20 de înlocuitori de cafea pentru a-ți începe ziua într-o dispoziție excelentă

Există însă mai multe alegeri care pot oferi beneficii asemănătoare, de la creșterea nivelului de energie până la îmbunătățirea sănătății generale a organismului. Și, odată cu creșterea popularității dietelor alternative, nu a existat niciodată un moment mai bun pentru a explora lumea înlocuitorilor de cafea. Atunci când alegi un înlocuitor de cafea, gustul este, fără îndoială, un factor esențial. Îmbunătățirea energiei este, de asemenea, un aspect important, scrie tastingtable.com.

Așadar, fie că ești în căutarea unei alternative fără cofeină, fie că vrei să încerci ceva nou, există un înlocuitor de cafea pentru toată lumea. Iată variantele cele mai potrivite.

1. Cafea de papadie

Este o alternativă populară la cafeaua tradițională, făcută din rădăcini de păpădie prăjită. Are un gust ușor amar și o aromă profundă și bogată, asemănătoare cafelei. Pregătirea cafelei de păpădie este ușoară, prin presare ori turnarea apei fierbinți peste plantă. Este bogată în antioxidanți și are proprietăți antiinflamatorii. Ete adesea folosită ca un remediu natural pentru problemele digestive, deoarece poate ajuta la stimularea bilei și a funcțiilor hepatice.

2. Cafeaua cu cicoare

A încântat papilele gustative timp de secole. Acest elixir magic se face prin prăjirea și măcinarea rădăcinii plantei de cicoare și apoi înmuierea acesteia în apă fierbinte. Dar ce face cafeaua cu cicoare atât de unică? În primul rând, este excelentă pentru cei care doresc să reducă consumul de cofeină. Are un gust bogat, de nuci, cu un final ușor amar pe care iubitorii de cafea îl vor aprecia. De fapt, are un gust atât de asemănător cu cafeaua încât poate fi amestecat cu aceasta pentru a mări cantitatea și pentru a adăuga un plus de aromă.

3. Băutura de cacao

Dacă ești un iubitor de cafea și dorești să încerci ceva delicios și sănătos, nu căuta mai departe. Fabricat din aceeași plantă ca și ciocolata, băutura de cacao este un înlocuitor grozav de cafea. Are un profil gustativ similar cu cafeaua, dar fără pierderi de energie. În întrucât conținutul natural de cofeină din cacao este mai mare decât cel al cafelei, vei avea nevoie de mai puțină cacao decât cafea pentru preparare. Acest lucru face băutura de cacao o opțiune excelentă pentru cei care caută o reacție mai blândă dimineața. Doar amestecaă pudra de cacao cu apă și vei obține o băutură delicioasă și hrănitoare, fără niciuna dintre efectele secundare adverse ale cafelei. Poți chiar să experimentezi cu diferite arome și condimente pentru a o personaliza după bunul plac.

4. Cafea de orz

Cafeaua de orz este o băutură italiană făcută din orz măcinat, cu un gust foarte asemănător cafelei. Este un înlocuitor de cafea delicios, fără cofeină, care a fost popular în Italia timp de secole. Cafeaua de orz nu numai că este o alternativă excelentă la cea tradițională pentru cei sensibili la cofeină, dar este și bogată în vitamine și minerale. Orzul este o sursă bună de fibre, fier și potasiu, făcând din aceasta o alegere hrănitoare. Gândește-te la asta ca la o îmbrățișare caldă și reconfortantă într-o ceașcă. Și, dacă te simți creativ, poți chiar să adaugi un strop de lapte sau miere pentru a-ți personaliza băutura. Modul de preparare este similar cu cel al cafelei. Boabele sunt prăjite, măcinate și preparate la fel ca boabele de cafea.

