Cum să salvezi o viață în caz de sufocare: Ghidul complet al manevrei Heimlich

Într-un demers educativ pentru sănătate, Ciuhodaru insistă asupra necesității de a învăța toți cetățenii cum să aplice corect manevra Heimlich. Până când Parlamentul va adopta proiectul de lege propus de acesta pentru includerea primelor măsuri de prim ajutor în școlile din România, este esențial ca fiecare dintre noi să cunoască pașii corecți în cazul unei sufocări.

Cum se aplică manevra Heimlich: 10 pași esențiali pentru salvarea unei vieți

1. Fiți siguri că victima se sufocă prin aspirarea unui corp străin (dacă obstrucția nu e completă manevra nu e eficientă şi poate produce leziuni.):

o aspirație confirmată (de martori, anturaj)

o nu mai poate vorbi, tuși şi respira

o pacient agitat, care se sufocă, duce involuntar mâna la gât iar ulterior își pierde conștienta

2. Rămâneți calm dar strigați după ajutor. Ajutorul sună la 112.

3. Ridicați pacientul.

4. Plasați-vă în spatele acestuia.

5. Îmbrățișați pacientul, poziționând pumnul mai puternic la nivel abdominal (între ombilic şi stern) peste care suprapuneți cealaltă mână.

6. Aplicați compresia abdominală care trebuie să fie bruscă şi adâncă la nivelul abdomenului superior; de jos în sus şi din faţa în spate, ca şi cum ați ridica pacientul.

7. Se execută 5 astfel de compresiuni abdominale.

8. Repetați compresiile până când pacientul reușește să expulzeze obiectul aspirat sau își pierde conștienta.

9. Dacă victima își pierde conștienta poziționați-o pe spate pe un plan dur. Începeți resuscitarea. Efectuați aceeași manevră după ce ați încălecat picioarele victimei. Aplicați compresii bruște şi adânci în abdomenul superior poziționând mâna puternică între ombilic şi stern şi așezând cealaltă mână peste aceasta.

10. Solicitarea ajutorului medical specializat (! medic sau asistent ) este necesară indiferent dacă manevra are sau nu succes.

B. Ponturi:

1. Dacă pacientul încă poate tuși încurajați-l să facă acest lucru în continuare. O tuse puternică dislocă adesea corpul străin.

2. Atenție la căderea victimei care se sufocă! La un moment dat își va pierde conștienta, va cădea şi se poate lovi.

3. La gravide şi obezi aplicați compresiile la nivelul toracelui, în partea inferioară a sternului.

4. Există şi auto Heimlich: împingeți-vă cu abdomenul superior pe o suprafață orizontală dură, cum ar fi spătarul unui scaun.

C. Atenție !!! Pentru a fi cu adevărat eficiente noțiunile de prim ajutor trebuie cunoscute (învățate, repetate, exersate) precum alfabetul sau tabla înmulțirii.

De aceea vreau ca noțiunile de prim ajutor să fie predate în toate școlile din România. Sper să susțineți și acest demers.

Şi puțintică istorie. Doctorul Henry Heimlich a introdus această manevră încă din 1974 dar a aplicat-o prima dată cu câteva zile înainte de a împlini 96 de ani, salvând viața unei femei de 87 de ani, Patty Ris, care se îneca cu o bucată de hamburger la un cămin de bătrâni din Cincinnati. Cu această manevră au fost salvate peste 100.000 de vieți doar în SUA, printre care a președintelui Ronald Reagan, a primarului New York-ului Edward Koch şi a actorilor Elizabeth Taylor, Goldie Hawn, Walter Matthau, Carrie Fisher şi Jack Lemmon, potrivit unei postări pe Facebook a medicului Tudor Ciuhodaruhttps://www.facebook.com/TudorCiuhodaru.