Ford vrea să majoreze producţia de SUV-uri mari pentru a concura cu GM

Constructorul auto american Ford Motor Co a anunţat luni că va majora cu 25% producţia a două modele de SUV-uri de mari dimensiuni, Expedition şi Lincoln Navigator, în încercarea de a contesta hegemonia de care se bucură rivalul General Motors Co. pe acest segment foarte profitabil în SUA şi a-şi creşte marjele de profit, transmite Reuters.



"Putem vinde fiecare vehicul pe care îl producem aici", a subliniat directorul de operaţiuni globale de la Ford, Joe Hinrichs, referindu-se la uzina de la Louisville, Kentucky, unde în toamna anului trecut a început producţia noii generaţii de Ford Expedition şi Lincoln Navigator. "Acestea sunt vehicule cu marje mari de profit astfel încât este foarte important", a adăugat Hinrichs.



Modelele Expedition şi Navigator sunt două din vehiculele cele mai scumpe pe care Ford le vinde iar majorarea producţiei pentru aceste vehicule vine după ce, în trimestrul patru 2017, marja de profit a Ford a scăzut la 3,7% de la 5,7% în perioada similară a lui 2016. În prezent, marja de profit a Ford este mai mică decât cea a rivalilor General Motors Co şi Fiat Chrysler Automobiles NV.



În luna ianuarie 2018 comparativ cu luna ianuarie 2017, preţul mediu al unui SUV Navigator a crescut cu 38% sau 21.300 de dolari, până la 77.400 de dolari în timp ce preţul pentru modelul Expedition a crescut cu 8.000 până la 57.700 de dolari. Ambele sunt peste preţul mediu de comercializare al unui vehicul produs de industria auto americană, de 33.100 de dolari.



GM are performanţe financiare mai bune decât Ford în special pentru că domină segmentul de pe piaţa americană dedicat SUV-urilor mari cu modele precum GMC Yukon şi Chevrolet Suburban. De exemplu, în luna ianuarie a acestui an, Ford a vândut aproximativ 3.500 de unităţi Expedition şi 1.300 de exemplare Navigator. Comparativ, GM a vândut 19.000 de SUV-uri mari în aceeaşi lună.



"Există un potenţial mare pe acest segment. Vrem să oferim o concurenţă cu aceste vehicule graţie unui consum mai mic de combustibil şi cu o dinamică", a subliniat Hinrichs.



Ford vrea să recupereze decalajul care îl separă de GM pe piaţa SUV-urilor mari pentru că în trecut a decis să îşi concentreze investiţiile pe vehiculele mai mici într-o perioadă în care preţul ridicat al petrolului şi normele guvernamentale privind consumul de combustibil riscau să ducă la dispariţia unor modele mari precum Navigator. În ultima perioadă însă preţurile relativ scăzute la petrol i-au încurajat pe americani să renunţe la autoturisme în favoarea SUV-urilor şi camionetelor. În 2017, vânzările de autoturisme în SUA au scăzut până la 36,8% din totalul vânzările de vehicule.



Ford, al doilea mare producător auto din SUA, este prezent şi pe piaţa din România. În anul 2017, Ford România a renunţat la producţia monovolumului B-Max la fabrica din Craiova şi a demarat producţia SUV-ului EcoSport.

AGERPRES