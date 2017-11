Lotul 2 al Autostrăzii Sebeş-Turda a intrat la apă

Construcţia Lotului 2 al Autostrăzii Sebeş-Turda (A 10), cuprins între Aiud Sud și Alba Iulia Nord, înaintează foarte greu din cauza slabei mobilizări a constructorilor, grecii de la Aktor şi românii de la Euro Construct Trading 98 SRL. La cum evoluează şţantierul acum, mai devreme de 2019 nu putem spera că cei 24,3 kilometri de autostradă vor fi gata. Mai nou, au apărut probleme şi cu infiltraţiile, pentru că traseul traversează o zonă mlăştinoasă, iar asta înseamnă lucrări suplimentare.

Apariţia infiltraţiilor nu este o surpriză, acest fenomen fiind luat în calcul încă din faza de proiectare având în vedere că traseul Lotului 2 din Autostrada Sebeş-Turda traversează o zonă inundabilă, Lunca Mureşului. Aici, nivelul pânzei freatice este ridicat şi trebuie executate foarte multe drenuri. De asemenea, sunt şi o serie de lucrări complexe de executat, iar toate acestea încetinesc ritmul lucrărilor. Totuşi, nici constructorul Aktor nu dă semne că s-ar omorî cu firea.

Finalizarea celor 24,3 km intră în prelungiri

Estimările reprezentanţilor Asociaţiei ProInfrastructura indică faptul că ar mai fi nevoie de circa 19 luni pentru finalizarea lucrărilor pe acest lot dacă ritmul de lucru nu creşte. "Lotul 2 al Autostrăzii A10 Sebeș-Turda, între Aiud Sud și Alba Iulia Nord, construit de grecii de la Aktor, înaintează foarte greu. Lotul este lung (24,25 km), are numeroase structuri, probleme cu infiltrațiile și mobilizarea constructorului lasă de dorit. La finalul lunii octombrie s-a raportat un progres oficial de 43,10% față de 40,34% în septembrie. La un calcul simplu, cu un progres mediu de 3% pe lună, vom avea nevoie de încă 19 luni pentru finalizarea tronsonului", potrivit reprezentanţilor Asociaţiei ProInfrastructura. Trebuie spun însă că întârzierea lucrărilor mai are şi alte cauze, nu doar vina constructorilor. Problemele cu exproprierile, întârzierea plăţilor de către CNAIR, ceea ce a dus la blocarea proiectului, complexitatea unor lucări având în vedere că proiectul implică şi construirea a două pasaje peste râul Mureş şi unul peste calea ferată, construirea a 97 de podeţe etc.

Pânza freatică este foarte ridicată şi, dacă dai o gaură mai adâncă, sare apa. Aşa este terenul acolo. Esto o zonă mlăştionasă din Lunca Mureşului şi toată zona este plină de apă. Soluţia este compactarea de piatră mare de carieră în zonele cu probleme. Ionuţ Ciurea

Autostrada A10 va conecta autostrăzile A1 (Bucureşti-Piteşti-Sibiu-Deva-Timişoara-Arad-Nădlac) şi A3 (Bucureşti-Ploieşti-Câmpia Turzii-Gilău-Borş), legând oraşele Sebeş, Alba Iulia, Teiuş, Aiud şi Turda. Investiţia este de 420 milioane de euro, din care 85% provin din fonduri europene.

1,95 mld. lei, cu TVA, pentru 70 km

Odată cu finalizarea Autostrăzii Sebeş-Turda, timpul de călătorie va fi de la 85,83 minute la 49,42 minute pentru autoturisme şi la 53,35 minute pentru maşinile de tonaj. Autostrada are o lungime de 70 de kilometri, construcţia ei fiind împărţită în patru loturi:

- Lotul 1 are o lungime de 17 kilometri, iar lucrările sunt executate de Asocierea Impresa Pizzarotti & C SpA-Pomponio Construcţii SRL. Valoarea contractului este de 541.739.137, 21 lei, fără TVA, el fiind semnat pe data de 14 noiembrie 2014. Lucrările au început în 2 decembrie 2014 şi aveau termen inţial de finalizare 2 octombrie 2016. Ulterior acesta a devenit iunie 2018, iar la ultima actualizare a fost împins în 2019.

- Lotul 2 are o lungime de 24,25 km, iar lucrările sunt executate de către Asocierea Aktor Technical Societe Anonyme (Aktor SA)-Euro Construct Trading 98 SRL, în baza unui contract în valoare de 549.332.493,62 lei, fără TVA, semnat pe 14 noiembrie 2014. Termenul de finalizare din contract era 2 octombrie 2016. Ulterior a fost decalat pentru aprilie 2018, dar cel mai probabil va fi terminat în 2019.

- Lotul 3 are o lungime de 12,45 km, el fiind realizat de către Asocierea Tirrena Scavi SpA-Societa Italiana per Condotte D’Acqua SpA. Valoarea contractului este de 420.511.921,44 lei, fără TVA, el fiind semnat pe 16 aprilie 2014. Termenul iniţial de finalizare era 20 martie 2016, ulterior acesta a fost decalat pentru sfârşitul lui 2017, iar lucrările sunt practic încheiate acum. Din cei 12,45 km vor putea fi utilizaţi însă doat 8,5 km până la finalizarea lotului 2, adică în 2019.

- Lotul 4 are o lungime de 16,3 km. Constructorul este PORRConstruct SRL/PORR Bau GMBH, în baza unui contract în valoare de 470.004.894,83 lei, fără TVA, semnat în 16 aprilie 2014. Termen de finalizare a lucrărilor este sfârşitul lui 2017. Pe acest lot a apărut, în septembrie, o alunecare de teren, între nodul Turda și nodul Decea.

La sfârşitul lunii octombrie, CNAIR a mai plătit o tranşă de bani către constructorii Lotului 2, în valoare de 2,6 milioane euro, şi susţinea că execuţia celor 24 km va fi gata în 2018, deşi mobilizarea pe şantier este subţire