5. Ceai verde matcha

Pentru mulți oameni, cafeaua este combustibilul pentru toată ziua. Cu toate acestea, ceaiul verde matcha este o opțiune excelentă pentru cei care caută o alternativă mai sănătoasă. Unul dintre cele mai semnificative avantaje este că oferă energie susținută pe tot parcursul zilei, spre deosebire de cafea. Acest lucru se datorează faptului că matcha conține un amestec unic de cofeină și L-teină, un aminoacid care relaxează și reduce stresul. Matcha este plin de antioxidanți, care ajută la protejarea organismului împotriva daunelor provocate de radicalii liberi și susțin sănătatea generală. Matcha oferă o aromă bogată, pământească, pe care mulți o consideră atrăgătoare. În plus, cu tehnici potrivite de preparare, matcha poate fi transformată într-o varietate de băuturi delicioase, de la latte la smoothie-uri , și la ceaiuri cu gheață.

6. Chai

În fiecare dimineață, ai aceeași rutină de cafea. Dar, dacă te-ai plictisit, poate că este timpul să condimentezi lucrurile cu chai. Chai nu numai că este delicios, dar este și plin de beneficii pentru sănătate. Sunt multe de știut despre chai, dar unul dintre principalele motive pentru care chai este un înlocuitor excelent de cafea este nivelul său de cofeină. Conține o cantitate mică de cofeină, echilibrată de alți compuși naturali, cum ar fi teina, care te poate ajuta să te simți mai relaxat și mai concentrat. Chai și cafeaua au arome similare. Ambele sunt bogate și îndrăznețe, cu note de amărăciune și dulceață. Cu toate acestea, chai duce lucrurile la următorul nivel cu amestecul său aromat de condimente, cum ar fi scorțișoara, cardamomul și ghimbirul. Acest profil unic de aromă poate fi savurat independent sau asociat cu lapte și miere.

7. Ceai negru

Ceaiul negru are un profil gustativ similar cu al cafelei, dar are un nivel mai scăzut de cofeină, deci este o alegere excelentă pentru cei care încearcă să reducă consumul de cofeină. Unul dintre lucrurile grozave este versatilitatea acestuia. Îl poți savura fierbinte sau înghețat, cu sau fără lapte și se asortează bine cu diverse alimente. Temperatura la care preparați ceaiul negru este important pentru a obține băutura perfectă. Cea mai bună temperatură pentru prepararea ceaiului negru este de 100 grade Celsius pentru ca frunzele de ceai să își elibereze întreaga savoare și aromă, fără a deveni prea amare. Așa că data viitoare când ai nevoie de un boost de cofeină, prepară-ți o ceașcă de ceai negru. Este o alternativă delicioasă și sănătoasă, care te va lăsa să vă simțiți împrospătat și plin de energie.

8. Laptele auriu (lapte cu turmeric)

Laptele auriu este o alegere perfectă pentru cei care doresc să înlocuiască cafeaua de dimineață cu ceva care are un gust grozav și care îți umple casa cu arome încântătoare. Laptele auriu, cunoscut și sub numele de Haldi Doodh, este o băutură tradițională indiană care a câștigat popularitate în lumea occidentală. Se prepară prin fierberea laptelui, la foc mic, amestecat cu turmeric, ghimbir, scorțișoară, piper negru și alte condimente. Deși nu conține cofeină, condimentele sale oferă un impuls natural de energie. Are o aromă ușor dulce și picantă care amintește de chai.

9. Ceai Rooibos

Ceaiul Rooibos este alternativa perfectă de cafea și nu te va ține treaz toată noaptea. Acest ceai unic din plante din Africa de Sud nu conține cofeină și are multe beneficii pentru sănătate. Este bogat în antioxidanți, care pot ajuta la combaterea inflamației și la întărirea sistemului imunitar. De asemenea, a fost asociat cu îmbunătățirea sănătății inimii și o digestie mai bună. Are o aromă asemănătoare cafelei, cu note de nuci și pământ. Se bea cald sau rece, cu sau fara lapte și indulcitori. Și, dacă te simți aventuros, adaugă câteva mirodenii precum scorțișoara sau ghimbirul.

