Catedrala Centenarului: cu adăpost antiatomic și uși de 25.000 € bucata

Catedrala „Înălţarea Domnului” din Bacău, al treilea cel mai mare locaş de cult ortodox din Europa şi cel mai mare din România, până la finalizarea Catedralei „Mântuirea Neamului”, ar urma să fie sfinţită cu ocazia Centenarului Marii Uniri, chiar dacă edificiul nu va fi gata. Este şi motivul pentru care Consiliul Judeţean (CJ) Bacău, care finanţează lucrările catedralei, va investi masiv şi anul acesta într-biserică a cărei construcţie durează deja de 27 de ani. Ultima achiziţie: uşi din metal pentru care autorităţile locale plătesc, în medie, peste 25.000 de euro bucata.

CJ Bacău a atribuit pe 12.03.2018 un contract privind „procurare şi montaj uşi decorative la obiectivul de investiţii Catedrala Ortodoxă „Înălţarea Domnului” Bacău”. Înţelegerea a fost semnată cu firma Cusbac SA din Letea Veche, singura care a putut îndeplini cerinţele caietului de sarcini întocmit de proiectantul Vanel Exim SRL, deţinut de arhitectul Constantin Amâiei.

Vanel Exim SRL a proiectat şi Catedrala „Mântuirea Neamului”, mega-proiectul de 100 de milioane de euro al Bisericii Ordoxe Române, care trebuie inaugurat, de asemenea, pe 1 decembrie 2018. Aşa a ajuns o mică firmă de arhitectură din Bacău să proiecteze cele mai mari două biserici din România

Valoarea contractului este de 1.645.350 lei, fără TVA, iar durata de finalizare a lucrărilor este de nouă luni. Cusbac SA are ca domeniu de activitate fabricarea articolelor de robinetărie şi a raportat pentru anul 2016 afaceri de 5,4 milioane lei şi un profit net de 312.000 lei, cu 48 de angajaţi.

Uşa de biserică ce costă cât o garsonieră

Patronul Cosbac SA, Constantin Custură, a mai ctitorit o biserică în Bacău şi face parte din Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, beneficiara catedralei. Chiar şi aşa, uşile sunt pe bani, iar Custură va încasa, în medie, mai bine de 25.000 de euro pe fiecare din cele 14 uşi pe care le va furniza. Este vorba despre patru uşi în două canate, cu arcadă şi dimensiuni 1.670x3.960 mm, patru uşi cu dimensiuni de 1.650x3.960 mm, două uşi de 900x2.350 mm, două de 860x2.560 şi două de 1.900x2.980. Potrivit caietului de sarcini, uşile vor fi din oţel inoxidabil, placate cu tablă de cupru şi decorate cu medalioane din bronz.

Nu se ştie cât a costat, dar mai trebuie

Lucrările la catedrala din Bacău au avut un parcurs deosebit de lent, iar acesta a devenit şi mai complicat după ce constructorul Conimpuls SA a dat faliment, în 2017. Dincolo de dimensiunile care o plasează printre cele mai mari din Europa, catedrala s-a dovedit un veritabil purgatoriu pentru banii publici. Pare greu de crezut, dar nimeni nu ştie cu exactitate cât s-a cheltuit până acum. „Nu ştim câţi bani s-au cheltuit până acum şi nici de câţi ar mai fi nevoie pentru finalizarea ei“, spunea în 2011 Constantin Gherasim, din partea Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. În 2013, Dumitru Brăneanu, vicepreşedintele CJ Bacău, mărturisea, cu o sinceritate dezarmantă: “Este dificil să contabilizăm cât s-a cheltuit pentru Catedrala “Înălţarea Domnului””.

13 milioane de euro ar fi suma de care mai e nevoie pentru finalizarea lucrărilor la cea mai mare biserică din România, după Catedrala “Mântuirii Neamului”

Dragoş Benea, fost preşedinte CJ Bacău, estima la un moment dat că locaşul costă, an de an, între 12 şi 17% din tot bugetul judeţului. Catedrala a depăşit déjà mai multe termene de finalizare, iar o estimare a banilor cheltuiţi până acum variază între 9 şi 12 milioane de euro, din care peste 90% reprezintă fondurile CJ Bacău, iar restul din donaţii.

Casa Domnului cu adăpost antiatomic

Din punct de vedere architectural, catedrala din Bacău reprezintă o îmbinare a stilurilor bizantin şi românesc. Piatra de temelie a fost pusă în 1991 de episcopul Iachim Vasluianul, deja înmormântat în şantier. Impresionanta construcţie ocupă 1.000 de metri pătraţi, are 80 de metri lungime, 38 de metri lăţime şi o înălţime de 75 de metri (cu tot cu crucea de şapte metri şi două tone, cea mai mare din ţară). Catedrala se întinde şi la 10 metri sub pământ (echivalentul înălţimii unui bloc cu patru etaje), unde are depozite, un spaţiu expoziţional, o capelă (da, o biserică în biserică, cu hramul “Naşterea Maicii Domnului”, unde se ţin slujbe), dar şi un adăpost antiatomic, situat la nivelul 4 subteran. Zidurile ating şi un metru grosime, iar interiorul uriaşei clădiri poate adăposti şi 6.000 de oameni. Catedrala are 18 clopote, cel mai mare având o greutate de 4,5 tone, fabricate la turnătoria Grassmayr din Innsbruck, acolo unde s-a realizat şi giganticul clopot de 25 de tone şi 425.000 de euro pentru Catedrala “Mântuirii Neamului”.

Grandioasa catedrală din centrul Bacăului va fi costat la terminarea ei cel puţin 25 de milioane de euro, bani din bugetul public al judeţului