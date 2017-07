Tranzacţiile imobiliare au sărit de 400 de milioane de euro

Piaţa de investiţii în imobiliare a avut o evoluţie spectaculoasă în prima jumătate a acestui an, valoarea totală a tranzacţiilor depăşind 400 milioane euro, conform unui studiu realizat de Colliers International. În primele şase luni au fost încheiate tranzacţii mari în sectoarele de industrial şi retail, cele mai importante fiind vânzarea depozitului Dacia Piteşti către Globalworth, pentru un total de 42,5 milioane de euro, respectiv tranzacţia dintre Iulius Group şi Atterbury Group.



"Valoarea medie a tranzacţiilor a crescut semnificativ în comparaţie cu anul trecut şi estimăm că 2017 va fi în continuare un an foarte bun pentru piaţa de investiţii. Volumul ridicat de tranzacţii demonstrează că piaţa devine mai lichidă, iar investitorii sunt interesaţi de diversificarea portofoliului. De asemenea, observăm o tendinţă a investitorilor internaţionali de a crea parteneriate cu dezvoltatori locali. Acest dinamism va duce la un volum total al investiţiilor de un miliard de euro în acest an, marcând cel mai bun an pentru această piaţă din perioada post-criză", susţine Mihai Pătrulescu, head of Strategic Analysis în cadrul Colliers International.



Pe piaţa de spaţii industriale din zona Capitalei au fost livraţi aproximativ 150.000 mp, cu precădere în zonele de vest şi de nord şi în apropiere de autostrada A1.



Se aşteaptă 350.000 mp

Cererea a venit din partea sectorului de comerţ online, auto şi FMCG şi a companiilor electro, IT şi logistice, care au închiriat spaţii în principalele parcuri industriale. "Luând în considerare activitatea de pe piaţa industrială de până acum, ne putem aştepta la livrări de aproximativ 250.000 mp în Bucureşti şi încă 100.000 mp în restul ţării, până la finalul acestui an. Dezvoltatorii îşi îndreaptă din ce în ce mai mult atenţia către locaţii în curs de dezvoltare precum Timişoara, Sibiu, Piteşti, Cluj-Napoca, Râmnicu Vâlcea, Braşov sau Roman", a precizat Mihai Pătrulescu.

Zona Bucureşti, asaltată de cereri

Zonele din apropierea Bucureştiului sunt, de asemenea, foarte ofertante din punct de vedere al disponibilităţii forţei de muncă necalificată şi al apropierii faţă de Capitală şi de Ploieşti, dar şi că pe lângă Mogoşoaia, Chitila, precum şi Autostrada A3 şi comuna Ştefăneştii de Jos este un potenţial pentru a deveni noul hub logistic, în contextul în care a început deja construcţia a 35.000 de metri pătraţi şi există cerere pentru încă 150.000 de metri pătraţi.





În sectorul de retail stocul de spaţii comerciale a crescut cu 30.000 metri pătraţi, urmând ca încă 150.000 de metri pătraţi să fie livraţi până la finalul anului