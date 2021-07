Răzvan Cherecheș spune că sunt diferențe mici în eficacitatea vaccinurilor la varianta Delta

Expertul în sănătate publică Răzvan Cherecheș anunță că sunt diferențe mici în ceea ce privește eficacitatea vaccinurilor la varianta Delta. El a analizat un studiu publicat în The New England Journal of Medicine.

Cercetarea a fost realizată pe 4.000 de persoane și a urmărit măsurarea protecției date de vaccinuri la tulpina Delta, în comparație cu tulpina Alpha.

„Vaccinurile cu ARN mesager (2 doze) au o eficacitate de 88% în fața infecției simptomatice Delta. AstraZeneca are o eficacitate de 67% în fața infecției simptomatice Delta. Diferențe mici în eficacitatea vaccinurile la Delta față de Alpha, suntem ok”, a anunțat Răzvan Cherecheș pe Facebook.

Răzvan Cherecheș este profesor de Sănătate Publică la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Mediafax