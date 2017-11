Harta economică: Județele unde investitorii străini fac legea

Economia românească a ajuns să fie dominată fără drept de apel de către străini. Dacă aceştia ar pleca mâine din România, cifra de afaceri a ţării ar scădea la jumătate, o treime din angajaţi ar rămâne pe drumuri, judeţe întregi în baza firmelor locale şi ale statului. Şi mai grav este că plecarea multinaţionalelor ar produce efecte în lanţ având în vedere că o parte bună din companiile autohtone depind tot de firmele străine mari care şi-au externalizat o parte din activităţi către firmele locale.

Din cele 41 de judeţe ale ţării, plus Capitala, în 20 dintre ele, primele cele mai mari trei firme au acţionari străini, cele mai multe multinaţionale, filiale ale unor mari grupuri europene sau chiar mondiale. Numai în cinci judeţe cele mai mari trei firme sunt româneşti, în restul ţării capitalul autohton se luptă cot la cot cu multinaţionalele pentru supremaţie.

Trei firme produc peste o cincime din afaceri

Din cele 20 de judeţe controlate de firme cu acţionari străini, numai şase nu depind decisiv de prezenţa celor trei mari investitori. În rest, în Alba, Argeş, Braşov, Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin, Călăraşi, Giurgiu, Mureş, Neamţ, Olt, Suceava şi Salaj, acestea produc cel puţin o cincime din afacerile totale din aceste judeţe.

Alba. Cele mai mari trei firme din judeţ au acţionari străini. Star Transmission România, care aparţine grupului Daimler, Bosch Rexroth S.R.L şi Kronospan Sebes S.A, parte a grupului austriac cu acelaşi nume, realizează împreună afaceri de 3,5 miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproape un sfert din business-ul judeţului.

Argeş. Francezii de la Renault au o cifră de afaceri de 20,8 miliarde de lei, angajează 13.800 de oameni şi realizează un profit de 456 milioane de lei. Spre comparaţie, cei 54.575 de agenţi economici din judeţ realizează în total numai 32 miliarde de lei.

Braşov. Compania americano-suedeză Autoliv, retailerul european Selgros şi grupul german Schaeffler realizează împreună afaceri de 8,6 miliarde de lei. Valoarea reprezintă o cincime din cifra de afaceri totală a celor 58.000 de agenţi economici ai judeţului. Profitul total al judeţului este de 2,8 miliarde lei, din care cele trei mari firme fac 210 milioane de lei, împreună.

Caraş-Severin. Compania japonezo-germană Sumitomo Electric Bordnetze, grupul rusesc TMK şi gigantul american Delphi sunt cele mai mari firme din judeţ. Acestea totalizează business-uri de 1,4 miliarde de lei, din cifra totală de afaceri de 5,8 miliarde de lei realizată de cele 22.000 de firme din judeţ. Deci un sfert din cifra de afaceri realizată de judeţ. În schimb, fabrica Delphi Packard are profit 5 milioane de lei, TMK are 47.864 de lei, iar Bordnetze are pierdere de 5,6 milioane de lei.

Călăraşi. Societatea agricolă cu acţionari libanezi Agro-Chirnogi, francezii de la Saint-Gobain Glass şi italienii de la Beltrame (Donalam) realizează o cincime din afacerile judeţului şi numai 1,6% din profitul obţinut de toate firmele din Călăraşi.

Sunt doar câteva exemple, dar situaţia este asemănătoare şi în celelalte judeţe dominate de investitorii străini, dar care nu sunt printre cele mai bogate.

Doar şase judeţe nu depind de cele mai mari firme

Şi în cele mai bogate şase judeţe din ţară, cu excepţia Ilfovului, care este considerat o prelungire a Capitalei, cele mai mari firme sunt multinaţionalele. Însă forţa economică a acestora se pierde în multitudinea firmelor puternice care activează aici.

