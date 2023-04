Sfaturi de la doctorul Vlad Ciurea. Viață liniștită și împlinită, prin câteva reguli simple

Neurologul a început cu lucrul la care se pricepe cel mai bine, și anume creierul. Vlad Ciurea spune că acesta poate fi antrenat, pentru a deveni mai liniștiți și mai echilibrați. „Orice fel de discuție, orice participare verbală, auditivă, orice melodie, mișcarea, toate stimulează creierul. E bine să te miști, pentru că face parte din ființa umană. Eu mă mișc și fac orice îmi place mie. De exemplu, ascult un anumit fel de muzică, și anume latino. Îmi pun muzica aceea și imediat renasc. E bine ca fiecare să facă așa cum dorește acest lucru. Muzica ne face bine la orice. Toată dimineața eu nu ascult știri, decât să aflu cum e vremea, atât, și apoi trec numai pe muzică”, a declarat profesorul la Antena 3 CNN.

Medicul chirurg spune că trebuie să ne stimulăm mereu creierul, să îi dăm ceva nou de făcut. De asemenea, putem că ne folosim de acea curiozitate cu care ne-am născut. „Căutați mereu ceva nou, plăcut. Picătură cu picătură. Căutați mereu compania celor din jur. O soluție e să mergeți la piață. Minunat ar fi să găsiți chiar o piață de flori”. În plus, Vlad Ciurea spune că creierul are nevoie din când în când de câte o „prăjiturică". Nu una dulce, ci una spirituală: un spectacol de operă sau o piesă de teatru.

Punctul lui Dumnezeu, localizat în creier

Doctorul este convins că fiecare om are un punct al lui Dumnezeu, în partea interioară a creierului frontal. „A fost verificat. Ulterior, au început tot felul și tot felul de alte studii. Cu cât știința a evoluat mai mult, cu atât s-au descoperit mai multe elemente de credință în interiorul creierului. Știința a început să împingă credința înainte. În genomul uman este implementat Tatăl Nostru, ca rugăciune, care duce creierul românilor înainte. Un alt savant spunea că Tatăl Nostru deschide funcționalitatea glandelor. Pe timpul rostirii rugăciunii, toate glandele endocrine se desfac și pornesc organismul. De la „locomotivă” se transmit toate comenzile", a spus medicul Vlad Ciurea.

Mișcarea și alimentația, esențiale

Celebrul neurochirurg a vorbit nu numai despre sănătatea minții, ci și a trupului. „Statul înseamnă sedentarism, înseamnă boli. De aici încep tensiunea, diabetul, colesterolul. Toate bolile se adună. Mișcarea este foarte importantă. Știți cum se spune, mă mișc, deci exist. Dacă mergem mai departe cu ceea ce ne trebuie nouă - de mișcare -, ne trebuie și un aer cât mai curat. Nu știu de ce, dar noi parcă suntem împotriva noastră. Noi facem poluare. De ce facem poluare? Parcă nu am avea copii. Distrugem sănătatea copiilor noștri”, a mai explicat renumitul neurochirurg.

Pe lângă mișcare, contează foarte mult și alimentația. „Eu am scos din meniu toate mâncărurile grele, am scos slana, care e bună, dar în cantități mici. La fel și peștele gras”, a spus Vlad Ciurea, care a renunțat la carnea roșie. „Vă dați seama că este toxică. Nu numai pentru creier, dar și pentru ficat, și pentru organism. Nu poți digera totul. Și să nu uităm că al doilea creier al organismului este în intestin. De aceea noi trebuie să gândim foarte bine ce se întâmplă în partea de jos a corpului, deoarece intestinul acesta trebuie să funcționeze. Funcționează intestinul, este minunat!”. În plus, Vlad Ciurea nu mai consumă nici zahăr, pe care îl consideră extrem de nociv. „Zahărul ăsta super-superrafinat este toxic. Am încercat să-l înlocuiesc cu stevia, dar nu mi-a plăcut. Acum am găsit niște pliculețe cu zahăr verde, pe care le folosesc. Sau dacă fac cafea, până mă pregătesc, cafeaua se răcește și pun miere. Dar niciodată în cafea fierbinte,”, a explicat medicul Vlad Ciurea.

Apa alcalină luptă împotriva bolilor

Chiar dacă, din când în când, profesorul Ciurea se mai relaxează cu anumite băuturi, puțin acidulate și în cantități mici, acesta pledează pentru consumul apa cât mai alcalină. „Cu cât înaintăm în vârstă, devenim tot mai acizi. Viața, supărările, necazurile, pierderile în familie, mâncarea, toate duc la asta. Iar în aciditate se dezvoltă acele boli groaznice despre care mi-e jenă să spun numele. Medical, le spunem neoplazii. Tot în aciditate se dezvoltă bolile grave ale creierului, cărora noi le spunem neurodegenerative. Adică nu mai funcționează normal. Parkinson, Alzheimer, accidente vascular cerebrale... De aceea trebuie să beți apă cât mai alcalină, care luptă împotriva bolilor”, a încheiat Vlad Ciurea.

