putea să facă ceva în acest sens. Într-adevăr, acum, fiind ARN mesager, am avut oarecare îndoială, dar l-am făcut.

Medic cardiolog despre pericardită după vaccinare

Specialiștii susțin că tinerii sunt mai afectați de această boală cardiacă, iar cazurile s-au înmulțit în pandemie. Boala afectează diferit fiecare persoană.

Reporter: De ce unele persoane ajung să facă pericardită după vaccinarea anti-COVID și altele nu?

Dr. Buzea Adrian - cardiolog: Scopul vaccinării este să antreneze, să pregătească sistemul imun, adică sistemul care se ocupă cu apărarea noastră, a organismului, împotriva agresorilor, fie ele bacterii, fie ele viruși. Practic, odată cu efectuarea unui vaccin, acest răspuns imun este stimulat, este pus, să spunem așa, în stare de luptă, ca să reacționeze mai rapid și mai țintit atunci când se lovește de infecția reală. Răspunsul imun nu este unic la fiecare persoană, nu este același la fiecare persoană.

Reporter: Această pericardită apărută post-vaccinare sau miocardită la cât timp după efectuarea vaccinului ar putea să ar trebui să apară, ca să putem să o corelăm oarecum cu vaccinul?

Dr. Buzea Adrian - cardiolog: De obicei, asocierea trebuie să fie undeva într-un interval apropiat de momentul vaccinării zile, săptămâni, câteva luni, dar cu cât ne îndepărtăm de momentul vaccinării, probabilitatea scade. În momentul în care organismul nostru ia contact cu un agresor contează starea de sănătate per ansamblu al omului respectiv și nu neapărat doar un aspect gen a fost vaccinat sau nu și tot restul contribuie. Nu avem la ora actuală tratamente 100% în boli și oamenii trebuie să înțeleagă lucrul acesta și medicii, și populația.

"Sunt deja la al 12-lea episod de pericardită, după doi ani de zile. Nu mai am viaţa de dinainte"

Al treilea pacient care a fost de acord să stea de vorbă cu noi este un tânăr de 33 de ani. La vârsta la care ar fi trebuit să se bucure de viață, a ajuns să își petreacă timpul între casă și spitale din cauza unor simptome ciudate. A făcut pericardită înainte de a treia doză de vaccin și îi este din ce în ce mai greu să răspundă unor sarcini zilnice banale.

"În februarie 2021 m-am vaccinat cu Pfizer. Am început să am stări mai ciudate, să respir mai greu. A culminat cu o pericardită foarte gravă în noimbrie 2021. De multe ori nu se găsește cauza. Ar putea fi viral sau infecțios. Ar putea fi de la multe lucruri. Ar putea fi de la vaccin, că nu se știe. Au luat în calcul posibilitatea să fie de la vaccin abia la a treia spitalizare pentru că devenise cronică și destul de urâtă și aveam foarte multe investigații făcute și nu aveam niciun fel de alte chestii. Nu au descoperit nicio altă cale. Am văzut foarte mulți specialiști care ne-au spus că au multe cazuri de pericardită. Acum sunt deja la al 12-lea episod de pericardită, după doi ani de zile. Nu am viaţa de dinainte. Da, îmi pare rău că m-am vaccinat!", mai spune un pacient.

Mulți români au acuzat efecte adverse după vaccinare. Unii le-au și raportat oficial, dar nu au primit niciun răspuns la solicitările și întrebările lor. La trei ani de la campania de vaccinare anti-COVID, multe întrebări nu au nici acum un răspuns, iar lipsa unor explicații și reacții oficiale crește suspiciunea că autoritățile au acționat în pandemie pripit, fără să aștepte confirmarea unor studii ample că vaccinul anti-COVID este 100% sigur.