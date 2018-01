Cum arată un SUV premium franțuzesc

Francezii de la PSA s-au ținut de cuvânt și au aruncat mănușa germanilor în segmentul premium. Pariul se numește Peugeot 5008. Un SUV de dimensiuni apreciabile, puternic, spațios, dar mai ales original. Pariul se face în primul rând pe volumul de vânzări atâta vreme cât francezii cer pe SUV-ul lor, în varianta aproape full-option și echiparea de top, 39.000 de euro.

5008 e nava-amiral a Peugeot. E un SUV de ultimă generație, accesorizat cu cele mai noi tehnologii și de dimensiuni apreciabile care-l înscriu în clasa mid-crossover, la concurență cu Renault Koleos, Honda CR-V, Subaru Forester, BMW X5, Audi Q5 sau Mercedes GLE. Designul exterior pune accentul, ca orice automobil din aceste momente, pe o grilă impunătoare. Blocurile optice frontale sunt axate pe o semnătură luminoasă care e gândită să facă diferența în trafic între mașini. În varianta de echipare GT, 5008 dispune de o pereche de faruri full-led care sunt capabile de o luminozitate care ajunge la 4.000 de lm cu o temperatură de culoare egală cu cea a luminii naturale. Lungimea de 4,64 metri a permis un ampatament care ajunge la 2,84 metri, ceea ce se regăsește într-un spațiu interior foarte generos. Lungimea apreciabilă a impus montarea unui eleron la partea superioară a haionului pentru păstrarea părții din spate pe carosabil, mai ales la viteze care depășesc 200 de km/h, precum cele de care este capabil 5008. SUV-ul francez a fost gândit ca o mașină de șapte locuri, dar pentru a face loc pasagerilor din spate a trebuit ca înălțimea să fie păstrată la un nivel ridicat. Acestea toate fac ca designul exterior să nu fie foarte aerodinamic, iar SUV-ul să aducă aminte de Hoverul GWM vândut de chinezi prin 2005.

Interior spectaculos

Interiorul lui 5008 este de-a dreptul impresionant. Conceptul i-Cockpit este definit ca un spațiu pe care șoferul îl poate personaliza. Bordul este integral digital și pare că simulează un joc video rulând informații esențiale. Butoanele clasice au fost înlocuite cu clapete metalice cu nuanțe de gri care dau un aspect de limuzină. Grija pentru detalii și lucrătura fără cusur dezvăluie faptul că avem de-a face cu o mașină construită integral în Franța. Din punctul de vedere al calității materialelor și al atenției pentru fiecare amănunt, aș putea spune că 5008 depășește limuzinele germane. Consola centrală este dominată de un display cu touch de 8 inchi pe care nu sunt afișate numai elemente ce țin de partea multimedia, ci și imagini provenite de la sistemul Visiopark, adică de la camera pentru marșarier combinată cu cele care compun 360 vision, astfel reconstituindu-se tot perimetrul mașinii. Există și butoane care nu sunt prea des întâlnite, inclusiv la automobilele premium. Unul dintre ele permite blocarea de la bord a ușilor din spate, funcție foarte utilă mai ales dacă pe bancheta din spate se află copii.



Jocuri de lumini

Interiorul este pus în valoare și de o imensă suprafață vitrată. În afară de parbrizul încălzit de dimensiuni mari, există un plafon panoramic compus din două suprafețe, din care cea din față se poate transforma în trapă acționată electric. Interesant e că pe timp de noapte o lumină led discretă transformă suprafața vitrată într-o atrăgătoare combinație de nuanțe. Conceptul poartă denumirea de i-Cockpit Amplify și se modifică în combinație cu trei arome de parfumuri pentru interior și culoarea ecranelor. i-Cockpit Amplify se comandă din tableta centrală și poate fi configurat după dorință. Fotoliile din față pot fi comandate în combinație nu doar cu încălzire, ci și cu funcție de masaj. Poziția la volan este una înaltă prin poziționarea scaunelor și oferă o perspectivă bună asupra șoselei. Pasagerii din spate au la dispoziție un spațiu imens pentru picioare, posibilitatea de a regla clima după dorință și măsuțe pliabile. Scaunele nu sunt însă atât de comode precum cele din față și nici unele pe care te-ai aștepta să le găsești într-o mașină premium. Avantajul este că sunt reglabile în mod separat, dezavantajul este că sunt poziționate destul de sus, astfel că o persoană mai înaltă s-ar putea trezi că este prea aproape de plafon.

Șapte locuri

Structura celulară a scaunelor dă însă posibilitatea ca SUV-ul de cinci persoane să se transforme într-o mașină de șapte locuri prin adăugarea unui al treilea rând de scaune. 5008 dispune de o multitudine de locuri de depozitare, vreo 16 am numărat eu, și de un portbagaj care în varianta standard de cinci locuri are 1.060 de litri și ajunge până la 2.150 de litri. Există o facilă legătură cu telefonul mobil și posibilitatea nu doar de bluetooth cu redare de pe smartphone, ci și de mirror link. Ca un amănunt interesant preluat din segmentul premium, acolo unde se pune accentul pe detalii, oglinzile care se rabatează automat la parcare au o siglă Peugeot pe care o proiectează pe zona de iluminare de lângă uși.

