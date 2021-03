Durerea de spate - Care Sunt Factorii Cauzatori?

Durerea de spate nu lasă niciun aspect al vieții noastre neatins. Aceasta afectează starea noastră de spirit, activitățile sociale la care participăm, relațiile cu cei din jur și însăși viziunea asupra vieții. Când suferi de dureri de spate, e imposibil să te bucuri cu adevărat de viață, așa că în acest articol, ne-am propus să examinăm câțiva factori cauzatori ai durerii de spate, precum și câteva metode de a ameliora situația.

Care sunt cauzele durerii de spate?

1.Stilul de viață sedentar

Poate ai observat că ești „înțepenit” de spate când stai pe scaun mult timp. Statul pe scaun poate duce la probleme lombare serioase, iar asta se datorează posturii incorecte pe care o adoptăm când stăm jos. De multe ori, ne aplecăm în față fără să ne dăm seama, stăm picior peste picior, sau ridicăm umerii pentru a scrie la calculator, iar toate aceste lucruri afectează coloana și mușchii spatelui.

2.Mușchi întors sau accidentat

De multe ori, durerea de spate se datorează unei mișcări greșite care a forțat unul sau mai mulți din mușchii spatelui să se întindă într-un mod nenatural. Adesea, astfel de probleme pot apărea după o vizită la sală sau o sesiune intensă de exercițiu fizic. Uneori, nu îți dai seama de durere decât după câteva ore bune de la accident. Ăsta e motivul pentru care antrenorii întotdeauna încurajează exercițiul atent, fără a forța o poziție sau o mișcare, deoarece asta poate duce la probleme serioase.

3.Osteoporoză sau o altă afecțiune lombară

Osteoporoza este o problemă de sănătate întâlnită adesea la persoanele trecute de o anumită vârstă. Ea se datorează faptului că odată cu trecerea timpului, oasele (în acest caz, coloana și vertebrele) au slăbit, devenind fragile și ușor de rănit. Durerea de spate se poate datora și altor probleme similare, cum ar fi artrita și se recomandă o vizită la doctor pentru identificarea și tratarea problemei.

4.Greutatea poate fi o cauză

De multe ori, excesul de greutate poate duce la probleme de spate. Evident, coloana este responsabilă cu „căratul” corpului nostru dintr-un loc într-altul. Asta înseamnă că fiecare kilogram face ca povara spatelui nostru să fie puțin mai grea și să-l cocoșeze și mai tare. Acesta e unul dintre motivele pentru care ni se recomandă un stil de viață activ, prin care să menținem o greutate echilibrată. Slăbitul poate uneori să amelioreze durerile de spate.

5.Lipsa de exercițiu fizic

Exercițiul fizic are multe beneficii pentru sănătatea noastră. El ne menține mușchii și circulația sângelui într-o stare optimă, iar numai asta poate face o diferență uriașă atunci când ne doare spatele. De foarte multe ori, durerea de spate se datorează mușchilor slăbiți care nu mai fac față, iar pentru unii dintre noi, sportul în mod regulat poate combate această problemă.

Nu doar atât, dar exercițiul fizic ne ajută să ne menținem și greutatea, care conform punctului de mai sus, poate impacta la rândul ei starea spatelui nostru.

Ce putem face în privința durerilor de spate?

Acum că am văzut de la ce se trage, haide să vorbim despre câteva tratamente și soluții pentru problemele de mai sus.

Dacă petreci mult timp la birou, s-ar putea ca durerea de spate să se datoreze posturii incorecte. În acest caz, experții de la Ergoliv recomandă schimbarea biroului cu un standing desk. Acesta îți permite să alternezi poziția de lucru (stând jos sau în picioare) și încurajează o postură corectă când lucrezi).

2.Apucă-te de sport

După cum am văzut mai sus, exercițiul fizic are mai multe beneficii pentru spatele nostru. Nu doar că ne ajută să dăm jos kilogramele în plus, dar ne și întărește mușchii spatelui pentru a reduce durerea. Desigur, e recomandat să consulți medicul înainte de a te apuca de un sport, mai ales unul dificil.

Sfat - Încearcă să introduci în ritualul zilnic și câteva întinderi de yoga pentru a relaxa și întări mușchii!

Cele de mai sus sunt soluții pe termen lung, dar dacă te doare spatele chiar acum, poți încerca să pui niște gheață sau să încălzești zona. Ambele extreme pot ameliora durerile de spate, prin acțiunea de relaxare a mușchilor și pot fi o soluție bună până când apuci să ajungi la un doctor specialist!