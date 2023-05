Remedii pentru hemoroizi – sfaturi și soluții

Multe persoane reușesc să se vindece de hemoroizi cu ajutorul alimentelor bogate în fibre, suplimentelor pe bază de plante și tratamentelor medicale non-chirurgicale, cum ar fi crema pentru hemoroizi.

Hemoroizii sunt dilatații venoase în zona anorectală, ce pot provoca durere, mâncărime și sângerare rectală. Hemoroizii pot fi interni și externi.

Există remedii variate pentru hemoroizi, care pot fi administrate la domiciliu sau tratamente sub formă de medicamente fără prescripție medicală. Multe dintre metodele de tratament au pur și simplu rolul de a ameliora simptomele hemoroizilor până când aceștia dispar de la sine.

Hamamelis

Mulți oameni folosesc produse cu hamamelis in cazul hemoroizilor externi, pentru a ameliora simptomele. În mod natural, hamamelisul este o planta cu efect astringent. În plus, are proprietăți antioxidante și antiinflamatorii.

Pentru a ameliora simptomele hemoroizilor, puteți adăuga o cantitate mică de hamamelis pe o dischetă demachiantă și tamponați zona cu probleme. Cu toate acestea, dacă această metodă agravează simptomele, este recomandat să consultaţi specialistul.

Este important ca hamamelisul să nu fie diluat cu alcool, deoarece acesta poate usca și irita hemoroizii.

Aloe vera

Aloe vera este folosită pentru a trata şi ameliora o varietate de probleme. Potrivit cercetărilor, aloe vera are efect antiinflamator și poate ajuta la vindecarea leziunilor.

Aloe vera poate ameliora senzația de arsură, mâncărime și reduce inflamaţia, când este aplicată în zona anală. Este foarte important ca produsul să fie cât mai pur, deoarece aditivii și conservanții pot agrava simptomele.

Pungi cu gheață

Aplicarea unei pungi cu gheață sau a unei comprese reci pe hemoroizi poate ajuta, de asemenea, la ameliorarea durerii și a inflamației. Aplicarea unei pungi cu gheață poate ajuta la ameliorarea durerii și la reducerea temporară a inflamaţiei.

Punga cu gheață trebuie învelită într-un prosop mic pentru a evita deteriorarea pielii. Lăsați punga de gheață să acționeze timp de 15 minute și repetați procesul din oră în oră.

Medicamente fără prescripție medicală

În cazul în care remediile simple nu sunt suficiente sau durerea este prea mare, medicamentele și cremele eliberate fără prescripție medicală pot oferi o oarecare alinare.

Medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) pot fi de mare ajutor. Aplicarea pe piele a unor creme care conțin ingrediente precum hidrocortizonul ar putea oferi, de asemenea, o ușurare temporară.

Laxative emoliente

După cum sugerează și numele, laxativele emoliente sunt produse eliberate fără prescripție medicală (OTC) care înmoaie materiile fecale și care ajută la ameliorarea constipației. Laxativele emoliente conțin ingredientul activ docusat de sodiu.

Alimentația şi hemoroizii

O alimentație bogată în fibre solubile poate ajuta la ameliorarea constipației și la prevenirea recidivării hemoroizilor. Fibrele solubile se dizolvă în apă și formează o substanță asemănătoare unui gel care ajută la eliminarea ușoară a scaunelor. În acest fel, scade riscul de apariție a durerii rectale sau a sângerării.

Încercați să consumați între 25 și 35 de grame de fibre zilnic, pentru a menține tranzitul intestinal regulat. Printre sursele excelente de fibre insolubile se numără:

fasolea și leguminoasele

fructele uscate

fructele proaspete

legumele proaspete, cum ar fi verdețurile, mazărea și fasolea verde

cerealele integrale, cum ar fi orzul, tărâțele, orezul brun și pâinea integrală

sucul de prune

De asemenea, la ameliorarea hemoroizilor pot contribui și suplimentele cu fibre care conțin psyllium, metilceluloză sau policarbofil de calciu.

Consumați alimente fermentate

Alimentele fermentate precum chefirul, kimchiul (varză fermentată coreeană) și iaurtul pot alimenta sistemul digestiv cu bacterii sănătoase, esențiale pentru un tranzit intestinal adecvat. Mai multe studii au demonstrat că alimentele fermentate și probioticele îmbunătățesc sănătatea tractului intestinal, sintetizează și îmbunătățesc biodisponibilitatea nutrienților, modifică pH-ul intestinal și susțin digestia.

Beți multe lichide

Potrivit cercetărilor, majoritatea problemelor care afectează zona anală, cum ar fi hemoroizii, sunt cauzate de lipsa hidratării. De aceea, este esențial să beți lichide din abundență pe parcursul zilei pentru a menține scaunul moale și ușor de eliminat.