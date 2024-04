Clotilde Armand a intrat inculpată la BEC și a ieșit trimisă în judecată de procurori

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a înaintat instanței dosarul în care Clotilde Armand, edilul progresist al Sectorului 1, este acuzată că s-a numit pe sine manager al unui proiect finanțat din fonduri europene, după care, succesiv, și-a majorat indemnizația pe care a primit-o în cadrul acestui proiect. Clotilde Armand a aflat că este trimisă în judecată la scurt timp după ce, ieri, și-a depus la Biroul Electoral Central mandatul pentru un nou mandat de edil la Sectorul 1.

Conform unui comunicat de presă remis, ieri, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, procurorii au au finalizat urmărirea penală și au dispus trimiterea în judecată a inculpatei Clotilde Marie Brigitte Armand, primarul USR a Sectorului 1 din București. Aceasta va fi judecată pentru comiterea infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, infracțiune prevăzută și pedepsită de articolul 301, alineat 1 din Codul penal.

Anchetatorii arată, în rechizitoriu, că din materialul probator administrat în cauză a rezultat că în perioada lunilor mai 2022 - august 2022, în calitate de primar al Sectorului 1 din Municipiul Bucureşti, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a emiterii Dispoziției nr. 715/18.02.2022 prin care s-a desemnat manager al proiectului „Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție”, cod proiect MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, inculpata Clotilde Armand a emis patru dispoziții care au produs foloase materiale pentru sine, beneficiind de majorări ale indemnizațiilor lunare în sumă de totală de 18.720 lei, venituri brute.

Patru capete de acuzare

Astfel, procurorii susțin că, în data de 6 mai 2022, edilul USR „a emis Dispoziția nr. 1708/06.05.2022 prin care, pentru timpul lucrat în luna aprilie a anului 2022 în cadrul echipei de management a proiectului cod MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, Clotilde Armand şi-a majorat indemnizaţia lunară aferentă lunii aprilie 2022 cu suma de 3.744 de lei, din care a încasat suma de 2.191 de lei în contul personal, diferenţa de 1.533 de lei reprezentând impozite şi contribuţii, fiind reţinută şi transferată de angajator la bugetul de stat”.

Mai departe, o lună mai târziu, în data de 7 iunie 22022, aceeași primăriță „a emis Decizia nr. 2156/07.06.2022, prin care, pentru timpul lucrat în luna mai 2022 în cadrul echipei de management a proiectului cod MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, şi-a majorat indemnizaţia lunară aferentă lunii mai 2022 cu suma de 5.616 de lei, din care a încasat suma de 3.285 de lei în contul personal, diferenţa de 2.331 de lei reprezentând impozite şi contribuţii, fiind reţinută şi transferată de angajator la bugetul de stat”. Apoi, în data de 5 iulie 2022, Clotilde Armand „a emis Dispoziția nr. 2517/05.07.2022 prin care, pentru timpul lucrat în luna iunie 2022 în cadrul echipei de management a proiectului cod MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, şi-a majorat indemnizaţia lunară aferentă lunii iunie 2022 cu suma de 3.744 de lei, din care a încasat suma de 2.191 de lei în contul personal, diferenţa de 1.533 de lei reprezentând impozite şi contribuţii, fiind reţinută şi transferată de angajator la bugetul de stat”.

De asemenea, procurorii mai arată că, în data 1 august 2022, primarul Sectorului 1 „a emis Dispoziția nr. 2853/01.08.2022 prin care, pentru timpul lucrat în luna iulie 2022 în cadrul echipei de management a proiectului cod MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, şi-a majorat indemnizaţia lunară aferentă lunii iulie 2022 cu suma de 5.616 de lei, din care a încasat suma de 3.285 de lei în contul personal, diferenţa de 2.331 de lei reprezentând impozite şi contribuţii, fiind reţinută şi transferată de angajator la bugetul de stat”.

Nici procesul civil contra ANI nu o ajută

La începutul lunii martie a acestui an, procurorii i-au oferit lui Clotilde Armand o surpriză, chiar în ziua în care se aștepta o soluție pe fond de la Curtea de Apel București, în procesul prin care primărița USR de la Sectorul 1 a contestat raportul Agenției Naționale de Integritate prin care a fost declarată în conflict de interese și în incompatibilitate penală. Clotilde Armand a scris, atunci, pe pagina sa de Facebook că a fost sunată de procurorul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, care i-a adus la cunoștință faptul că i-a fost schimbată calitatea procesuală din suspect în cea de inculpat în acest dosar deschis ca urmare a sesizării inspectorilor de integritate. Cu alte cuvinte, edilul progresist a aflat că a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva sa.

Reamintim că, în noiembrie 2023, Agenția Națională de Integritate a constatat existența unui conflict de interese administrativ și a stării de incompatibilitate și a sesizat Parchetul General împotriva primarului USR al Sectorului 1, Clotilde Armand.

În instanță, USR Sectorul 1 a încercat să intervină în proces, în favoarea primăriței, în condițiile în care USR Sector 1 este condusă chiar de Clotilde Armand.

Procesul a început la Secția a IX-a de Contencios administrativ și fiscal de la Curtea de Apel București în data de 13 martie 2023, instanța decizând, deși Clotilde Armand spune, acum, că fosta judecătoare din dosar a admis toate cererile, să respingă solicitarea de suspendare a raportului de evaluare al ANI, ca lipsită de interes. Apoi, în 19 iunie 2023, instanța a respins, ca inadmisibilă, și cererea de intervenție voluntară formulată de USR Sectorul 1.

Vestea a venit ca un șoc pentru edilul USR. Dă vina pe Ciolacu că „a schimbat patru procurori”

Trimiterea în judecată, care era de așteptat, având în vedere că, odată cu punerea în mișcare a acțiunii penale într-un dosar, este previzibil că procurorii aproape că au finalizat ancheta, a venit, pare-se, ca un șoc pentru candidatul USR la Primăria Sectorului 1. Vestea a fost primită de Clotilde Armand chiar la scurt timp după ce și-a depus candidatura la Biroul Electoral Central și a generat o reacție furibundă a acesteia pe pagina sa de socializare.

„În urmă cu câteva ore, mi-am anunțat candidatura pentru un nou mandat la Primăria Sectorului 1 și mi-am depus la Biroul Electoral candidatura. I-am transmis lui Ciolacu că Alianța Dreapta Unită o să-l trimită înapoi la covrigăria lui. La două ore după am aflat de la televizor că am fost trimisă în judecată pentru că am implementat un program anticorupție în administrația locală. Un caz penibil, deschis la plângerea lui Dan Tudorache, cu acuzații ridicole, în care au inventat un prejudiciu de 3.000 euro. Un dosar în care Marcel Ciolacu a schimbat patru procurori până a găsit unul din provincie pe care l-a avansat să mă ancheteze, ca să nu mai zic actualul premier atacă independența Justiției la fiecare apariție publică, iar Alina Gorghiu a ajuns unealta PSD în demolarea Justiției. Abia așteptam ca întregul dosar să ajungă în instanță să demontez toată aceasta făcătură”, a scris Clotilde Armand pe Facebook.