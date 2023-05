Ceaiul cu efecte benefice asupra imunității. Lidia Fecioru: "Are o cantitate foarte mare de vitamina C"

"Există un ceai foarte bun - se numește Rooibos. Este din Africa de Sud, dar se găsește și la noi la plafar. El este foarte bun pentru tot ce înseamnă diluarea sângelui și desfundarea vaselor sanguine, curățarea venelor. Se prepară ca un ceai negru. Ceaiul rooibos are o culoare roz, gust bun şi îl putem îmbunătăți, îi putem adăuga un pic de lapte sau miere sau zahăr. Se beau cel mult două căni pe zi, cam o perioadă de trei luni de zile.

El curăță vasele de sânge și îmbunătățește bine circulația periferică, adică nu există riscul de a se ridica tensiunea. Ceaiul rooibos se găseşte la plafar, sub formă de niște frunzulițe roșii și crește imunitatea foarte bine. În plus, are o cantitate foarte mare de vitamina C", a spus Lidia Fecioru, la emisiunea Adevăruri Ascunse de la Antena 3 CNN.

Beneficii

Antiinflamator

Are proprietăți antioxidante, protejează celulele de radicalii liberi și reduce inflamația datorită quercitinei. Aceasta este folosită în tratamentul bolilor de inimă, arterosclerozei, colesterolului, circulația sanguină, diabet, cataractă, ulcer, astm și infecții virale, screi dcnews.ro.

Inimă

Conține chrysoeril, un flavonoid care ajută la scăderea tensiunii arteriale și îmbunătățește circulația, reglarea hormonilor secretați de glanda suprarenală.

Diabet

Reduce glicemia și previne astfel apariția diabetului.

Digestie

Ajută la menținerea unei digestii optime, având efecte antispastice, astfel că previne durerile abdominale și diareea. Are efecte antispastice.

Oase

Conține magneziu, calciu și fluor, contribuind astfel la menținerea sănătoasă a oaselor.