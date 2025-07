Ministrul Dezvoltării, despre "legea păcănelelor", construcția de stadioane, tăieri de salarii la directorii din minister și finalizarea codului urbanismului în exclusivitate, la Observator Antena 1

„Noi am avut ,încă din luna mai, un proiect pentru reorganizarea ministerului Dezvoltării şi a unor instituţii subordonate, cu o reducere a cheltuielilor de 48 de milioane pe an şi cu o reducere de personal, cu comasarea a două instituţii. Acel proiect nu a mai putut fi pus în practică pentru că Guvernul a devenit interimar. Vom relua acum acest proces, această procedură. E vorba despre o economie de 48 de milioane de lei. Ce am făcut în schimb a fost o analiză legată de salariile la instituţiile subordonate. Aici, am avut două situaţii pe care le vom reglementa. Una dintre ele este salariul preşedintelului ANRSC, care era un salariu pe o lege specială. Îl vom reglementa pentru a veni cu puţin sub salariul ministrului, nu pentru că eu sunt ministru, ci pentru că aşa e normal să fie. Eu am salariu 12.600 de lei net. Preşedintele ANRSC avea un salariu de 20.000 de lei net. Acest lucru se va face în următorul pachet fiscal. De asemenea, a mai fost un caz la Compania Naţională de Investiţii. Recunosc performanţele acestei Companii, produce, livrează pentru societate, ultimul rezultat spre exemplu e Cazinoul din Constanţa, dar în contextul actual trebuie să strângem puţin cureaua în privinţa salarizării şi acolo. E o societate comercială a statului, există o performanţă de netăgăduit, dar trebuie să facem unele economii. Acolo sunt salarii de 28.000 de lei net, le vom aduce undeva la 15.300 lei net. Nu vreau să cad în plasa populismului şi să tăiem peste tot, chiar şi acolo unde statul performează. În actualul context trebuie însă să dăm nişte mesaje.”, a declarat Cseke Attila.

Ministrul a discutat în direct, cu Alessandra Stoicescu, şi despre problema controversată a jocurilor de noroc. Cseke Attila spune că primarii vor primi puteri sporite astfel încât să poată scoate "păcănelele" din localităţile lor, dacă îşi doresc acest lucru.

„Autoritatea locală nu are niciun fel de pârghie de a interveni, nici măcar nu sunt întrebaţi dacă susţin, nu susţin o astfel de activitate în comunitatea lor. Această activitate va fi descentralizată, în sensul în care va fi nevoie şi de o autorizaţie din partea autorităţii locale care poate să spună: sau din contră, poate să spună că doreşte, dar stabilişte o zonă specială în care această activitate să se desfăşoare astfel încât să nu avem 'păcănele' răsfirate prin tot oraşul. Vom da o dispoziţie tranzitorie de 6 luni pentru toate cele care sunt astăzi autorizate, astfel încât ele să fie autorizate şi de autorităţile locale. În cazul în care primăria, în aceste 6 luni, spune că nu vrea această activitate, sigur activitatea de jocuri de noroc va fi scoasă în afara localităţii. Vorbim despre localităţile de peste 15.000 de locuitori." – Cseke Attila, ministrul Dezvoltării

Cseke Attila a explicat, în direct, în platoul Observator, și care va fi soarta investițiilor, inclusiv cele în stadioane, în următoarea perioadă.

„Contextul bugetar actual nu ne permite să continuăm investiţiile în ritmul pe care ni-l dorim. Aşa că, evident, prioritizăm. O parte dintre investiţiile cu grad de executare maxim de 50% au fost sistate până la sfârşitul anului, altele sunt suspendate, pentru că n-au început lucrările efectiv şi mai există o categorie unde am diminuat ritmul de lucru. Toate investiţiile trecute de 50% merg mai departe. De stadioane este nevoie, cel puţin în ceea ce priveşte abordarea guvernamentală. Unele sunt în locaţii cu echipe tradiţionale, cu suporteri mulţi. Discuţia e referitoare la necesitatea participării şi comunităţilor locale la aceste investiţii. Până acum, aceste lucrări au fost finanţaţe 100% de statul român, de guvernul central, prin Ministerul Dezvoltării şi CNI. Vom încerca să avem o co-finanţare de 20% din partea comunităţilor locale. Spre exemplu, la Constanţa, municipiul Constanţa a venit cu o finanţare de 13% fără a avea această discuţie cu autorităţile de acolo. Vom cere o decalare, adică aceste execuţii să înceapă de la 1 iulie 2026. Nu sunt investiţii care se finalizează în câteva luni, pot să dureze 3 sau chiar 4 ani. Spre exemplu la stadionul din Hunedoara avem o problemă tehnică, la Bucureşti, cu Dinamo, avem tot aşa o problemă, cu ţevi care trebuiesc relocate. Nu toate se vor termina în 2 ani, şi în Occident se întâmplă la fel.”, susține ministrul Dezvoltării.

Cseke Attila a răspuns și întrebărilor venite de la cititorii observatornews.ro. Cu această ocazie, ministrul a dat un deadline pentru aprobarea codului urbanismului.

„Codul urbanismului este în Parlament, în Camera Deputaţilor şi odată cu reluarea sesiunii de toamnă, în septembrie dorim să îl aprobăm. Coaliţia doreşte să îl aprobăm, este şi jalon PNRR. Avem nevoie de acest cod pentru că el aduce nu numai unificarea a zece legi din problematica urbanismului şi amenajării teritoriului, dar aduce şi reforme importante într-adevăr, care au fost discutate cu toate structurile profesionale, cu autorităţile locale, cu partea de urbanism, adică avem un cod care, din punctul nostru de vedere va aduce mari modificări şi în sens pozitiv pe ce înseamnă urbanism şi amenajarea teritoriului. În ceea ce priveşte codul de procedură administrativă - aici avem deja în procedură de avizare interministerială; a trebuit să reluăm, pentru că avem alt Guvern, Guvernul interimar a plecat, sunt alţi miniştri, am reluat procedura, cred că în 2-3 luni putem să finalizăm, e un proiect de lege destul de important.” - Cseke Attila, ministrul Dezvoltării

Oamenii care iau decizii pentru români răspund la întrebări, în direct, la Observator Antena 1.

Luni, la ora 19.00 - Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, vine la Observator

Cum am ajuns să avem o companie de stat cu 4 șefi la 3 angajați?

Miercuri, la ora 19.00 - Cristian Popescu Piedone, președintele ANPC, vine la Observator

Poate fi câștigat războiul cu țepele pentru români?

Joi, la ora 19.00 – Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării rurale, vine la Observator

Cum adapă setea de finanțare din „Grânarul Europei”?

În fiecare zi, Observator pune întrebările și arată faptele. Pentru ca românii să ia deciziile. Alege BINE pentru TINE. În fiecare zi!

Interviurile și reportajele Observator sunt în direct pe Antena 1 și antenaplay.ro. Acestea poate fi urmărite și pe observatornews.ro, Facebook Observator, Tik Tok Observator și pe canalul nostru de Youtube.