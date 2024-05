Vitamina D și expunerea la soare. Cele mai bune metode de a-ți asigura un aport adecvat

Vitamina D este o vitamină liposolubilă de care ai nevoie pentru o stare de sănătate bună. Ea are mai multe funcții importante în organismul tau, cum ar fi aceea de a-l ajuta să absoarbă calciul și de a facilita funcționarea sănătoasă a sistemului imunitar prin combaterea bacteriilor și a virușilor.

Corpul tău are nevoie de vitamina D și pentru alte funcții - sistemul nervos are nevoie de ea pentru a transmite mesaje între creier și corp, iar mușchii au nevoie de ea pentru a genera energie. De asemenea, îți poate regla și îmbunătăți starea de spirit și are multe beneficii pentru tenul tău. .

Cât trebuie să stai la soare într-o zi ca să-ti asiguri doza de vitamina D

Pentru a asigura o sinteză eficientă a vitaminei D, se recomandă ca persoanele cu pielea deschisă la culoare să petreacă în jur de 15-20 de minute pe zi la soare în timpul lunilor calde (din mai până în septembrie), între orele 10.00 și 15.00. Cei cu pielea mai închisă la culoare ar trebui să petreacă ceva mai mult timp la soare, mai aproape de 30 de minute pe zi. În zilele de primăvară și toamnă, când radiațiile UVB sunt mult mai slabe, acest timp poate fi chiar mai lung, până la 30-40 de minute pe zi.