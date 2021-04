Nemultumit de tine? Inscrie-te la un curs de dezvoltare personala in Bucuresti!

Cunostintele acumulate la scoala nu vor fi niciodata suficiente, daca nu sunt insotite de abilitatea si de increderea in sine necesare pentru a le transpune in practica. Aceste calitati sunt neglijate in sistemul clasic de invatamant, insa le poti dezvolta in urma participarii la un curs de dezvoltare personala in Bucuresti.

Iata avantajele pe care le ofera Success Academy, o initiativa aparuta in 2016, care deja a contribuit la dezvoltarea mai multor generatii de copii si adolescenti!

Increderea in sine si depasirea fricii de esec

Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le inveti atunci cand te inscrii la un curs dezvoltare personala Bucuresti consta in cresterea nivelului de incredere in fortele proprii.

Pentru a realiza acest lucru, este esential sa stii cine esti cu adevarat si sa te accepti astfel. Nu are rost sa te compari cu altii si sa concurezi cu ei in domenii care reprezinta punctele lor forte. In schimb, trebuie sa descoperi ce anume te face pe tine special. Cunoscandu-ti calitatile, vei afla care sunt domeniile in care este posibil sa excelezi.

In cadrul cursului, vei avea inclusiv ocazia de a descoperi diferite metode eficiente si trucuri utile care te vor ajuta sa invingi teama de esec. Nu uita ce spunea Rudyard Kipling: curajul nu este absenta fricii, ci dominarea ei!

Arta conversatiei si importanta ei in obtinerea succesului

Toti oamenii vorbesc, insa una este sa o faci intr-un mod greu de ascultat si de inteles si cu totul altceva inseamna comunicarea eficienta. Prin participarea la un curs de dezvoltare personala in Bucuresti, vei reusi sa faci aceasta diferenta.

Unul dintre lucrurile pe care le vei invata in cadrul cursului consta in faptul ca arta conversatiei implica trei niveluri de comunicare:

• verbala, in cadrul careia rolul predominant il au cuvintele;

• paraverbala, care se refera la modul in care rostesti cuvintele, adica la ritm, intonatie sau eventuale pauze in discurs;

• nonverbala, realizata prin gesturi, mimica si limbaj corporal.

Toate acestea pot fi antrenate si dezvoltate, astfel incat sa iti imbunatatesti in mod semnificativ stilul conversational. Trainerii te vor invata cateva trucuri simple, dar foarte eficiente in viata de zi cu zi. Acestea iti vor permite sa comunici mai eficient, ceea ce va genera un plus de incredere in sine, indiferent de persoana pe care o ai in fata.

Cum iti creezi identitatea vizuala?

Conceptul de branding personal se refera la impresia generala pe care o lasi celor din jurul tau. El reprezinta un element esential in societatea actuala. De aceea, vei avea ocazia sa il studiezi in profunzime, daca alegi sa te inscrii la un curs de dezvoltare personala in Bucuresti.

Exista mai multe motive pentru care este important sa inveti cum sa iti construiesti un brand personal de succes. In acest fel, creste increderea in sine, ceea ce va face ca, aproape instantaneu, sa le inspiri mai multa incredere si celor cu care interactionezi. Devenind autentic si sigur pe propriile forte, te vei conecta mai usor cu cei din jurul tau.

Ce fel de cursuri sunt disponibile?

Success Academy iti pune la dispozitie atat un curs dezvoltare personala Bucuresti ce are loc in sistem clasic, in sala, cat si posibilitatea de a urma cursuri desfasurate online. Fiecare dintre acestea sunt impartite pe grupe, in functie de varsta si de nivelul de cunoastere a limbii engleze.

Daca esti interesat de un stil de invatare care te pregateste pentru viata reala, inscrie-te pe successacademy.ro! Vei afla toate amanuntele necesare despre singura scoala din Romania care tine cont de cerintele specifice ale mediului de business.