Servicii de psihoterapie, vândute cu metode pentru detergenți 

Una dintre profesiile privilegiate, în actuala criză mondială, provocată de pandemie, este cea de psiholog. După ce s-a vorbit intens despre nevoia de a apela la serviciile unor psihologi, în lockdown și după prima carantină mondială, acum apar din ce în ce mai multe oferte transmise de psihologi care se oferă să intervină în sprijinul persoanelor afectate de problemele actuale ale lumii. Mulți au trecut la un nou nivel al promovării serviciilor, folosind metode de e-marketing, prin rețelele de socializare, care până acum erau specifice vânzătorilor de produse cosmetice. Există și pericolul ca unii dintre cei care se promovează astfel să fie impostori și escroci, deoarece rețelele de socializare nu verifică diplomele sau acreditările.

În toate țările lumii, psihologii și-au oferit serviciile, gratuit, în prima parte a perioadei de pandemie, însă toamna acestui an a adus un nou trend în promovarea prin rețelele de socializare, pentru psihologii care își caută clienți printre cei afectați de criza mondială. Metoda folosită de mulți dintre acești psihologi – care ar trebui să fie bine verificați, înainte de a se accepta oferta lor – este specifică unei promovări agresive a produselor cosmetice sau de uz casnic, prin mesaje Spam, transmise pe Messenger. Iată cum sună o astfel de prezentare a unui psiholog italian: „Ciao! Bună, sunt Emanuele Tarasconi și sunt un #psiholog care ajută #tinerii și #adulții să depășească momentele de #criză și #dificultăți, prin ascultare și vorbire. De ani de zile, în studiile mele #SanMartino și #MonticelliTerme, am ascultat cuvintele pacienților mei, în timpul interviurilor clinice, și îi ajut să se concentreze asupra resurselor lor și problemelor critice și să transforme o dificultate într-o oportunitate neașteptată de #transformare”, este unul dintre mesajele Spam.

Nevoia de verificare a informației

Cei care sunt tentați să apeleze la un psiholog promovat în acest fel ar trebui să verifice, mai întâi, persoana și pregătirea profesională a celui care le-a transmis oferta de servicii psihologice, pe acest model specific e-marketingului din social media, pentru că statisticile Poliției arată că și foarte mulți escroci se folosesc de momentele propice pentru înșelăciune. „Am încercat să-i răspund la mesaje și i-am spus că nu mă interesează să mă ajute nici el, nici alt psiholog, dar mi-a trimis în continuare același gen de mesaje. Parcă nici nu mi-a citit mesajele”, povestește Mihaela, una dintre persoanele care au primit oferta, prin Facebook Messenger. Specialiștii în fraude online explică de ce este nevoie de maximă vigilență, în contactul cu aceste mesaje, deoarece pot fi impostori în spatele unor afaceri frauduloase. „Mediul online este mană cerească pentru promovarea unor servicii și produse, pentru că se poate intra în contact direct cu potențialii clienți. Dar, așa cum meseria de psiholog a câștigat teren, în această perioadă, la fel câștigă teren și escrocii care profită de situația creată și fură piața adevăraților profesioniști. Exact ca în cazul știrilor false, pe care trebuie să le verificăm, avem nevoie de maximă vigilență și atunci când vrem să dăm curs unei astfel de oferte, care poate să fie reală sau venită din partea unui fals psiholog”, explică Dumitru, specialist în detectarea fraudelor pe internet.

Cum se poate analiza o ofertă

O escrocherie este foarte ușor de făcut în mediul online, mai ales în perioadele în care cei mai mulți lucrează de acasă și fac aproape toate activitățile cu ajutorul internetului. La această situație se adaugă și tensiunea în care se zbate majoritatea populației. Astfel, devine greu de departajat anunțurile reale, venite din partea adevăraților profesioniști care încearcă să se promoveze online, de cele pe care le-ar putea transmite niște impostori. „Și eu am lucrat la mine, la inconștientul meu și am trecut prin conflictele interne pe care le-am purtat cu mine toată viața și mărturisesc că a fost, fără îndoială, cea mai bună investiție pe care am putut să o fac în acel moment al #suferinței. ⁣Dacă și tu trăiești un moment dificil în viața ta, dar te-ai săturat să lași #frica, #anxietatea sau #nesiguranțele să te copleșească, scrie-mi direct și să aflăm împreună cum te pot ajuta să îți rescrii experiența”, se prezintă psihologul italian. O astfel de descriere a propriei experiențe nu ține loc însă de diplomă, acreditare sau portofoliu.

Doar celebritățile pot fi credibile

Meseria de psiholog, la fel ca și cele de medic, avocat, de medic sau profesor, nu se poate practica doar în baza unei declarații a persoanei care face o ofertă prin internet, pe rețelele de socializare. În România există acreditarea din partea Colegiului Psihologilor, pentru a se putea practica această meserie. Forme similare de acreditare sunt și în celelalte țări, iar simpla absolvire a unei Facultăți de Psihologie nu este suficientă pentru a putea practica această meserie. „În cazul acestui tip de e-marketing și promovare prin mesaje Spam, nici măcar nu se ține cont de posibilitatea de a se verifica persoana din partea căreia vin ofertele. Ar trebui să le dea de gândit celor care sunt tentați să confunde o campanie de vânzări pentru detergenți sau produse cosmetice, prin aceleași metode, cu una de câștigare a clienților la un cabinet de psihologie, fie el și online. Există posibilitatea de a se face promovarea și în acest fel, dar numai în cazul unor profesioniști deja cunoscuți pe piață, cărora li se cunosc performanțele și studiile”, mai explică specialistul în fraude online. Cu alte cuvinte, se poate promova astfel o celebritate din acest domeniu, dar nu un necunoscut, care nici nu face dovada studiilor și a acreditării pentru practicarea meseriei.

Terenul câștigat de psihologi, de la începutul pandemiei, poate fi pierdut din cauza unui număr mare de fraude care se fac în numele lor, cu ajutorul confuziilor ce se pot crea în mediul online.