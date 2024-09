Usturoiul, cățelul pământului care te păzește de rele

Proprietățile medicinale ale usturoiului sunt legendare. Era folosit pentru a trata colicile, crampele menstruale, bolile hepatice, infecțiile parazitare, gripa, mușcăturile de șarpe și bolile de piele. Studiile folclorice est-europene consideră usturoiul ca fiind apotropaic, adică un produs care poate ține la distanță spiritele rele, demonii și vampirii. „Usturoiul este unul dintre cele mai folosite ingrediente din bucătăria asiatică și mediteraneană. Este un element crucial în multe rețete. Unele mâncăruri cunoscute pe care le adori ar putea avea un gust complet fad dacă ai îndepărta usturoiul”, sesiza dr. William W. Li în lucrarea „Mănâncă și învinge dieta” (Editura Lifestyle, 2024).

Alicină, la discreție

Mai departe, pe poteca bătătorită de dr. William W. Li: „Bulbul cu miros puternic este curățat, tocat, feliat sau ras și sotat pentru a aromatiza uleiul de gătit înainte de a adăuga alte ingrediente. De asemenea, usturoiul este adăugat direct în supe și tocane și poate fi copt întreg alături de alte ingrediente sau folosit ca umplutură. Ca și ceapa, usturoiul conține alicină, care îi conferă atribute de combatere a grăsimii și de activare a mecanismelor de apărare a organismului. Cercetătorii din Iran au studiat efectul usturoiului la 90 de femei și bărbați de vârstă mijlocie care erau obezi și sufereau de sindrom metabolic”.

Subțierea taliei

Modul de lucru? „Au administrat la jumătate dintre participanți pudră de usturoi în cantitate echivalentă cu jumătate de lingură de usturoi proaspăt ras (un cățel și jumătate-doi), pe care trebuiau să o consume zilnic. Cealaltă jumătate dintre participanți au primit un placebo fără usturoi. După trei luni, consumatorii de usturoi au observat o micșorare semnificativă a circumferinței taliei cu 1,25 cm, prin comparație cu cei care primiseră placebo, la care nu s-a observat nicio modificare a dimensiunii taliei. Rețineți că scăderea circumferinței taliei reflectă o diminuare a grăsimii viscerale nocive din abdomen”.

Tije delicioase

Pe repede-înainte: „Usturoiul se găsește tot anul sub formă de căpățâni cu mai mulți căței legați într-un mănunchi, sub o coajă ca de pergament. Vara poți găsi tije de usturoi la piață. Acestea sunt vârfurile plantei de usturoi, care formează niște bucle artistice asemănătoare cu lasoul unui cowboy. Deși nu conțin la fel de multă alicină precum cățeii, tijele sunt delicioase, iar consumul lor este o modalitate de a folosi în mod sustenabil întreaga plantă”.

Alte legume benefice din familia Allium

Eșalota, denumită deseori ceapă franțuzească, este mai mică decât ceapa obișnuită și are o formă alungită de ou, cu o coajă subțire și uscată. Partea comestibilă crește în mănunchiuri, precum cățeii de usturoi. La fel ca ceapa, ori usturoiul, eșalota are un miros puternic când este tocată, dar o aromă mai dulce și mai delicată când este gătită. Eșalota are de șase ori mai multă quercetină și de patru ori mai multă eficiență antioxidantă de protejare a ADN-ului decât ceapa și usturoiul, ceea ce o face o alegere avantajoasă când vine vorba de combaterea grăsimii corporale. Eșalota poate fi sotată pentru aromă într-o mâncare sau poate fi coaptă, folosită crudă într-un sos mignonette sau chiar murată.

Proprietăți antiinflamatoare

Ceapa verde este o altă legumă importantă din această familie. Cunoscută și ca ceapa de primăvară, ea are tulpina verde și subțire, cu un bulb alb și mic la capăt. Ea se folosește regulat în bucătăria asiatică și se regăsește în preparate prăjite rapid sau călite, dar și în marinate și este folosită ca garnitură pentru a adăuga o aromă pișcătoare. Ca toți membrii familiei Allium, ceapa verde conține quercetină, care poate combate grăsimea corporală. Studiile de laborator arată că extractele de ceapă verde au și proprietăți antiinflamatoare și de „înfometare” a cancerului (antiangiogenice).

Leurda, deliciu terapeutic

Un alt produs sofisticat al primăverii este leurda. Are un bulb alb și mic, tulpină albă și subțire și frunze înguste, verzi. Datorită conținutului de alicină, are un miros puternic de usturoi. Ea conține o cantitate mare de quercetină, cam de trei ori cât ceapa verde și jumătate cât ceapa roșie. Sezonul leurdei este foarte scurt, durează doar o lună, deci cumpăr-o când o găsești la piață. Pont: alege cu atenție și caută plantele care sunt intacte și nu sunt moi la atingere (sunt culese în sălbăticie) și spală-le bine pentru a îndepărta pământul. Se poate găti foarte simplu: pui o cantitate mică de ulei de măsline extravirgin într-o tigaie de fontă sau tip grătar, aștepți să se încingă uleiul, adaugi leurda și o gătești efectiv un minut, după care o consumei imediat. Un deliciu!

„Ca și ceapa, usturoiul conține alicină, care îi conferă atribute de combatere a grăsimii și de activare a mecanismelor de apărare a organismului”, dr. William W. Li

