BNR a respins achizitia Bancii Romanesti de catre OTP Bank

Banca Naţională a României (BNR) se opune intenţiei OTP Bank România de a achiziţiona o participaţie de 99,28% din Banca Românească şi precizează că motivele care stau la baza deciziei nu pot fi dezvăluite, se arată într-un comunicat de presă al instituţiei remis, joi, AGERPRES.



'Banca Naţională a României informează că, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 227/2007, al Regulamentului BNR nr. 6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, precum şi al Regulamentului BNR nr 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, se opune intenţiei OTP Bank România de a achiziţiona o participaţie calificată directă (în proporţie de 99,28%), respectiv intenţiei OTP Bank Nyrt. de a achiziţiona o participaţie calificată indirectă (în proporţie de 99,28%), din capitalul social şi drepturile de vot ale Băncii Româneşti, membră a Grupului National Bank of Greece', se arată în document.



Banca Centrală precizează că motivele care stau la baza deciziei nu pot fi dezvăluite.



'Reiterăm faptul că, potrivit dispoziţiilor art.52 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, informaţiile obţinute în cursul exercitării atribuţiilor băncii centrale în domeniul autorizării, reglementării şi supravegherii prudenţiale a instituţiilor de credit sunt considerate secret profesional şi implică respectarea obligaţiei corelative de păstrare a confidenţialităţii, putând fi dezvăluite numai în condiţiile expres prevăzute de lege', menţionează sursa citată.



Operaţiunea prin care OTP Bank România urma să achiziţioneze Banca Românească şi unele active româneşti ale acesteia a fost autorizată de Consiliul Concurenţei în luna decembrie a anului trecut.



"Analiza Consiliului Concurenţei a condus la concluzia că operaţiunea de concentrare economică nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa naţională sau pe o parte a acesteia", preciza autoritatea de concurenţă în 18 decembrie.



Banca Românească este membră a Grupului National Bank of Greece. Activele româneşti ce fac obiectul tranzacţiei sunt aferente sucursalei din Londra, respectiv ale filialei din Malta aparţinând National Bank of Greece SA.



Atât OTP Bank România, cât şi Banca Românească, activează în domeniul serviciilor financiare şi bancare.



OTP Bank România face parte din grupul OTP ce furnizează servicii financiare universale în Ungaria, România, Muntenegru, Croaţia, Bulgaria, Rusia, Ucraina, Slovacia şi Serbia.



Banca Românească este o instituţie financiară cu activităţi concentrate în mod semnificativ pe segmentul de retail.



Divizia din România a OTP Bank a anunţat, în vara anului trecut, că Banca Naţională a Greciei a semnat un acord cu OTP Bank România pentru achiziţionarea pachetului său de acţiuni deţinute la Banca Românească. AGERPRES