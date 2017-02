Cum arată cel mai economic hibrid

Niro este o mașină altfel. Este cartea verde pe care au mizat coreeni de la Kia pentru a cuceri o piață în plină expansiune după modelul pe care l-au patentat cu succes atunci când și-au făcut un nume pe o piață bine închegată. Niro este un crossover hibrid cu dotari premium vândut la preț de SUV clasic. Pentru 25.000 de euro, Kia oferă un automobil care a intrat în Cartea Recordurilor prin consumul scăzut înregistrat și dotari tehnologice folosite pe limuzinele scumpe.

Gândită de la zero ca o mașină hibridă, Kia Niro a beneficiat încă de la început un design orientat pentru confort. Niro uimește de la primul contact. Dincolo de forma specială, de crossover, hibridul de la Kia impresionează prin girja pe care coreeni au avut-o pentru pasageri, dar în special pentru șofer. Ca la o limuzină scumpă, scaunul șoferului culisează automat odată ce te-ai instalat la volan către una dintre pozițiile presetate. Bordul se aprinde, iar mașina face un check anunțându-te că este gata de drum. Doar indicatoarele îți dau o idee despre faptul că automobilul poate fi pus în mișcare, pentru că nu se aude niciun motor. E de ajuns să cuplezi cutia automată în poziția drive și să decuplezi frâna de parcare. Pentru că în acest caz nu avem de-a face cu o frână clasică de mână, ci cu una de picior plasată pe podea în stânga, aproape de ușă. Odată eliberată frâna, mașina se pune în mișcare lin și fără niciun fel de zgomot. Pe indicatorul de bord se poate vedea starea în care funcționează propulsoarele, acul digital plasându-se într-una dintre pozițiile eco, charge sau power. Dacă deschizi geamul poți auzi doar zgomotul produs de anvelope pe asflat. La cei 320 de km cât avea modelul Niro pe care l-am testat, nici una dintre piesele mașinii nu s-a mișcat din loc, indifrent de hopul peste care am trecut, așa că am avut parte de o cursă tăcută.

Cum accelerează

Odată ce bagi piciorul în accelerație, mașina trece rapid în modul power și în jocul tracțiunii intră și motorul pe benzină de 1,6 litri și 105 cai putere. El se adaugă celui electric care este capabil să livreze 43 de cai putere. Forța totală oferită de cele două propuloare ajung la 141 de cai putere, dar cuplul atinge 265 Nm, grație motorului electric, încă de la 1.000 de rot/min. În ciuda cifrelor bune, mai ales în ceea ce privește cuplul, nu trebuie să ne așteptăm ca Niro să se comporte ca un sportiv. Timpul necesar până la atingerea vitezei de 100 de km/h este de 11,5 secunde. Atuul lui Niro este însă consumul. Conform datelor înregistrate de Cartea Recordurilor, hibridul de la Kia a reușit să obțină un consum de 3,07 litri/100 km în decembrie 2016 pe drumul de peste 4.400 de km care leagă New York de Los Angeles, fiind declarat cel mai economic vehicul hibrid. Consumul anunțat de producător în regim urban și mixt este de 3,8 litri/100 de km. Eu am reușit să ating un minim de 4,4 litri/100 de km în regim mixt, iar pe autostradă la o viteză de 90 de km/h am ajuns cu bateria electrică aproape goală și un consum de 5,9 litri/100 de km. Un plin de benzină asigură o autonomie de aproape 700 de km.

Cum funcționează

Niro funcționează ca un hibrid clasic, șoferul neputând să aleagă modurile electric, benzină sau mixt de rulare. De managementul acestor funcții se ocupă computerul mașinii, astfel că te poți trezi că motorul pleacă din senin în timp ce ești staționat pentru că simte nevoie să încărce bateriile. Însă principala sursă de reîncărcare a acestora este frânarea recuperativă care transformă energia cinetică într-una electrică, ansambul cutie de viteze automată – motor electric funcționând în acest caz ca o mică centrală. Toată mișcare fluxului de energie poate fi urmărită pe displayul central de 7 inchi, dar și cu ajutorul unui mic simbol de pe bord care afișează momentul frânării recuperative.Tot pe display, șoferul poate urmări și cât de eco conduce, sugestiv fiind afișat un copac care înflorește cu atât mai mult cu cât emisia de noxe este mai redusă. Pe monitorul de pe bord unde se afișează o multitudine de informații șoferul poate afla, în procente, cât a condus economic, normal sau agresiv. Spre deosebire de mașinile electrice, frânarea electrică nu este atât de pregnantă și seamănă mai mult cu una clasică. Comportamentul hibridului este destul de apropiat de cel al unei mașini pe benzină clasice care beneficiază de un surplus de putere dat de motorul electric. Cutia automată în șase trepte cu dublu ambreiaj poate fi pilotată și manual , dar în modul automat treptele sunt etajate mai mult pentru un parcurs confortabil. La fel de confortabile sunt și suspensiile, care îmbină rigiditatea necesare unor viraje la viteze mai mari, cu necesarul atenuării unor gropi.

