Ambasadorul Malaysiei: România are toate motivele de a intra pe pieţele din Asia de Sud-Est

România are toate motivele de a intra pe pieţele din Asia de Sud-Est, iar noi suntem aici pentru a vă susţine, a declarat miercuri Dato' Tajul Aman Mohammad, Ambasadorul Malaysiei şi preşedintele Comitetului ASEAN Bucureşti, în cadrul unui seminar organizat de CCIR Business Center.



'România are toate motivele de a intra pe pieţele din Asia de Sud-Est. Suntem aici pentru a vă susţine şi pentru a vă convinge să ieşiţi din zona de confort. (...) Suntem a treia economie ca mărime din Asia, dar schimburile comerciale cu România, din păcate, sunt reduse', a spus Dato' Tajul Aman Mohammad, conform unui comunicat de presă al Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) remis AGERPRES.



La rândul său, Mihai Daraban, preşedintele CCIR, a precizat că 70% din exportul României merge către ţările UE.



'Mai rămân 15% din exporturi care se îndreaptă către ţările europene non-UE şi încă 15% către restul planetei. Dacă ne uităm cu atenţie la destinaţiile overseas, putem remarca multe echipamente, maşinării realizate în România, care au o extraordinar de mare valoare. (...) Suntem interesaţi de ţările din zona ASEAN şi vrem să luăm în considerare că doar 6 din aceste ţări totalizează un PIB de 2.600 de miliarde dolari, ceea ce este o sumă extraordinar de importantă, însă trebuie menţionat şi că toată marfa care vine din aceste ţări în Europa tranzitează canalul Suez', a precizat Daraban.



El a vorbit şi despre importanţa portului Constanţa, al patrulea ca mărime din Europa, precizând că astfel se poate ajunge la ţările fără ieşire la mare.



Seminarul informativ a fost susţinut de specialişti din cadrul reprezentanţelor comerciale ale statelor participante: EU-Indonesia Business Network (EIBN), Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE), Ambasada Republicii Socialiste Vietnam - Biroul Comercial, Asociaţia oamenilor de afaceri vietnamezi din România.



ASEAN - Association of Southeast Asian Nations - este o organizaţie regională compusă din Thailanda, Vietnam, Indonezia, Singapore, Filipine, Malaysia, Myanmar, Cambodgia, Laos şi Brunei. În România sunt prezente doar patru state, prin reprezentanţe diplomatice, respectiv Indonezia, Malaysia, Thailanda şi Vietnam.

Sursa: www.agerpres.ro