Centrul extremelor: sărăcia lucie convieţuieşte cu industria înfloritoare

Regiunea de Dezvoltare Centru este una a extremelor: aici se găsesc două din cele mai sărace judeţe din România (Harghita şi Covasna, ştiute ca Harcov), dar şi patru dintre cele mai puternice judeţe din ţară, din punct de vedere economic (Braşov, Mureş, Sibiu şi Alba). Resursele naturale ale zonei sunt excepţionale: de la gaze naturale, la legendara apă minerală Borsec şi de la păduri la cel mai dezvoltat turism din ţară, Regiunea Centru are un potenţial de dezvoltare uriaş.

Regiunea Centru a avut în anul 2016 un PIB de 83,95 miliarde lei, iar diferenţele dintre Harcov şi celelalte judeţe sunt colosale. Covasna are un PIB de aproape cinci ori mai mic decât Braşovul: 5,3 miliarde lei vs 25,4 miliarde lei, fiind al doilea cel mai sărac judeţ din ţară, după Mehedinţi (PIB de 5,1 miliarde lei). Nici Harghita nu stă foarte bine, cu un PIB de 8 miliarde lei. Urmează Alba- 12,5 miliarde lei, Sibiu- 15,9 miliarde şi Mureş- cu 16,5 miliarde.

Cel mai mic salariu din România e în Harghita

Situaţia e asemănătoare şi în privinţa salariului mediu net, de 1.838 lei la nivelul regiunii. Cu doar 1.495 lei, Harghita are cel mai mic salariu mediu din România, în timp ce Covasna, cu 1.557 lei, e pe locul trei în topul judeţelor cu cele mai mici salarii. În Alba acesta creşte la 1.785 lei, în Braşov e de 1.977 lei, Mureş- 1.806, în timp ce Sibiul sare spectaculos la 2.004 lei, unul din cele mai mari salarii medii din ţară.

Covasna, cei mai puţini salariaţi

Cu doar 49.500 de salariaţi, Covasna e de peste trei ori sub Braşov, judeţ foarte puternic industrializat, unde lucrează166.600 de persone. Harghita are 61.800 angajaţi, în Alba muncesc 84.000 de oameni, Sibiu are 123.900 de salariaţi, iar Mureş 126.000. Şomajul pe regiune e de 4,4%, cel mai ridicat fiind de 5,7%, în Harghita. Urmează Alba şi Covasna, cu câte de 5,2%, Mureş- 4,6%, Braşov- 3,7% şi Sibiu- 3,5%.

Alba

Este “epicentrul” investiţiilor austriece în România, cu o industrie foarte puternică în domeniul auto şi al prelucrării lemnului. Importanţa strategică a zonei în care funcţionează peste 35.000 de firme e confirmată şi de faptul că Alba Iulia este primul oraş din România care primeşte calificativ de la agenţia de evaluare financiară Moody’s.

Top 3 firme după cifra de afaceri (mld. lei) 2016/2015

Star Assembly SRL- 1,49/0,10

Bosch Rexroth SRL- 1/0,5

Kronospan Sebeş SA- 0,99/1

Top 3 firme după numărul de angajaţi 2016/2015

Bosch Rexroth SRL- 1.773/1.435

Star Transmission SRL- 1.388/1.145

Transavia SA- 1.388/1.145

Braşov

Este unul din cele mai puternice judeţe din România, cu o industrie spectaculoasă şi un turism extrem de bine dezvoltat, fiind, totodată, unul din principalii exportatori din ţară şi o destinaţie majoră a investitorilor străini. Cu peste 60.000 de firme, Braşovul domină copios Regiunea Centru din punct de vedere economic.

Top 3 firme după cifra de afaceri (mld. lei) 2016/2015

Autoliv România SRL- 3,54/3,05

Selgros Cash & Carry SRL- 3,29/2,93

Schaeffler România SRL- 1,79/1,74

Top 3 firme după numărul de angajaţi 2016/2015

Autoliv România SRL- 8.961/8.124

Schaeffler România SRL- 4.194/3.804

Selgros Cash & Carry SRL- 4.039/3.745

Covasna

Unul din cele mai sărace judeţe din România este, paradoxal, judeţul cu cele mai multe firme profitabile din ţară. În Covasna există doar 15.000 de societăţi comerciale, iar cele mai importante industrii sunt cea a laptelui şi a textilelor. Cele mai mari trei firme din judeţ abia fac, un loc, o cifră de afacere de 700 de milioane de lei.

Top 3 firme după cifra de afaceri (mld. lei) 2016/2015

Fabrica de Lapte Braşov SA- 0,37/0,33

Covalact SA- 0,23/0,19

Bertis SRL- 0,14/,011

Top 3 firme după numărul de angajaţi 2016/2015

New Fashion SA- 1.025/1.002

Valkes SRL- 886/1.007

Producţie Zarah Moden SRL- 778/839

Harghita

Ca şi în cazul “suratei” Covasna, infrastructura deficitară ţine departe investitorii de Harghita, unde se află circa 27.000 de firme. Locuit preponderent de maghiari, Harghita are o industrie a lemnului prosperă şi un turism bine dezvoltat. În Harghita izvorăşte legendara apă minerală Borsec, apreciată ca fiind una din cele mai bune din lume.

Top 3 firme după cifra de afaceri (mld. lei) 2016/2015

Romaqua Group SA- 0,69/0,63

M. Tabac SRL- 0,36/0,30

Amigo & Intercost SRL- 0,33/0,29

Top 3 firme după numărul de angajaţi 2016/2015

Romaqua Group SA- 1.902/1.895

Iris Service Ciuc SA- 1.181/1.149

Ikos Conf SA- 1.063/1.083

Mureş

Puternic industrializat, Mureşul are un istoric bogat în schimburi economice şi prosperă acum prin tranzacţiile de energie, distribuţia de gaze naturale şi producţia chimică. Judeţul are peste 46.000 de firme şi beneficiază de resurse energetice importante, în special gaz metan.

Top 3 firme după cifra de afaceri (mld. lei) 2016/2015

E.ON Energie România SA- 4,82/4,83

Delgaz Grid SA- 1,53/1,60

Azomureş SA- 1,46/1,72

Top 3 firme după numărul de angajaţi 2016/2015

Delgaz Grid SA- 3.737/1.866

Azomureş SA- 1.308/1.413

Cesiro SA- 1.307/1.430

Sibiu

Judeţul are o economie solidă, un turism la standarde ridicate şi a stârnit interesul a numeroşi investitori germani. În Sibiu există peste 44.000 de firme, dar cele mai puternice sunt companii de stat, atât la cifra de afaceri, cât şi la numărul de angajaţi. Judeţul are una din cele mai mari marje de profit din România.

Top 3 firme după cifra de afaceri (mld. lei) 2016/2015

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz SA- 3,41/4,05

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA- 1,75/1,58

Marquardt Schaltsysteme SCS- 1,40/1,13

Top 3 firme după numărul de angajaţi 2016/2015

Romgaz SA- 6.102/6.191

Kromberg & Schubert România ME SRL- 4.696/5.405

Transgaz- 4.665/4.769