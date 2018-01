Autostrada A 3, împinsă din nou peste munţi

După mai multe tentative eşuate în ultimii ani, Ministerul Transporturilor încearcă din nou să treacă munţii cu Autostrada A 3 (Bucureşti-Borş). Construcţia tronsonului Ploieşti-Braşov, care va face legătura dintre secţiune Braşov-Borş, cunoscută sub denumirea de Autostrada Transilvania, şi drumul de mare viteză Bucureşti-Ploieşti, are o lungime de 110 kilometri şi un cost estimat la 1,5 miliarde de euro. În urmă cu 14 ani ani, întregul proiect al Autostrăzii Transilvania, în lungime de circa 415 de kilometri costa 1,5 miliarde de euro. Deocamdată pentru acest proiect am cheltuit peste 1,5 miliarde de euro şi ne-am ales doar cu 107 kilometri de autostradă.

Acum se încearcă construirea tronsonului Ploieşti-Predeal cu ajutorul Băncii Mondiale care va acorda o finanţare în etapa de pregătire a acestui proiect. Ministerul Transporturilor a pus recent în dezbatere publică evaluarea impactului asupra mediului si a impactului social pe care îl va avea autostrada. Faţă de varianta iniţială care prevedea că autostrada va traversa oraşul Buşteni, acum proiectul s-ar putea modifica optându-se pentru construirea unui tunel în zona staţiunii, evitându-se astfel disconfortul creat de împărţitrea oraşului în două.

Proiectul de autostradă Ploiești-Brașov este compus din două sectoare cu caracteristici de proiectare și construcție diferite: sectorul Ploiești - Comarnic (sector de câmpie și deal) şi Comarnic-Brașov (sector de deal și munte).

Până acum au mai existat trei încercări de realizare a proiectului, printr-o formă sau alta de concesiune privată. Cea mai recentă încercare a avut loc în 2014 și nu a condus la o finalizare din cauza costurilor mai mari decât cele previzionate de Guvern, spune Ministerul Transporturilor.

14 ani pentru 100 de km

Autostrada Transilvania face legătura dintre Bucureşti şi ieşirea spre Ungaria prin vama Borş. Deşi construcţia ei a început în urmă cu mai bine de 14 ani, din cei circa 600 de kilometri sunt daţi în circulaţie doar 107,5 kilometri. Este vorba despre secţiunile: Centura Bucureşti - Ploieşti (55,5 km) şi Câmpia Turzii - Gilău (52 km). În prezent se mai află în lucru sau în pregătire tronsoanele Gilău - Nădăşelu, Târgu-Mureş - Ogra - Câmpia Turzii şi Suplacu de Barcău – Borş.

Mai mult s-a reziliat decât s-a construit

Proiectul Autostrăzii Transilvania a demarat în 2004, constructorul fiind compania americană Bechtel în baza unui contract în valoarea de 1,5 miliarde de euro. Ulterior valoarea contractului a fost majorată la două miliarde de euro, pentru ca în final aceasta să ajungă la şapte miliarde de euro. Construcţia autostrăzii trebuia să fie gata în 2012, dar în 2013 era realizată doar în proporţie de 12.5%, motiv pentru care în acelaşi an contractul cu firma americană este reziliat. Acesta nu a fost singurul contract reziliat pe Autostrada Tranzilvania. În 2016 au rămas fără constructor secţiunile Târgu-Mureș-Ungheni şi Suplacu de Barcău-Borș, iar în 2017 secţiunea Nădășelu-Mihăiești.

Construcţia Autostrăzii Transilvania a fost de la ]ncepu un proiect prost g]ndit. Loturile pe care s-au deschis şantierele nu erau învecinate , fiind amplasate în diferite puncte ale autostrăzii, iar acet lucru a umflat foarte mult costurile cu organizarea de şantier.

Foto sursa www.130km.ro