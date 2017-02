ANRP dispare în cinci ani. Mesajul misterios al lui Băeşu

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP) ar trebui să se desfiinţeze în maximum cinci ani. Până atunci, instituţia mai are de finalizat peste 50.000 de dosare, din care 40.000 numai în Bucureşti, unde este şi cea mai complicată situaţie. Între timp, Curtea de Conturi a descoperit că ANRP nu a înregistrat în contabilitate puncte de despăgubire în valoare de peste 1,4 miliarde de lei.

ANRP ar trebui să-şi încheie misiunea şi să se desfiinţeze în maxim cinci ani, a declarat George Băeşu, preşedintele instituţiei, pentru „Jurnalul Naţional”. „În mod normal, în ţară, în materie de fond funciar, n-ar trebui să mai fie foarte multe dosare care să ajungă la ANRP. Astăzi e încă o necunoscută numărul cauzelor care ar mai putea să vină din teritoriu la Bucureşti, pentru despăgubiri, în domeniul fondului funciar- ne referim aici la terenurile agricole. Atunci când vorbim despre cealaltă lege esenţială a restituirilor şi despăgubirilor, Legea 10, care se referă la imobile şi terenuri din interiorul oraşelor, lucrurile sunt diferite”, a spus Băeşu.

„Din ţară, nu mai pot veni mai mult de 10- 15.000 de dosare, în schimb problema mare o reprezintă Bucureştiul. Bucureştiul, singur, are vreo 40.000 de dosare de rezolvat. Gândiţi-vă că legea aceasta este din 2001 şi sunt şi eu curios câte dosare a făcut Bucureştiul din 2001 până în 2016”, preşedintele ANRP.

„De când a preluat Gabriela Firea primăria, ştiu foarte clar, pentru că am avut mai multe discuţii cu ea, se plânge de faptul că are foarte puţini oameni, că are mari probleme în a identifica terenurile respective, zonele în care s-au aflat imobilele, pentru că imobilele nu mai sunt, sunt demolate. Are probleme atât din punct de vedere urbanistic, ca să identifice imobilele, pentru care trebuie oferite despăgubiri şi are şi un număr foarte redus de oameni. Deci, în mod normal, ANRP, după estimările mele, ar trebui în maxim cinci ani să-şi încheie activitatea”, a completat şeful ANRP.

Nereguli găsite de Curtea de Conturi

Până la desfiinţarea ANRP, trebuie avute în vedere şi neregulile descoperite de Curtea de Conturi şi relevate în ultimul raport al instituţiei de control. Astfel, la nivelul ANRP nu au fost înregistrate în contabilitate punctele acordate în baza prevederilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în sumă totală de 1.427.163 mii lei, echivalentul a 317 milioane de euro.

“Compartimentul de audit public intern nu a realizat nicio misiune de audit intern, deşi în structura organizatorică a ANRP este prevăzută organizarea şi funcţionarea Compartimentului audit public intern, cu atribuţii de control intern, aflat în subordinea preşedintelui ANRP”, raportul Curţii de Conturi.

“Având în vedere faptul că activitatea Compartimentului de audit a fost inexistentă în perioada analizată, iar sistemul de control intern al entităţii nu a fost evaluat în ceea ce priveşte funcţionalitatea sa, rezultă că obiectivul general al auditului public intern, respectiv controlul asupra activităţilor care să conducă la îmbunătăţirea performanţei existente, nu a fost îndeplinit”, mai precizează Curtea de Conturi.



Băeşu: „Am primit ameninţări”

George Băeşu a dezvăluit pentru „Jurnalul Naţional” faptul că a primit numeroase ameninţări de-a lungul timpului şi a ţinut să trimită un mesaj misterios unui duşman personal, a cărei identitate nu a vrut însă să o decline. „Mi s-a spus de nu ştiu câte ori, sub diferite forme, să mă opresc. Am făcut sesizări şi la poliţie. Am primit tot felul de ameninţări, de la unii, de la alţii, mai mici, mai mari, mai cunoscuţi, mai puţin cunoscuţi... „Tu urmezi, tu eşti următorul”, am fost înjurat la meci. Sunt un om crescut la cartier, cu mama muncitoare, cu tata muncitor. Printre rude, printre vecini, printre colegii de şcoală, toată lumea are probleme cu ANRP. Să nu ne închipuim că nu s-a găsit cineva să nu mă întrebe: „domle, dar eu cum stau?”. Poţi să dai unul om un sfat şi fără să încalci legea. Celor mai mulţi le-am dat un sfat: să-şi vadă de treaba lor. Eu consider că ANRP n-a făcut probleme la nimeni. Şi asta nu spun pentru că mi-ar fi frică de un domn care tot îmi duce grija. Nu Băeşu şi ANRP-ul le-a creat probleme. Lăcomia lor le-a creat probleme. Nu vă zic nume. Ştie el...”, a spus Băeşu. „Instituţia asta este al naibii de complicată. Plângeri penale pentru abuz în serviciu? Sunt sute! Colegii noştri de la Secţia 1 Poliţie Bucureşti ar putea să facă dosare de lucru la ANRP fără probleme, atât de mult eu şi colegii mei le-am explicat ce verificăm, care e ordinea, cred că ar fi nişte lucrători foarte buni la ANRP”, a concluzionat George Băeşu.

