Cat costa un borcan de MIERE-turbo marca Porsche

Constructorul auto Porsche isi incearca norocul si in alt domeniu de activitate. Brandul german a lansat pe piata miere de productie proprie, pretul unui borcan fiind de opt euro.

In acest scop s-au cumparat 25 de familii de albine, raspandite pe un teren din apropierea fabricii din Leipzig. In prezent, micile vietuitoare au intrat in hibernare, iar cele 400 de kilograme de miere realizate au fost trimise spre comercializare.

Terenul respectiv face parte dintr-o rezervatie cu suprafata totala de 132 de hectare. Aici pot fi vazute, printre altele, numeroase tipuri de pasari si animale salbatice, inclusiv zimbrii, reni sau iepuri. De mare popularitate se bucura liliecii.

Numarul albinelor a atins deja 1,5 milioane. Firma Porsche a decis sa se lanseze in productia de miere in primavara anului trecut, cu scopul de a proteja aceste mici zburatoare, care, in Germania si nu numai, au mult de suferit din cauza parazitilor, virusilor, a pesticidelor si a altor factori.

Teoretic, cele 25 de familii ar putea produce nu 400 kilograme de miere, ci 1,5 tone. Mierea scoasa de Porsche a primit denumirea Turbienchen, un fel de "miere turbo"