10. Ceai verde

Ceaiul verde conține cofeină. Cu toate acestea, conținutul de cofeină al ceaiului verde este mai mic decât al cafelei, ceea ce înseamnă că veți obține un plus de energie fără efectele secundare neplăcute. Este un superaliment, bogat în antioxidanți care pot ajuta la reducerea inflamației, la combaterea radicalilor liberi și chiar la îmbunătățirea funcției creierului. În plus, conține L-teină, un aminoacid care favorizează relaxarea și reduce stresul. Are o aromă ușor amară, care poate fi îmbunătățită cu îndulcitor și lapte.

11. Ceai de ginseng

Ceaiul de ginseng stimulează energia, are multe beneficii pentru sănătate și o aromă unică. Conține compuși naturali numiți ginsenozide, care s-a dovedit că îmbunătățesc funcția cognitivă și cresc nivelul de energie. A fost folosit de secole în medicina tradițională chineză ca un remediu natural pentru diferite afecțiuni, inclusiv reducerea stresului, întărirea sistemului imunitar și îmbunătățirea bunăstării generale. Pe lângă numeroasele sale beneficii pentru sănătate, ceaiul de ginseng reflectă, cel puțin într-o oarecare măsură, aroma amară a cafelei. Poate fi îndulcit cu miere sau sirop de agave.

12. Ceai de scorțișoară

Ceaiul de scorțișoară este o băutură aromată, plină de beneficii pentru sănătate. Are un gust cu note bogate și pământești. În plus, oferă o senzație de încălzire și mângâiere. Cu toate acestea, spre deosebire de cafea, ceaiul de scorțișoară are zero conținut de cofeină, ceea ce îl face ideal pentru cei care doresc să-și reducă aportul de cofeină. Are mai multe beneficii pentru sănătate. De exemplu, poate ajuta la reglarea nivelului de zahăr din sânge, scăderea colesterolului și reducerea inflamației. Scorțișoara este bogată în antioxidanți, care pot ajuta la prevenirea deteriorarii celulelor și la reducerea riscului de boli cronice. Are o istorie lungă de utilizare, egiptenii și romanii antici pretuind-o pentru proprietățile sale medicinale.

13. Ceaiul de ghimbir

Este o alternativă aromată la cafea și are numeroase beneficii pentru sănătate. Spre deosebire de cafea, care poate avea un conținut ridicat de cofeină și te poate face anxios și neliniștit, ceaiul de ghimbir conține foarte puțină cofeină. Aceasta înseamnă că te poți bucura de el oricând, fără să-ți faci griji că vei avea insomnii. Pe lângă conținutul scăzut de cofeină, ceaiul de ghimbir ajută la digestie, reduce inflamația și întărește sistemul imunitar. Gustul este ușor pricant dar cu aromă îndrăzneață cu note subtile de dulceață. În plus, căldura ceaiului poate oferi același sentiment confortabil și reconfortant ca al cafelei.

14. Kombucha

Kombucha este o băutură de ceai fermentată care există de secole și a câștigat recent popularitate în lumea occidentală. Are un gust unic, ușor acidulat, care poate fi dulce și acru. Este făcută prin fermentarea ceaiului cu o cultură simbiotică de bacterii și drojdie, cunoscută sub numele de SCOBY. Este o schimbare revigorantă față de gustul amar al cafelei. Dar kombucha este apreciat în principal datorită efectelor asupra sănătății. Conține probiotice care ajută la îmbunătățirea digestiei și la stimularea sistemului imunitar, dar conține și antioxidanți care protejează împotriva stresului oxidativ și a inflamației.

15. Yerba mate

Conține multă cofeină, așa că vei primi în continuare multă energie. Cu toate acestea, conține și teofilină, oferind un impuls de energie mai susținut. Este bogată în antioxidanți, care pot ajuta la combaterea inflamației și la îmbunătățirea sănătății generale. Are un gust distinct și pământesc pe care unii îl compară cu ceaiul verde. Amestecă-l cu arome precum mierea sau menta pentru a crea o băutură unică și delicioasă. Are și o istorie fascinantă. A fost savurată de secole în America de Sud și a fost consumată inițial de triburile indigene care credeau că are proprietăți medicinale.