Test în condiții extreme

Pe parcursul testelor am avut ocazia să simt și capacitatea lui Niro de a se adapta unui trafic în condiții de vreme extremă cu polei și zăpadă pe autostradă. Comportamentul mașinii a fost impecabil, iar sistemele de siguranță și-au făcut din plin treaba. A intrat în funcțiune atât sistemul de control al tracțiunii, cât și ABS-ul. Cruise controlul automat m-a ajutat să păstrez distanța față de mașina dinainte fără să fiu nevoit să apăs frâna pe un carosabil acoperit cu polei în momentul în care coloana încetinea. Distanța față de vehiculul din față poate fi reglată în trei modul presabilite. Sistemul funcționează chiar dacă viteza este crescută de șofer prin apăsarea accelerației și îl asigură practic pe acesta că are o siguranță în caz de coliziune iminentă. Am remarcat că sistemul a funcționat în ciuda unei ninsori care a limitat drastic vizibilitatea. Un alt sistem care este de mare ajutor, mai ales în caz de vizibilitate redusă sau geam/oglindă aburită sau acoperită parțial cu zăpadă ,este cel de avertizare pentru unghiul mort. Pe lângă pictograma din oglindă care se aprinde de fiecare dată când se apropie un vehicul din unghiul mort, sistemul dă și un semnal sonor strident de avertisment atunci când șoferul intenționează să facă o depășire riscantă. Sistemul funcționează și pentru cazul în care se efectuează parcarea cu spatele și completează camera de luat vederi cu ghidaj care afișează imagini pe diplayul multifuncțional de 7 inchi. Există și un sistem de avertizare la părăsirea benzii de rulare, care însă are nevoie să citească marcajele de pe asfalt pentru a putea funcționa în mod corect. Opțional se poate monta și un sistem de prevenire a coliziunilor care funcționează inclusiv pentru pietoni.

Confort premium

Confortul a fost unul dintre punctele esențiale la care s-a plecat la proiectarea noului Niro, frate de platformă cu Hyundai Ioniq. Spațiile interioare sunt mari și asigură loc îndestulător pentru pasagerii din spate. Aceștia au la dispoziție și o priză de aer separată pe consola centrală. Dimensiunile crossoverului – 4,35 metri lungime, 1,8 metri lățime - asigură nu doar un loc interior suficient, ci și un spațiu de încărcare în portbagaj de 427 litri, iar în cazul rabatării scaunelor din spate se poate ajunge până la 1,425 metri cubi. În mod surprinzător, Kia oferă și roată de rezervă de dimensiuni normale care este amplasată sub podeaua portbagajului. De obicei, la hibridele transformate din modele clasice, în acest loc, și chiar într-o bună bucată din portbagaj, aici se amplasează bateriile. În cazul lui Niro, fiind un hibird proiectat ca atare de la zero, celula de baterii se regăsește sub poadea, fapt care coboară centrul de masă dând astfel o stablitate mai mare mașinii. Kia a folosit pentru Niro materiale de bună calitate care creează premisele unei bune treceri a timpului. Hibridul beneficiază de aproape toate facilitățile pe care le oferă o limuzină premim. Găsim încălzire și răcire în scaune, variabile în mai multe trepte, volan din piele încălzit și chiar și posibilitatea de încărcare wireless a telefonului mobil, dacă smartphone-ul este capabil de acest lucru. Sistemul de sunet este pe măsura liniștii pe care o oferă în habitaclu un hibrid, mai ales la viteze reduse în trafic. Partea audio este asigurată de JBL și adună în total 300 W care poti fi puși în valoare inclusiv de un radio DAB. Păcat că pentru schimbarea posturilor cu ajutorul butoanelor de pe volan este necesară o presetare a stațiilor. Prețul lui Niro este mai mare decât, de exemplu, al hibridei Auris de la Toyota și comparabil cu cel al noului C-HR.

Avantaje

taxe locale reduse

consum mic

confort și tehnologie

Dezavantaje

preț ridicat, comparabil cu un 4x4

garda la sol mică pentru un crossover

tracțiune doar pe puntea față

CIFRE

160 mm garda la sol

4,4 litri/100 km consum minim în teste, 3,8 litri/100 km, consum în carte

3,08 litri/100 km, consumul de Cartea Recordurilor

1,2 Caroseria noului Niro beneficiază de materiale ușoare și rezistente pentru a compena din greutatea bateriilor

3 șoferul poate verifica în orice moment cât de prietenos e cu mediul

4 Proplusorul hibrid este foarte compact si asambat astfel încât să se încadreze în dimeniunile unui motor clasic pe benzină

5 interiorul lui Niro este compus din materiale de bună calitate pentru a justifica prețul cerut