Sport la comandă

5008 în varianta de top, adică echiparea GT, vine într-o singură configurație. Un motor diesel de doi litri și 180 de cai-putere care este capabil să atingă un cuplu de 4.000 de Nm încă de la 2.000 de rot/min. Propulsorul poate să răspundă oricăror cerințe ale șoferului, chiar dacă vorbim de un automobil care cântărește 1,43 tone la gol. Este în stare să atingă 100 km/h în 9,1 secunde și o viteză maximă de 208 km/h, dar cel mai mare SUV de la Peugeot este împiedicat să aibă o ținută mai sportivă de gabaritul mare și de suspensiile gândite mai mult pentru confort, decât pentru reprize mai iuți. Pentru a spori senzațiile de sportivitate, Peugeot a apelat la un artificiu tehnic. A inventat o funcție Sport care poate fi accesată dintr-un buton prezent în spatele micii manete folosite pe post de schimbător de viteză. În modul Sport, 5008 își modifică sensibil atitudinea pe modul automat al transmisiei. Treptele sunt etajate pentru un răspuns mai rapid la apăsarea accelerației, direcția se întărește considerabil, iar turația motorului este păstrată în zona de cuplu maxim. Impresionant este zgomotul pe care îl scoate motorul în modul Sport, mugind parcă precum un taur furios. Însă despre performanțe reale aș spune mai degrabă că e vorba mai mult de spectacol, decât de viteză. Pentru cei care vor senzații și mai tari decât cele oferite de butonul Sport, există un mod manual de pilotare a cutiei automate care poate fi acționat din levier sau cu ajutorul unor padele prezente în spatele volanului. Consumul în test a fost unul decent pentru proporțiile mașinii, un maxim atins situându-se în jurul a 9,1 litri de motorină la 100 de km, în București, la o viteză medie de 20 km/h cu reprize sportive. În regim extraurban, consumul s-a situat la limita de 5 litri/100 de km.

Marele handicap

Dacă ne uităm la datele tehnice ale lui 5008, am fi gata să ne avântăm cu ea, chiar dacă are alura unei mașini premium, pe cele mai desfundate drumuri care ne vin în minte. Asta pentru că SUV-ul are o impresionantă gardă la sol de 236 de mm, un unghi de atac de 19 grade și un unghi de degajare de 28 de grade. Plus bandouri laterale din plastic negru rezistent la tăvăleală, care sunt numai bune pentru a fi murdărite de noroi. Doar că aventura pe un drum desfundat ar fi o mare greșeală pentru că, oricât de SUV ar fi, 5008 nu este un 4x4, singura tracțiune disponibilă fiind cea de pe puntea față. În situația dată, Peugeot a inventat un buton care electronic încearcă să mențină aderența apelând la tracțiunea optimă în funcție de tipul de teren. Sistemul Advance Grip Control îi dă șoferului posibilitatea să aleagă între asfalt uscat, noroi, nisip sau zăpadă, cu promisiunea că va fi capabil să facă față situațiilor ivite. Există și un asistent la coborârea în pantă a cărui viteză poate fi reglată și care este gândit să mențină aderența la un nivel optim și direcția precisă prin evitarea folosirii frânei și implicit a pierderii controlului asupra mașinii.

5 stele EuroNCAP

5008 strălucește la capitolul siguranță și asistenți ai șoferului, motiv pentru care a și obținut cinci stele la testele EuroNCAP. O cameră video multifuncţională situată în partea superioară a parbrizului, 12 senzori cu ultrasunete, un radar și camere video cu o vizibilitate de 180 de grade compun complexul sistem care este folosit de asistenții care au ca rol, în primul rând, deplasarea în siguranță și evitarea accidentelor. Cruise Controlul dispune de o funcție care permite adaptarea vitezei în funcție de cea a mașinii din față și este capabil să oprească automat mașina în caz de impact iminent sau dacă șoferul din față oprește în mod benevol. Există un sistem care permite recunoașterea indicatoarelor rutiere și emite recomandări pentru respectarea legii. Seria sistemelor de alertă mai cuprinde o monitorizare a unghiului mort și emiterea de semnale către șofer pentru a nu se angaja în depășiri periculoase, o atenționare la depășirea liniei continue și un sistem care măsoară nivelul de atenție al șoferului și gradul acestuia de oboseală, făcând recomandări pentru o pauză de cafea dacă se impune.

12 senzori cu ultrasunete folosiți pentru monitorizarea traficului

9,1 secunde, sprintul până la 100 km/h

9,1 litri/100 de km, consumul real urban la o medie de 20 km/h

Dezavantaje

Un singur tip de motorizare la echipare superioară

Nu există variantă 4x4

Prețul

Avantaje