16. Apa cu lamâie

Apa cu lămâie este o alternativă răcoritoare și sănătoasă la cafeaua de dimineață. Apa cu lămâie nu numai că este hidratantă și plină de vitamina C, dar poate ajuta și la pierderea în greutate, îți poate stimula metabolismul și ajută digestia. În plus, este o opțiune cu conținut scăzut de calorii, așa că nu va trebui să-ți faci griji. Nu are gustul bogat și îndrăzneț al cafelei, dar te va împrospăta. Poți să adaugi miere sau ghimbir în apa cu lămâie pentru un plus de aromă.

17. Suc de iarbă de grâu

Un suc verde vibrant care devine rapid un înlocuitor popular de cafea, sucul de iarbă de grâu oferă un impuls natural de energie, fără efectele secundare ale cafelei. Conține o concentrație mare de clorofilă, care ajută la oxigenarea sângelui și la creșterea nivelului de energie. Este plin de vitamine și minerale, inclusiv vitamina A, vitamina C, fier și calciu, ceea ce îl face o alegere excelentă pentru cei care doresc să-și îmbunătățească sănătatea. Are o aromă unică, cu care poate fi nevoie să te obișnuiești. Unii îl descriu ca fiind „pământos” sau „iarbos”, în timp ce alții îl consideră răcoritor și dulce. Un lucru este sigur - nu este o aromă tradițională de cafea.

18. Pu'er ceai

Ceaiul Pu'er este un ceai chinezesc cunoscut pentru aroma sa bogată. Sunt multe de știut despre ceaiul Pu'er, deoarece are o mare semnificație culturală și multe beneficii pentru sănătate. De exemplu, s-a demonstrat că scade nivelul de colesterol, ajută digestia și chiar la pierderea în greutate. În plus, ceaiul Pu'er conține compuși numiți catechine și teină, despre care se știe că au proprietăți antioxidante și antiinflamatorii. Are o istorie lungă de utilizare în China, provenind din cei mai apreciați arbori de ceai cu între 200 și 600 de ani. A fost folosit în mod tradițional în scopuri medicinale și este considerat un articol de lux.

19. Apa de cocos

Apa de cocos este o alternativă excelentă la cafea, oferind hidratare naturală și creșterea nivelului de energie. Conține electroliți precum potasiu, magneziu și calciu, care ajută la refacerea organismului după un antrenament sau o zi lungă. Apa de cocos este, de asemenea, săracă în calorii și are o dulceață naturală, ceea ce o face o alegere sănătoasă pentru cei care doresc să-și reducă aportul de zahăr. Pe lângă beneficiile sale de hidratare, s-a dovedit că apa de cocos are numeroase beneficii pentru sănătate. Poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale, îmbunătățirea digestiei și chiar la întărirea sistemului imunitar. Conține antioxidanți cu proprietăți antiinflamatorii. Cu toate acestea, consumul zilnic de apă de nucă de cocos prezintă unele riscuri pentru sănătate, datorită conținutului ridicat de potasiu.

20. Băutură cu miere și oțet

Este un înlocuitor excelent pentru cafea, oricât de ciudat ar suna. Este acidulată și dulce are un gust interesant, aduce un plus de energie și îți poate îmbunătăți sănătatea în mai multe moduri. Întărește sistemul imunitar, ajută digestia, combate alergiile și simptomele de răceală, îmbunătățește sănătatea inimii și ajută la pierderea în greutate. Băutura, care acționează ca un tonic pentru corpul tău, săracă în calorii și zahăr. Oferă un gust acidulat și ușor acru, care cu siguranță nu este pentru toată lumea, dar mierea adaugă o dulceață naturală care o face mult mai gustoasă.