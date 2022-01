Tratament COVID. Favipiravir se va găsi în farmacii, dar nu oricine va avea acces la el

"În ceea ce privește medicația antivirală inovativă, sper să putem să semnăm primul contract cu MSD chiar în aceste zile și până spre sfârșitul lunii, așa cum am promis, primele cantități de antivirale inovative să se găsească atât la nivelul spitalelor, cât și la nivelul centrelor ambulatorii de evaluare a pacienților, unde pot primi și tratamentul gratuit. În plus, toate aceste centre și spitale au Remdesivir, acel antiviral injectabil, au Favipiravir, despre care am făcut o informare pentru populație extrem de accesibilă.

Medicamentul Favipiravir se va găsi în scurt timp și în farmacii cu circuit deschis, dar va fi eliberat strict numai pe bază de prescripție și cu o evidență clară, pentru că e medicament toxic și trebuie să evităm ca populația să consume un astfel de produs atunci când nu este necesar", a spus demnitarul.

Totodată, el spune că accesul mai ușor la teste anti COVID-19 va ajuta la controlul răspândirii infecțiilor.

"O persoană care este diagnosticată de la începutul bolii poate să beneficieze așa cum trebuie de asistență de sănătate din timp și nu ajunge în stadii tardive ale bolii greu controlabile care au dus, ați văzut, la o mortalitate foarte mare",