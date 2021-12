DJ Nico de Transilvania, artista care salvează pădurile din România cu ajutorul muzicii, pregătește un nou proiect în țară, finanțat de Cambridge University

Cunoscută pe scena muzicii ca DJ/Producer Nico de Transilvania, Nicoleta Cărpineanu și-a dedicat cariera internațională unei cauze care ne privește pe toți: revitalizarea și conservarea pădurilor din România, considerate ,,plămânul verde al Europei’’.

În ultimii doi ani, zeci de artiști din întreaga lume s-au alăturat inițiativelor sale, contribuind la o amplă acțiune de plantare, prin intermediul căreia, aproximativ 100.000 de arbori vor fi lăsați moștenire generațiilor viitoare. Muzica ei, un mix de ritmuri electronice și elemente culese din folclor, dă voce pădurilor și unește oamenii pe ringul de dans. Povestea artistei care trăiește de peste 20 de ani în Marea Britanie, dedicându-și arta pădurilor din țară, continuă în 2022 cu o rezidență de creație finanțată de Cambridge University și sprijinită de AFCN, în cadrul căreia, o întreagă echipă de producători britanici va colabora cu rapsozii și muzicienii din comuna Nucșoara.

Într-o lume în care dragostea de țară și respectul față de tradiție au devenit unelte folosite excesiv în construirea discursurilor populiste, de la mii de kilometri distanță, Nico de Transilvania își pune muzica în slujba revitalizării și protejării locului pe care îl va considera întotdeauna acasă. Trăiește de peste 20 de ani la Brighton, dar a crescut în România. Și-a petrecut copilăria la marginea pădurii, alături de bunica Rozalia, în Ortelec, un mic sat de lângă Zalău. Aici, Nico a învățat regulile nescrise ale conviețuirii cu natura. Și-a descoperit pasiunea pentru muzică și dans la o vârstă fragedă, explorând stilurile balcanice, swing-ul, blues-ul și ritmurile latino încă din adolescență. Nu a durat mult până să se îndrăgostească de muzica electronică și să se remarce pe scena internațională. În 1998 și-a început studiile în Marea Britanie, a învățat să mixeze și a devenit un ambasador al muzicii globale electronice, îmbinând beat-urile dance cu sunetele tradiționale ale folclorului din întreaga lume.

Un artist global care își celebrează rădăcinile românești prin intermediul muzicii, DJ Nico de Transilvania promovează arta populară pe marile scene ale lumii. Cu fiecare proiect pe care îl semnează, se întoarce acasă pentru a extrage cântece, sunete și zicători transmise prin viu grai din mamă în fiică, transpunându-le apoi în muzica unei noi generații. Din cluburile din Brighton, la Art Dubai Fair, de la Festivalul Internaţional de Film Reykjavík la Kochi-Muziris Biennale din India, în SUA, Australia, Austria, Germania, Franţa și Grecia, mixurile ei pun lumea în mișcare. ,,Îmi place să combin muzica din lumea întreagă, astfel încât fiecare persoană să se regăsească într-un fel sau altul. Şi asta pentru a crea o unitate între oameni, pentru că indiferent de cultură ori de religie, toţi avem loc pe ringul de dans", explică artista.

Muzica salvează pădurea

Pentru DJ-ul și producătorul Nico de Transilvania, pădurea nu reprezintă doar o sursă de inspirație, ci și cauza care o motivează să creeze. După ce în 2018 și-a înființat propria casă de producție, Muzică Without Frontiers, un proiect care îmbină două elemente muzicale care o reprezintă – folclorul şi muzica electronică, a început să lucreze la primul său album. Însoțită de o întreagă echipă de specialiști, s-a întors acasă și a cutreierat Carpații, a cunoscut rapsozi și artiști locali, alături de care a înregistrat live elemente muzicale tradiționale și a compus de la zero BE ONE, albumul de muzică electronică inspirată de ei. Din dorința de întoarce către comunitate tot sprijinul primit în dezvoltarea sa artistică, Nico a fondat Forests Without Frontiers (Păduri fără frontiere), o iniţiativă caritabilă dedicată plantării de copaci și reîmpăduririi peisajelor degradate, cu sprijinul unei rețele de artiști și muzicieni, precum și al întreprinderilor și persoanelor interesate să se implice în conservarea naturii.

