Explicaţiile psihologului: 10 pași prin care managerii devin lideri

Mai mult decât atât, cunoscutul psiholog Laura-Maria Cojocaru, președinte și fondator al Institutului de Neuro-Programare Lingvistică Somato-Integrativă (INLPSI), consideră că un manager cu succes este un lider carismatic și motivat, are o viziune clară, comunica cu eficacitate și are abilitatea de a lua decizii eficiente. De asemenea, un manager cu succes este un bun ascultător, este capabil să gestioneze conflictele și are abilități de rezolvare a problemelor. Managerul cu succes este responsabil, are o atitudine pozitivă și este orientat spre rezultate. Acesta își respectă angajații și le oferă oportunități de creștere și dezvoltare profesională.

„De multe ori încercăm să ne imaginăm cum ne-am purta noi dacă am fi în locul șefului nostru, cum i-am trata pe ceilalți și care ar fi elementul cheie care ne-ar transforma într-un manager de succes. Mulți ar alege să fie o persoană permisivă, să pună mai mult accent pe comoditate și mai puțin accent pe obiectivele comune și interesele companiei. Dacă e să privim obiectiv situația, un manager de succes poate fi caracterizat prin: (1) Abilități de comunicare și de negociere puternice: înțelegerea nevoilor clienților și stabilirea de relații cu ei, precum și a capacității de a influența oamenii și de a le convinge să ia decizii adecvate; (2) Capacitatea de a lua decizii informate și de a face planuri de acțiune clare: înțelegerea și implementarea de acțiuni pe baza datelor, în scopul atingerii obiectivelor propuse. (3) Abilitatea de a gestiona echipele eficient: dimensiunea și motivarea grupurilor de lucru, precum și evaluarea și dezvoltarea angajaților pentru a atinge obiectivele organizației, (4) Experiență în managementul financiar: înțelegerea și implementarea bugetelor, precum și monitorizarea și evaluarea cheltuielilor, (5) Abilități de lider: luarea deciziilor corecte și corectarea rapidă a greșelilor și nu în ultimul rând (6) Abilitatea de a gândi strategic: identificarea și implementarea unor obiective pe termen lung pentru organizație”, explică psihologul Laura-Maria Cojocaru.

Mai mult decât atât, psihologul Laura Maria Cojocaru propune o serie de 10 pași pe care orice manager ar trebui să îi urmeze pentru a se transforma într-un adevărat lider pentru echipa pe care o organizează:

1. Educați-vă. Pentru a deveni un manager de succes, este important să vă educați cu privire la abilitățile manageriale necesare. Căutați materiale de lectură, participați la ateliere de lucru și înscrieți-vă la cursuri de management.

2. Gândiți în mod strategic. Pentru a fi un conducător de succes, este esențial să fiți capabil să gândiți în mod strategic și să luați decizii ce au în vedere creșterea și performanța întregii organizații.

3. Cercetați. Utilizați-vă abilitățile de cercetare pentru a cunoaște business-ul și sectorul în care va desfășurați activitatea. Astfel puteți găsi ce strategii și tactici de management funcționează cel mai bine.

4. Stabiliți ținte realiste. Trasați direcții realiste pentru echipa dvs. și proiectele pe care le conduceți. Asigurați-vă că obiectivele și acțiunile pe care le stabiliți duc echipa dumneavoastră la realizarea succesului pe termen lung.

5. Inspirați-vă echipa. Este esențial să vă asigurați că echipa vă respectă și are încredere în ceea ce faceți. Pentru asta, adresați-vă echipei, ascultați-le preocupările și cererile și respectați-i pe cei pe care lucrați.

6. Comunicați clar. O bună comunicare este esențială pentru a rămâne conectat la echipa dvs. Redactați plenare, prezentați în mod clar ce trebuie făcut și oferiți feedback și încurajare.

7. Monitorizați progresul. Evaluați progresul pe măsură ce se derulează. Utilizați metrici pentru a vă asigura că lucrurile se desfășoară conform planificării și faceți corecții înainte ca reputația companiei sau a produselor să fie afectate.

8. Anticipați nevoile. Pentru a gestiona problemele cu succes, preveniți acțiunile și dezvoltați procese preventive pentru a vă asigura că se organizează toate operațiunile eficient și profesional.

9. Lăudați și răsplătiți succesul. Este important sa încurajați performanța prin oferirea de recompense și recunoaștere. Acest lucru va stimula productivitatea și dedicarea echipei.



“Managerii devin lideri prin exemplificarea si promovarea unor valori, atitudini si prin crearea si promovarea unor obiective in cadrul organizației. Ei folosesc comunicarea si motivarea pentru a-si inspira si dirija echipa, au curaj si răbdare in luarea deciziilor si sunt angajați în identificarea și ieșirea din situații dificile. Pentru a deveni un lider bun si respectat, managerii trebuie sa lucreze continuu la abilitățile lor si sa investească energia in dezvoltarea relațiilor. Astfel de lideri au un impact semnificativ asupra eficientei si performanței organizației si a persoanelor din jurul lor”, conchide psihologul Laura-Maria Cojocaru, președinte și fondator al Institutului de Neuro-Programare Lingvistică Somato-Integrativă (INLPSI).