Bucureşti. Austriecii de la OMV Petrom deţin primele două cele mai mari firme din Capitală. Pe poziţia a treia se situează retailerul german Kaufland. Însumat, cele trei firme au afaceri de 36,6 miliarde de lei. Deşi este foarte mult, valoarea nu depăşeşte 9% din cifra de afaceri a tuturor agenţilor economici din Capitală.

Cluj. Primele trei firme din judeţ (Mol România, De'Longhi România şi Inter Cars) au afaceri care totalizează 6,2 miliarde de lei, adică sub 13% din cifra de afaceri totală a judeţului de 49 miliarde de lei. În schimb, profitul lor este de numai 4,8% din profitul realizat de toate firmele din judeţ.

Arad. Cele mai mari firme din judeţ (Takata, Coficab Eastern Europe şi Key Safety Systems) au afaceri totale de 1,1 miliarde de lei, dar profituri de numai 205 milioane de lei. Însă judeţul, fiind bogat, nu depinde atât de mult de cele trei mari companii. Situaţia este similară şi în Constanţa, Timiş şi Prahova.

În patru judeţe, cele mai mari trei firme au capital românesc

Investitorii străini au ocolit judeţele Brăila, Gorj, Mehedinţi şi Vaslui, patru dintre cele mai sărace judeţe ale ţării. Aici, cei mai mari trei agenţi economici sunt firme locale, deţinute de oameni de afaceri români. Aceste companii autohtone au afaceri între 10-20 milioane de euro şi angajează în jur de 50-100 de oameni. Cele două judeţe produc împreună sub 1% din cifra de afaceri a ţării. Şi firmele de stat au pretenţe importante aici. În Gorj, statul deţine încă supremaţia, prin CE Oltenia, care duce în spate întregul judeţ, cu cei 16.349 de angajaţi ai săi. Societatea de stat a raportat în 2016 pierderi de circa 140 de milioane de lei, iar în 2015, de 960 miliarde de lei.

Cine a luat faţa multinaţionalelor

Bacău, Dedeman. Cu afaceri de 5,2 miliarde de lei, Dragoș și Adrian Pavăl ţin piept marilor investitori străini. Compania fraţilor Pavăl se situează pe poziţia a 12-a în Topul celor mai mari firme din România, în faţă având numai companii cu capital străin.

Sibiu, Romgaz. Cea mai puternică firmă din judeţul Sibiu aparţine statului, are 6.102 angajaţi şi a înregistrat anul trecut un profit net de un miliard de lei.

Brăila, Agricost S.A. Compania deţinută de Costantin Duluţe este unul dintre cei mai mari producători agricoli din România. Afacerile Agricost s-au ridicat la 387 milioane de lei, în 2016.

Harghita, Romaqua. Borsec este cea mai mare companie din judeţ, cu afaceri de 693 milioane de lei. Dar cu un profit de 67,5 milioane de lei.

Gorj, CE Oltenia. Statul deţine încă supremaţia, prin CE Oltenia, care duce în spate întregul judeţ, cu cei 16.349 de angajaţi ai săi. Însă societatea de stat a raportat în 2016 pierderi de circa 140 de milioane de lei, iar în 2015, de 960 miliarde de lei.

Vâlcea, Oltchim. Combinatul care aparţine statului are 1.943 de angajaţi, o cifră de afaceri de 756 milioane de lei şi a obţinut un profit de 26 milioane de lei, în 2016. Are însă datorii care se ridicau la 1,328 miliarde de lei, la sfârşitul anului 2016.

Mehedinţi, Prodaliment. Compania de distribuţie a avut anul trecut cele mai mari afaceri din judeţ (185 milioane de lei), dar la profit a fost întrecută de mai multe firme.

Vaslui, Plantagro. Constantin Nechifor şi Daniel Şerban au reuşit să deţină cea mai mare firmă din judeţ cu afaceri de 380 milioane de lei. Acesta asigură servicii pentru agricultorii din zona Moldovei.

Vrancea,Vrancart. Liderul naţional în producţia de hârtie igienică a realizat 227 milioane de lei din cartoane şi hârtie. Societatea de Investiţii Financiare Banat-Crisana deţine pachetul majoritar de acţiuni.