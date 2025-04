Identitatea următorului papă este "total imprevizibilă"

Cardinalii se vor reuni pentru a vota pentru succesorul Papei Francisc în cadrul unei reuniuni cu uşile închise, cunoscută sub numele de conclav, după nouă zile de doliu.



Prima zi oficială de doliu începe odată cu înmormântarea de sâmbătă, de aceea se estimează că ei s-ar putea reuni oficial la data de 5 mai.



Profesoara britanică specialistă în teologie Anna Rowlands a declarat că momentul lansării filmului "Conclave", care are în distribuţie numeroase vedete şi a intrat în cinematografe anul trecut, "nu putea fi mai puternic".



Rowlands a petrecut doi ani la Vatican, în interes de serviciu, în timpul papalităţii lui Francisc.



Ea a declarat că pelicula hollywoodiană, cu nume cunoscute în rolurile principale, printre care Ralph Fiennes şi Stanley Tucci, a adus în atenţia publicului evenimentele viitoare.



Vorbind la Roma, ea a declarat agenţiei de presă PA: "Momentul (lansării) filmului 'Conclave', chiar dacă, în mod evident, este o reprezentare fictivă, nu putea fi mai puternic. Cred că oamenii au un sentiment că ceva mare, esenţial şi dramatic se va întâmpla în inima Bisericii Catolice şi aici, la Roma, în următoarele săptămâni".



Ea a avertizat, însă, că, deşi în film există elemente factuale, această producţie este, până la urmă, o dramă creată pentru divertisment.



Referitor la film, profesoara de gândire şi practică socială catolică de la Universitatea Durham a spus: "O mare parte din el se bazează pe realitate, liturghii şi ritualuri şi lucruri care chiar se întâmplă. Am văzut asta săptămâna aceasta, cu sigilarea apartamentului papal, cu anunţul morţii şi, cu siguranţă, există elemente factuale în acel film. Dar cred că poate ceea ce nu arată atât de mult este

realitatea a ceea ce se întâmplă cu adevărat în Biserica Papei Francisc".



Ea a descris un colegiu de cardinali care alcătuiesc conclavul dominat de membri aleşi de Francisc în timpul vieţii sale - 108 din 135 - mulţi dintre aceştia fiind persoane "de la periferii".



"Există mai mulţi cardinali africani, există mai mulţi cardinali asiatici. Există mai mulţi cardinali din ţări de unde ne-am aştepta să vină cardinali, dar nu neapărat candidaţii evidenţi. Aşadar, unii dintre ei se vor întâlni pentru prima oară", a spus Rowlands.



"Şi, ca orice grup mare care trebuie să formeze o relaţie şi o legătură de încredere pentru a lua o decizie cu adevărat importantă, trebuie să găsească o modalitate de a colabora, de a lucra la această responsabilitate cu adevărat imensă pe care o au în faţă", a adăugat specialista.



Întrebată cine iese în evidenţă în cursa pentru următorul papă, ea a spus că orice predicţii se bazează în prezent pe "pure speculaţii". "Sincer, nimeni nu ştie", a declarat Rowlands.



"Nu este o evitare a întrebării. Cred că toate pariurile pică. Şi asta se datorează parţial faptului că procesul este într-adevăr secret, deci se desfăşoară în privat, dar şi faptului că este o componenţă a Colegiului Cardinalilor foarte diferită de oricare alta care s-a aflat aici anterior pentru a alege un papă", a precizat specialista.



Ea a adăugat: "Va fi, cred, un conclav surpriză, total imprevizibil în acest moment, dar care cred că va produce, posibil, un candidat cu adevărat interesant, pe care probabil niciunul dintre noi

nu-l va cunoaşte".



Regatul Unit are trei cardinali eligibili să voteze, arhiepiscopul de Westminster, cardinalul Vincent Nichols, cardinalul Timothy Radcliffe şi cardinalul Arthur Roche, stabilit la Roma.



Cardinalii cu vârsta de peste 80 de ani nu pot participa la conclav, conform regulilor Vaticanului.

AGERPRES