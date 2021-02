Efectele uleiului CBD in cazul persoanelor care sufera de epilepsie si boli neurodegenerative

Epilepsia este o tulburare ce se manifesta prin convulsii si poate aparea la orice varsta. Aceasta este cauzata, de cele mai mult ori, de alte probleme de sanatate asociate. Epilepsia se manifesta diferit de la un caz la altul. In timp ce unele persoane sufera episoade epileptice o data sau de doua ori pe an, altele sufera de aceste episoade in mod constant.

Persoanele cu epilepsie sufera de aceasta boala de-a lungul intregii vieti. Cu toate acestea, exista posibilitatea ca boala sa apara, iar apoi sa dispara. Exista pacienti care au raportat si perioade de pana la 6 ani fara crize epileptice.

In schimb, bolile neurodegenerative apar la o varsta mai inainta fiind declansate de stilul de viata nesanatos, boli asociate, mostenirea genetica, sau alti factori degenerativi.

De-a lungul timpului studiile efectuate de cercetatori au demonstrat ca uleiul CBD are numeroase beneficii in reducerea simptomelor epilepsiei si a bolilor degenerative si asigura o viata mai buna persoanei respective.

Efectele uleiului CBD asupra persoanelor epileptice a celor ce sufera de boli neurodegenerative

Uleiul de canabis contine canabinoizi care au o multime de beneficii asupra sanatatii. Efectul pe care canabinoizii il au asupra numeroaselor sisteme ale creierului (inclusiv sistemul endocannabinoid) rezulta prin numeroase beneficii in cazul persoanelor care sufera de epilepsie si boli neurodegenerative precum Parkinson sau Alzheimer.

Cercetatorii au descoperit ca administrarea de ulei de canabis CBD are ca efect diminuarea numarului de crize la copiii care sufera de sindromul Dravet, o forma rara de epilepsie.

Mai mult, numeroase alte studii clinice efectuate de-a lungul anilor arata ca uleiul CBD are efect de imbunatatire a calitatii vietii in cazul perosanelor afectate de Parkinson si Alzheimer, deoarece reduce inflamatia si odata cu aceasta si efectele negative pe care le are asupra organismului, dar in special a creierului.

Numeroase studii efectuate de cercetatori arata ca uleiul CBD are proprietati anticonvulsivante. Studiile experimentale in care ulei CBD vape a fost folosit in cazul persoanelor care sufera de epilepsie au aratat ca acesta a redus semnificativ atacurile epileptice si convulsive, dar si efectele adverse pe care aceste atacuri le are asupa organismului (somnolenta, diaree).

Cum functioneaza uleiul CBD in cazul persoanelor epileptice

Uleiul CBD are efect antispactic care amelioreaza simptomele primare ale convulsiilor epileptice, ajutand persoanele sa duca o viata mai normala. In plus are si efect neuroprotector si antiinflamator sustinand sanatatea creierului si reducand frecventa si severitatea convulsiilor.

Ce este uleiul CBD

Canabisul este o planta controversata datorita efectelor psihoactive ale unora dintre compusii ce pot fi extrasi din ea, insa CBD nu se afla pe lista "neagra" si are multiple beneficii pentru organismul uman. Recent, Curtea Europeana de Justitie a stabilit ca un stat membru UE nu poate interzice comercializarea de cannabidiol produs legal intr-un alt stat membru si extras integral din planta de canepa, inclusiv din frunze si flori; decizia se bazeaza pe faptul ca legile europene, in special de cele privind libera circulatie a marfurilor intre state membre, inclusiv Norvegia si Elvetia, prevaleaza asupra legislatiei nationale.

Canabidiolul (CBD) este unul dintre cei mai populari compusi care se extrag din planta de canabis in scop medicinal, datorita proprietatilor sale terapeutice si, mai ales, pentru ca este non-psihoactiv. Dincolo de faptul ca este util in combaterea multor afectiuni si tulburari, CBD ulei este un adjuvant minunat in curele de slabire. Acest compus canabinoid creste rata metabolica si ajuta, astfel, la digerarea grasimilor in exces fara efort. Totodata, accelereaza procesul de ardere a grasimilor si imbunatateste toleranta la glucoza; concentratia scazuta de carbohidrati face din ulei CBD administrat pe cale orala un supliment sigur si pentru diabetici sau pentru cei care for sa evite glucidele.