Fondurile încasate în urma lansării albumului au fost redirecționate către plantarea primilor 15.000 de arbori, în noiembrie 2019. Inițiativa ei a avut ambasadori importanți ca Russel Brand, Stephen Fry, Francesca Martinez sau Adam Freeland. Cu toții s-au alăturat cauzei de a readuce la viață pădurile virgine, oferind o nouă șansă zonelor defrișate. Jamie Catto, co-fondatorul trupei britanice Faithless a descris-o pe Nico de Transilvania ca pe ,,un alchimist care transformă umbrele din pădurile uitate ale României în muzică și unitate”. Cu fondurile strânse din toată lumea, Forests Without Frontiers (FWF) a plantat 85.000 de arbori în România și peste 5000 de arbori în Marea Britanie. Acțiunile de plantare din țară au fost realizate în colaborare cu Fundația Conservation Carpathia, care va proteja și îngriji arborii, pentru a-i lăsa moștenire generațiilor viitoare. La începutul acestui an, Nico de Transilvania a fost numită Ambasador al Munților Făgăraș.

,,Susțineți misiunea Forests Without Frontiers de a planta un milion de copaci până în 2025! Este o onoare să pot fi un ac de pin sau o mică ghindă în acest proiect uriaș!’’, subliniază actorul Stephen Fry în mesajul său de susținere. Acțiunile de împădurire efectuate în mod corect, așa cum sunt ele implementate de FWF, cu specii native plantate în arii inaccesibile tăietorilor de lemn, reprezintă un element important în reducerea amprentei de carbon, aducând numeroase beneficii și la nivel comunitar, prin crearea de locuri de muncă, protejarea biodiversității și stimularea ecoturismului.

Povestea albumului Be One, înregistrat alături de 20 de muzicieni din țară și din Marea Britanie: https://www.youtube.com/watch?v=hjdh4YhHWuY&feature=emb_title

O rezidență de creație finanțată de Cambridge University și AFCN, organizată anul viitor la Nucșoara

Planurile artistei pentru anul 2022 vizează dezvoltarea unui nou proiect muzical, care în primăvară va aduce la Nucșoara, în județul Argeș, o întreagă echipă de producători și ingineri de sunet din Marea Britanie, care va colabora cu fotografi și videografi autohtoni în cadrul unei rezidențe finanțate de Cambridge University și AFCN. Una dintre protagonistele proiectului care va îmbina creația muzicală cu filmul și fotografia va fi Silvia Dan, una din bătrânele care locuiesc în Nucșoara, cu o voce deosebită și cântece speciale. Nico a cunoscut-o în 2020, atunci când a organizat Music for Earth, un eveniment online prin intermediul căruia a strâns fonduri pentru acțiuni de plantare, locuri de muncă și cutii cu mâncare pentru 51 de bătrâni din comuna Nucșoara. Etapa pregătitoare a proiectului a debutat în acest an, odată cu alcătuirea echipei și identificarea artiștilor implicați.

,,Prezervarea mediului este legată intrinsec de protejarea tradițiilor, instrumentelor și folclorului. Dacă pierdem pădurile, pierdem și comunitățile de acolo, se risipește cultura lor populară. Atât pădurile, cât și tradițiile au nevoie de protecția noastră, a tuturor’’, subliniază artista. Obiectivul comun al proiectelor pe care le coordonează este acela de a readuce natura la viață, întorcând oamenii în inima naturii. ,,Fii vocea pădurii!’’ este mesajul inițiativei sale, care își propune să atragă artiști, branduri și companii interesate să aducă o contribuție valoroasă mediului înconjurător, sprijinind financiar acțiunile de plantare. În decembrie 2021, artista a înregistrat și o filială românească a ONG-ului Forests Without Frontiers, pentru a le oferi susținătorilor din țară posibilitatea de a se implica activ în aceste proiecte.. În 2022, în afara bugetului, din resurse proprii, Nico și-a propus să înregistreze la UCMR toți rapsozii și muzicienii din zona în care a avut acces, pentru ca ei și urmașii lor să aibă drepturi pe creațiile pe care le semnează.